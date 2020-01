EVAKUERTE: Foreldrene til Lena K. Hansen evakuerte huset allerede for fire dager siden. Nå står vann- og ismassene helt inntil huset. Foto: Lena K. Hansen

Uværet: Beiarelva flommer over, is står oppetter husveggen

Is og store vannmasser i Beiarelva førte til at vel fire hundre innbyggere mistet veiforbindelsen. Noen fikk ismassene oppetter husveggen.

Tidligere torsdag ble en kvinnelig passasjer på godt over 90 og sjåføren reddet ut av brannvesenet etter at bilen deres hadde fått motorstopp da vannet trengte inn, etter at elva hadde gått over sine bredder.

– Det gikk greit og slik vi forsto det var det ikke veldig kritisk, forteller operasjonsleder Kjetil Kaalaas i Nordland politidistrikt til VG.

I kveld er fylkesveiene på begge sider av Beiarevla stengt og kommunen ber folk om å holde seg hjemme hvis de ikke må ut.

– Fylkesveiene på begge sider av vassdraget er stengt. Bygda er delt i to. I den øvre delen av bygda er det vel 400 innbyggere som nå ikke har veiforbindelse ut, sier rådmann i Beiarn kommune, Ole Petter Nybakk, til VG torsdag kveld. Kommunen vurderer om de skal sette krisestab og nødetatene er varslet.

Beiarn ligger rundt 10 mil sør for Bodø.

BRO: Det er mye is i elven og is- og vannmassene står faretruende høyt mot broen helt bak i bildet. Foto: André Kristoffersen

– Elven som en elv som normalt er 40 meter bred er nå ca. 250 meter bred, sier Nybakk og legger til at det ikke er første gang elven går over sine breddernår det blir mildvær i det trange dalføret. Rådmannen opplyser at noen også har mistet strømmen i perioder fordi vann skal trengt inn i trafostasjoner.

Is langs husveggen

Noen som har fått merke naturkreftene foreldrene til Lena Kristensen Hansen (48).

Foreldrene på 76 og 85 har nå sovet hos datteren i fire netter at Lenas barndomshjem er blitt omringet av is- og vannmasser.

– De har nå bodd hos oss i fire netter, forteller Hansen som tok bildet øverst i saken torsdag ettermiddag. Da regnet det også intenst.

Foreldrene har vært hjemme hos seg selv på dagtid, men det er det slutt på nå. Det er rett og slett blitt for skummelt.

– På 90-tallet måtte de krype ut av stuevinduet for å bli fraktet bort med båt. Men det er verre nå. Den gang gikk ikke vann og is over hovedveien, det gjør det nå, forteller Hansen.

Både grillhuset og et annet tilbygg ser ut til å være flyttet på av all isen og vannet.

Hvordan det står til med selve boligen vet de ennå ikke.

– Det er nok vann inne i kjelleren i hvert fall, men vi må vente til vannet går tilbake og det blir tilrådelig å komme seg inn i huset, sier Hansen til VG.

