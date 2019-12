SLO TIL: Sist fredag sgjennomførte Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt en felles aksjon og pågrep totalt fire menn og enb kvinne og siktet dem for grove ran. Foto: Tor Richardsen

Fem personer pågrepet og siktet for flere grove ran

Politiet mener fire menn og en kvinne har lokket minst seks menn i en felle i Oslo – og ranet dem for penger og andre verdisaker.

Mandag ettermiddag fremstilles de ranssiktede gjerningspersonene for varetektsfengsling i Oslo tingrett.

– Det er fem gjerningspersoner som foreløpig inngår i disse sakene, sier politiadvokat Kathrine Kristoff i Oslo politidistrikt til VG.

Politiadvokaten forteller at Oslo politidistrikt mottok en anmeldelse torsdag i forrige uke.

– Det viste seg å dreie seg om en ikke helt ukjent modus, sier Kristoff.

Politiet: Fant fornærmede på Internett

Ifølge politiet, dreier modusen seg om en ung dame som chatter med tilfeldige menn på Internett, som venner eller lignende.

– Når de avtales å treffes, så kommer det et pådrag med flere gjerningsmenn som angriper og utsetter disse fornærmede for blant annet vold, legemsbeskadigelse, tvang, trusler og frihetsberøvelse i kortere eller lengre tid, sier politiadvokaten.

– Deretter krever de verdisaker og alt av innestående penger på fornærmedes bankkonti.

Politiaksjon

Oslo politidistrikt har samarbeidet med Øst politidistrikt, blant annet på grunn av informasjon knyttet til den fornærmede mannen som anmeldte forholdet sist torsdag.

– Vi iverksatte en felles aksjon og pågrep flere av gjerningspersonene fredag kveld, sier Kristoff.

Politiet mener at de har pågrepet det de tror er hoveddelen av gjerningspersoner, men de utelukker ikke flere pågripelser i saken.

– Det kan være andre invovlerte vi ikke har fått tak i, sier hun.

Seks fornærmede menn

Politiadvokaten opplyser til VG at det så langt er seks fornærmede menn i saken, men utelukker heller ikke at dette antallet vil stige.

– Modusen fremstår veldig kalkulert, utspekulert og kynisk, med det formål å skaffe til veie penger med de midlene man klarer, sier Kristoff.

Politiadvokaten sier at det foreligger en skjellig grunn til å mistenke den ranssiktede kvinnen for å ha chatterollen, mens mennene sto for angrepene mot de fornærmede mennene.

– Men vi ser ikke bort i fra at det kan være andre kvinner involvert.

En av de pågrepne mennene har tidligere vært tiltalt i en mindre narkotikasak, ifølge VGs opplysninger.

Politiet anser saken som svært alvorlig.

– Vi mener at vi ved å vise handlekraft og slår sammen ressursene, så kan vi ivareta samfunnsansvaret, som det er ved å få dette til å opphøre. Vi ivaretar også sikkerheten til andre potensielle fornærmede, som da ikke blir utsatt for det samme, sier hun.

VG har forsøkt å komme i kontakt de ranssiktedes forsvarere, men har så langt ikke lykkes med å få noen kommentarer. Det er derfor uklart om hvordan de stiller seg til siktelsen.

