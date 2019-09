Jusprofessor advarer etter NRK-eksperiment: – Norge er maktesløse mot organisert påvirkning av valg

VG har bedt Justisdepartementet om en redegjørelse om mulig anvendelse av straffeloven §151.

Slik svarer departementet:

«De viktigste forarbeidene til bestemmelsen er Ot.prp. nr. 8 (2007–2008), se særlig punkt 9.2 side 205 flg. og punkt 12.2.4 side 325 flg.

Straffeloven § 151 første ledd bokstav a rammer forsøk på stemmepåvirkning ved bruk av «trussel eller andre ulovlige midler». At virkemiddelet må være «ulovlig», innebærer i henhold til forarbeidene at det må være i strid med lov eller uskreven rett, jf. Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) side 326. Det er ikke et vilkår etter bokstav a at det brukes fysisk makt eller trusler – det avgjørende er at det brukes et virkemiddel som i seg selv er ulovlig.

Første ledd bokstav b omfatter den som ved å gi et gode eller inngå avtale om det søker å oppnå at noen forplikter seg til å stemme på en bestemt måte eller unnlate å stemme. Denne er motsatsen til § 152, som rammer stemmesalg. Bestemmelsen rammer «avtaler som forhåndsbinder en velger mot vederlag og innskrenker vedkommendes mulighet til å ta del i et fritt valg», jf. Ot.prp. nr. 8 (2007–2008) side 326. Det følger av forarbeidene at det må trekkes en grense mellom avtaler og valgkampløfter, oppfordringer og annen argumentasjon, se samme sted: «Ensidige valgkampløfter, oppfordringer og annen argumentasjon for å påvirke velgeratferden skal etter forslaget derimot ikke kunne straffes, selv om påstandene og løftene som settes frem er svært urealistiske.»

Første ledd bokstav c gjelder den som «opptrer slik at noen utilsiktet unnlater å stemme, eller stemmer annerledes enn tilsiktet». I motsetning til etter bokstav a er det ikke et vilkår at virkemiddelet som benyttes, i seg selv er ulovlig. Det første alternativet – «utilsiktet unnlater å stemme» – omfatter for eksempel det å bevisst gi uriktige opplysninger om hvor lenge valglokalet er åpent, se side 326. Det siste alternativet – «stemmer annerledes enn tilsiktet» – omfatter ifølge forarbeidene tilfeller hvor den som avgir stemme, forledes til å stemme på en slik måte at stemmen blir forkastet, for eksempel ved at det gjøres ulovlige tilføyelser på stemmeseddelen, jf. samme sted. Videre nevner forarbeidene gjennomføring av fiktive forhåndsavstemninger som eksempel på tilfeller som rammes av bokstav c, samt fysiske hindringer, f.eks. veisperringer, se side 326.»