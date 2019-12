LOKALPOLITIKER: Fremskrittspartiets Rune Liestøl sitter i kommunestyret i Sokndal. Her er han fotografer på jobb. Foto: PRIVAT

Kommunestyrepolitiker om lav kvinneandel: «Tror de er mest opptatt av om naboen har kjøpt ny lampe eller vase»

Kun 5 av 21 representanter i kommunestyret i Sokndal er kvinner. Det skyldes at de fleste kvinner er mer opptatt av interiør enn politikk, mener Fremskrittspartiets representant Rune Liestøl.

Det er i et intervju med lokalavisen Agder Avis at Liestøl onsdag uttaler at han mener kvinner i kommunen ikke er så opptatt av politikk.

– De fleste damer bryr seg ikke om hvor det legges 200 meter med asfalt, hvilke lyktestolper som skal settes opp, vannrenseanlegg eller hvilken kai som skal fikses ... Nei tror de er mest opptatt om naboen har kjøpt ny lampe eller vase, eller fått malt en ny vegg. Det er liksom slik det har blitt, sier han til avisen.

Overfor VG utdyper Liestøl hva han mener.

– Damene er interessert i familie og unger og den biten der, men når det gjelder politikk, så uteblir de. Jeg tror de damene som er i kommunestyret, er damer som ønsker å gjøre noe for lokalbefolkningen, men 90 prosent er mest interessert i om de har fått seg ny vase eller nytt interiør, forklarer han.

– Er det noe dere går glipp av ved at det ikke er flere kvinner i kommunestyret?

– Det kommer kanskje spørsmål om barnehageting, skole, folk som arbeider på aldershjem og andre kvinnedominerte yrkesfag. Der har kvinner spesifikk kompetanse som ikke menn har. Damer i kommunestyret kan fronte sine saker, ting som mannfolk ikke er så involvert i.

Tøft debattklima

Liestøl påpeker også at debattklimaet i kommunestyret tidvis er tøft.

– Det er flere som er blitt hetset på Facebook etter en del tøffe diskusjoner i det siste. Dette er en liten plass og det er alltid noen som ikke er fornøyd.

– Må man regne med hets?

– Vi har en utrolig stram kommuneøkonomi, og det er forskjellige meninger om hva man skal bruke pengene til. Du må ta en del upopulære valg og møte folk på butikken etterpå. Tiden vil vise om kvinnene er tøffe nok til å gå på talerstolen og snakke bygda midt imot.

Ved valget sist høst sto det ingen kvinner på Sokndal Fremskrittspartis liste.

– Har dere gjort noe aktivt for å få noen kvinner til å stille på lista?

– Nei, jeg vet ikke om folk som jobber så mye for å få kvinner på lista. Jeg tror de som er interesserte kommer og melder seg. Men nei, de er mer interessert i om de har fått en ny vase eller nytt interiør. Også tar familie og unger mye tid.

Liste med overvekt av kvinner

Kommunestyrerepresentant og lokallagsleder for Venstre, Liv-Ingrid Torkelsen, er ikke enige i at det bare er kvinnespørsmål og interiør som opptar kvinnene i kommunen.

– Det er veldig mange flinke og dyktige kvinner i mange ulike yrker i Sokndal. Jeg tror ikke den lave kvinneandelen handler om at damene i Sokndal er veldig opptatt av hvilken kjole de skal kjøpe eller hvilket interiør de skal velge, sier hun til VG.

Torkelsen tror ikke det primært er manglende interesse for politikk som gjøre at kvinnene uteblir.

– Jeg tror det handler mer om at damer føler at de ikke har tid. De bruker kanskje mer tid på unge og familie fremfor å engasjere seg i politikken. Mange har kanskje heller ikke den selvtilliten som mange menn tilsynelatende har. Med mange dyktige og engasjerte menn i kommunestyret så kan du som dame føle at du blir litt tilsidesatt. At menn ofte skriker høyest og dominerer. Derfor er det viktig at vi damer viser at vi kan akkurat like mye som menn, sier hun.

På Venstres liste til kommunevalget i Sokndal i høst sto det 12 kvinner og 9 menn. Torkelsen er Venstres eneste representant i kommunestyret, men kvinner fra partiet er også representert i kontrollutvalget og hovedutvalget for levekår.

– Var dere opptatt av kjønnsbalansen på lista?

– Vi var opptatt av at de som skulle være med skulle være engasjerte, uavhengig av kjønn. Det ble en liste med mange kvinner, mange unge og mange folk med ulik bakgrunn. Vi sto tre kvinner på topp, men det var fordi det var vi som ville, ikke fordi vi var kvinner, sier Torkelsen.

KOMMUNESTYREREPRESENTANT: Venstre-politiker Liv-Ingrid Torkelsen. Foto: PRIVAT

– Kan ikke trylle

Rune Liestøl er klar på at han gjerne vil at flere kvinner skal engasjere seg i politikken. Målet er at partiet skal ha kvinner på lista ved neste kommunevalg.

– Vi vil at det skal komme flest mulig damer på lista. Det er ikke negativt med damer. Men hvordan du skal få interessen over fra interiør til politikk, det er det som er spørsmålet?

– Hva skal dere gjøre for å oppnå målet om kvinner på lista?

– Det får vi legge en plan for. Vi har tre og et halvt år på oss.

– Du representerer et parti med flere kvinner i ledelsen som også sitter i en kvinnestyrt regjering. Viser ikke det at kvinner også er interesserte i politikk?

– På landbasis så finnes det nesten ikke lister der det er flere kvinner enn menn. Vi har håp om å få med noen, men vi kan ikke trylle, sier Liestøl.

Etter saken i lokalavisen har han fått tilsendt støttende tekstmeldinger. Så langt har han ikke hørt fra noen meningsmotstandere.

– Men det kommer sikkert, alle er nok ikke enige, men jeg kan ikke være enig med alle, jeg står skolerett for det jeg sier, sier Rune Liestøl.

