Forutsetter at Jensen slutter å bruke ordet «snikislamisering»

JEVNAKER (VG) Venstre-leder Trine Skei Grande sier at hun forutsetter at Frps Siv Jensen slutter å bruke begrepet «snikislamisering».

Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande var ordknappe om samarbeidsproblemene i regjeringen, under åpningen av det nye museumsbygget The Twist på Kistefos Museum.

Jensen sier at hun «ikke har tenkt til å bruke noe mer tid på Abid Raja».

På spørsmål fra VG på om Grande har bedt Venstre-nestleder Abid Raja om å ikke gå ut med flere soloutspill, svarer hun:

– Nei, det har jeg heller ikke gjort. Til det kjenner jeg ham altfor godt. Vi må jobbe sammen, og vi må finne de politiske sakene fremover. Vi må også finne ut hvordan vi skal løfte Venstre og regjeringen, og sånne debatter som dette kan vi ikke holde på med lenger.

På spørsmål fra pressen på om Grande forventer at Siv Jensen slutter å bruke begrepet «snikislamisering», svarer hun:

– Jeg håper det, jeg forutsetter egentlig det, og jeg håper vi har lært noe av denne prosessen, alle partiene i regjeringen.

ÅPNING: Tre statsråder og dronning Sonja var blant gjestene på åpningen av museumsbygget The Twist på Kistefos Museum. Foto: Frode Hansen, VG

Strid om retorikk

Abid Raja har fått mye oppmerksomhet for en kronikk hvor han går hardt ut mot spesielt Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Der står han blant annet på at de og Frp bedriver en «brun propaganda» når de bruker uttrykket «snikislamifisering» og legger ut bilder av båtmigranter på rolig sjø.

Dette har resultert i sterke reaksjoner. Siv Jensen har blant annet ment at kronikken var langt over grensen.

Raja har senere gått ut på Facebook og sagt at han ikke mente å sammenligne Frp med nazister, slik mange tolket «brun-propaganda»-utsagnet.

Han skriver at det var en referanse til «fargen og grumset i måten retorikken serveres».

Statsminister Erna Solberg har tidligere uttalt at hun mener Abid Raja tar feil når han sier Frp sprer «brun propaganda», men at hun ikke ville be ham beklage.

CELEBRE GJESTER: Dronning Sonja var til stede på åpningen av det nye museumsbygget The Twist på Kistefos Museum i Jevnaker. Kistefos-eier Christen Sveaas til venstre. Foto: Frode Hansen, VG

Sveaas: – En stor dag

Foruten regjeringstrioen Grande, Jensen og statsminister Erna Solberg, er blant andre dronning Sonja, forretningsmann Stein Erik Hagen og fylkesmann i Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland til stede for å feire åpningen av det nye museet, eid av investor og milliardær Christen Sveaas.

– Det er en stor dag for Kistefoss, og for meg selvfølgelig, sier Sveaas til VG, og forteller at han er beæret over å ha så mange celebre gjester på åpningen.

Han opplyser at 120 eller 125 millioner av totalinvesteringen på cirka 200 kommer fra ham eller hans selskaper.

– Det har vært et spleiselag, presiserer han.

– Du har kanskje sett at det har vært en viss turbulens i regjeringen i det siste, rundt disse utspillene til Abid Raja. Kan du spille en slags brobyggerrolle ved å få sammen disse tre statsrådene?

– Jeg blander meg ikke inn i politikken, det overlater jeg til politikerne.

