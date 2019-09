Politiet jobber med å spore hvor gjenstandene som ble funnet på åstedet i Sloraveien er kjøpt. Foto: Privat/Jørgen Braastad

Politiet vet hvor «trusselbrevet» ble solgt

Politiet jobber nå med sporing av tre helt sentrale kjøp som kan kaste lys over bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen. De vet hvor brevpapiret som trusselbrevet er skrevet på, er solgt.

Oppdatert nå nettopp







Et par Sprox-sko fra Sparkjøp, en strips kjøpt på Biltema og brevpapir fra en stor butikkjede i Norge, er nå politiets heteste spor for å finne frem til den eller dem som bortførte Anne-Elisabeth Hagen fra sitt hjem i fjor.

Alle de tre nevnte gjenstandene er funnet på åstedet i Sloraveien 4, og kan være kjøpt inn nettopp for det formålet å gjennomføre bortføringen av kvinnen, slik Øst politidistrikt ser det.

LES OGSÅ: Truet med å legge ut drapsvideo

** Tirsdag formiddag ble det kjent gjennom NRK at det ble funnet et låsbart plastbånd, eller en strips inne på det sentrale åstedet da politiet gikk inn i boligen på ettermiddagen den 31. oktober i fjor.

Stripsen er sporet av politiet, og skal etter politiets undersøkelser være solgt på Biltema, uten at politiet vet nøyaktig hvilken butikk den er solgt i.

les også Politiet kan nærme seg en løsning

GÅTEN: Hvem var det som bortførte Anne-Elisabeth Hagen fra hennes hjem i Sloraveien 4 for snart ett år siden? Saken er fortsatt uløst og politiet jobber med de løse trådene. Foto: Jørgen Braastad

Kryssjekker kjøp

** Fra før har politiet gått ut med avtrykkene fra en sko av merket Sprox som selges på Spar Kjøp. Avtrykkene fra denne skoene er avsatt flere steder i Sloraveien 4. Politiet har bedt personer som vet at de har kjøpt denne typen sko de siste tre årene, enten kontant eller med kort, om å melde seg til dem.

SPROX: Politiet er på jakt etter de som har kjøpt en Sprox-sko, med slikt sålemønster som finnes i ulike farger, kontant på Spark Kjøp. Foto: Tore Kristiansen

** Sporingen av det mye omtalte trusselbrevet som lå igjen i boligen etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har også gitt politiet resultater etter møysommelig arbeid.

Basert på undersøkelsene av papirkvaliteten, mener politiet her å vite hvilken norske butikk dette brevpapiret er solgt i.

Alle disse tre kjøpene blir nå undersøkt og sett i sammenheng og gransket av etterforskerne på saken.

– Det er åpenbart at politiet ettergår gjenstander funnet på et åsted og vil forsøke å finne ut hvor de kan være kjøpt. Det er et arbeid som pågår nå. Vi har strips fra Biltema, Sprox fra Sparkjøp og brevark fra en norsk kjede med utsalg i Norge, sier etterforskningsleder Tommy Brøske.

– På hvilken måte jobber dere med disse gjenstandene?

– Å kryssjekke mulige kjøp og transaksjoner er en viktig del av arbeidet, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

les også Lørenskog-forsvinningen: Politiet har sikret skoavtrykk på åstedet

Stripsen som tabbe?

Stripsen som politiet gikk ut og bekreftet tirsdag, var noe av det første som Tom Hagen kunne se, da han tok seg inn i boligen sin 31. oktober i fjor, og oppdaget at kona var borte.

Den lå like i nærheten av badet, stedet der politiet mener at kona var, da hun ble bortført.

Etter å ha opplyst at han søkte etter kona i en knapp halvtime, tok han kontakt med politiet, og møtte dem i nærheten på en bensinstasjon og fortalte om forsvinningen og truslene han hadde mottatt i form av et trusselbrev.

VG fikk tidlig i etterforskningen opplyst at åstedet var så godt som skrapet for spor etter de den eller de som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, men at det lå igjen en helt spesiell gjenstand som trolig stammet fra motparten, i tillegg til brevet.

Stripsen har vært en hemmelig del av etterforskningen i lang tid, og har vært sporet på samme måte som politiet tidligere i sommer sporet skoavtrykkene på åstedet.

VG får også opplyst at det i løpet av etterforskningen har vært ulike teorier om hvordan man skal tolke funnet av stripsen.

FUNNET I BOLIGEN: Dette skoavtrykket, fra en Sprox-sko, ble funnet i Hagen-boligen. Politiet knytter det til forsvinningen. Foto: Tore Kristiansen

En teori er at det har vært en åpenbar tabbe, noe som motparten har glemt igjen på åstedet, etter at de brukte strips for å bortføre Hagen.

En annen teori er at det har vært at motparten har lagt igjen stripsen med vilje for å markere seg og dokumentere at bortføringen er en reell kidnapping.

VG får opplyst at politiet har jobbet hardt og møysommelig med å identifisere stripsen, og at de like før sommeren klarte å spore både hvilket land stripsen er produsert, og hvilke norske butikker som selger akkurat denne stripstypen.

Kan være lagt igjen for å villede

– Hva har denne stripsen gitt av informasjon om en mulig motpart?

– Så lenge saken er uoppklart, så kan ikke vi utelukke noen alternativer. Med utgangspunkt i hovedhypotesen om drap, så kan stripsen kan være brukt i selve drapet. Men den kan også ligge igjen fordi de har mistet den, eller motpart kan ha lagt den igjen for å villede, sier Brøske.

– Hva mener du da med å villede?

– Vi har tidligere sagt at brevet kan være produsert for å gi inntrykk av at det er en kidnapping. Stripsen på åstedet, kan ha samme funksjon, sier Brøske.

Etterforskningslederen understreker at politiet fortsatt etterforsker saken med hovedhypotesen om at Anne-Elisabeth Hagen er drept, men politiet kan heller ikke utelukke at hun kan være kidnappet med økonomisk motiv.

– Så lenge vi ikke vet hva som har skjedd, så må vi holde flere muligheter åpne, sier Brøske.

Publisert: 24.09.19 kl. 19:54 Oppdatert: 24.09.19 kl. 20:09







Mer om