Siv Jensen ber Grande rydde opp i Venstre

Venstres Abid Raja anklaget Frp for å komme med «brun propaganda» og fikk støtte fra partileder Trine Skei Grande. Frp-leder Siv Jensen ber Grande rydder opp.

– Det er helt klart at det er den interne uroen i Venstre som gjør at de nå vil skifte fokus fra egen politikk over på Frp. Men det er ikke akseptabelt at Trine Skei Grande går ut med støtte til Abid Raja. Hun har også blitt irettesatt av statsminister Erna Solberg (H), sier Jensen til NRK.

Det var Frp-utspill om båtmigranter og snikislamisering i valgkampen som fikk Raja til å fyre løs.

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Venstre-profilen.

Solberg sier hun er uenig i uttalelsene Frp kom med i valgkampen, men mener det likevel er feil å hevde at dette er brun propaganda.

– Frp er ikke et brunt parti som nører opp under rasisme, sier hun ifølge NRK.

