Frp-leder Siv Jensen (t.v.) og Venstre-leder Trine Skei Grande har igjen havnet på kollisjonskurs etter at Venstre-profilen Abid Raja nylig anklaget Frp for å ha kommet med «brun propaganda» i valgkampen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Uro i regjeringen: Siv Jensen raser mot Venstre

Venstres Abid Raja anklaget Frp for å komme med «brun propaganda» og fikk støtte fra partileder Trine Skei Grande. Frp-leder Siv Jensen kaller det uakseptabelt, og ber Grande rydde opp.

– Det er helt klart at det er den interne uroen i Venstre som gjør at de nå vil skifte fokus fra egen politikk over på Frp. Men det er ikke akseptabelt at Trine Skei Grande går ut med støtte til Abid Raja. Hun har også blitt irettesatt av statsminister Erna Solberg (H), sier Jensen til NRK.

Det var Frp-utspill om båtmigranter og snikislamisering i valgkampen som fikk Raja til å fyre løs.

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Venstre-profilen.

Solberg sier hun er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen, men mener det likevel er feil å hevde at dette er brun propaganda.

– Frp er ikke et brunt parti som nører opp under rasisme, sier hun ifølge NRK.

FRP-SPARK: Venstres stortingsrepresentant Abid Raja er kritisk til regjeringskollega Frps utspill om snikislamisering og båtflyktninger i valgkampen. Foto: Terje Bringedal

Støtte fra fylkesledere

Rajas utspill om Frp kom i et intervju med NRK fredag. Dagen etter intervjuet rikskringkasteren flere fylkesledere i Venstre, som stilte seg bak Rajas uttalelser. Blant dem var fylkeslederne i Oslo, Hedmark, Møre og Romsdal og Viken.

Senere samme dag slo Venstre-leder Grande fast at partiet ikke hadde noe å beklage etter Rajas uttalelser.

Søndag får hun altså beskjed av regjeringskollega Jensen om å rydde opp i egne rekker.

Begge de to regjeringspartiene gjorde det dårlig i kommunevalget. Etter Venstres valgresultat på 3,9 prosent har flere krevd endringer i partiets ledelse.

Raja, samt Guri Melby (32) og Sveinung Rotevatn (38), er nevnt som mulige arvtagere. Selv har Grande slått fast at hun ønsker å bli sittende.

Hele Venstres ledelse er til valg på landsmøtet til våren.

Anstrengt

Forholdet mellom Frp og Venstre var nær kokepunktet også for noen uker siden da de forhandlet om regjeringens bompengeforlik.

Frp gikk tidlig ut og sa ja til en tidlig skisse til bompengeløsning og sa de ikke ville forhandle mer. Venstre, KrF og Høyre var på sin side villige til å fortsette diskusjonene.

Det hele endte med at statsminister Solberg kom med sin egen skisse og stilte ultimatum til de tre andre regjeringspartiene.

Venstre-leder Grande kalte prosessen «dårlig», og slo fast at hun helst ville tatt bompengedebatten i budsjettforhandlingene.

I Frp er misnøyen også stor etter partiets svake valgresultat på 8,2 prosent, en nedgang på sju prosentpoeng fra forrige stortingsvalg og 1,2 prosentpoeng fra forrige kommunevalg.

Partiet er i gang med å evaluere valgkampen, og flere sentrale Frp-politikere sier et alternativ er å gå ut av regjering.

PROVOSERT: Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen. Foto: Tore Kristiansen

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har gått knallhardt ut mot Raja etter helgens uttalelser om Frp.

– Grensen er nådd. Denne elendigheten av et såkalt «parti» kan vi ikke dele regjering med. Hvis ikke Abid Raja ber om unnskyldning, vil jeg forlange at samarbeidet avsluttes. Det går en grense. Nå er det nok! Nå er jeg lei! skriver han på Facebook.

