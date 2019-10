TATT: Her har de tre utenlandske mennene nettopp blitt stoppet av Tollvesenet på Kjeller småflyplass i Lillestrøm, om kvelden 8. oktober i fjor. Om bord i flyet fant tollerne flere kilo av flere ulike typer narkotika. Foto: TOLLVESENET

Stoppet småfly med narkotika: Tre menn tiltalt

KJELLER (VG) Politiet mener tre utenlandske menn står bak smugling av store mengder narkotika til Norge i et Cessna småfly i fjor høst. Nå er de tiltalt.

Statsadvokat Irlin Irgens ved Oslo statsadvokatembeter mener bevismaterialet i straffesaken viser at de tre mennene kan tiltales for grove narkotikaforbrytelser.

Ifølge tiltalen, var Cessna-flyet lastet opp med 40,3 kilo hasj, 4,8 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain og 610 MDMA-tabletter, samt 157,4 gram MDMA.

Tre menn fra Oslo som tidligere har vært siktet i saken, er ikke tiltalt. De var alle siktet for narkotikaforbrytelser, men da saken var ferdig etterforsket hos politiet, ble det innstilt på at forholdene mot disse tre mennene skulle henlegges.

Kjenner ikke kjøperen

Statsadvokaten fulgte rådene i innstillingen, noe som betyr at saken mot nordmennene nå er henlagt og avsluttet.

– Vi har vurdert bevissituasjonen slik at det har vært tilstrekkelig grunnlag for å tiltale de tre som er tiltalt, og ikke tilstrekkelig grunnlag for de andre siktede, sier Irlin Irgens til VG.

– Har politiet forsøkt å avdekke hvem som skulle motta narkotikaen?

– Det har selvsagt vært et fokus under etterforskningen å se om man kan avdekke mottagerleddet, men det har ikke lyktes politiet, sier statsadvokaten.

Avslørt av Tollvesenet

To av de tiltalte mennene var om bord i Cessna-småflyet som landet på Kjeller flyplass i Lillestrøm, om kvelden 8. oktober i fjor. Der ventet to ansatte fra Tollvesenet, som hadde reagert på at småflyet ikke hadde meldt inn internasjonal status via Eurocontrol, ifølge VGs opplysninger.

Etter korte samtaler med mennene som var med flyet og en nærmere titt på innholdet i en emballasje til en iPhone mobiltelefon, ble det besluttet å påsette mennene håndjern eller strips og varsle politiet.

I emballasjen fant tollvesenet det som viste seg å være flere hundre MDMA-tabletter, ifølge VGs opplysninger.

LUKTET: Allerede før politiet åpnet opp de to flerfargede koffertene på småflyplassen, så kjente de duften av cannabis. På innsiden fant de rektangulære pakker, innpakket i aluminium og plast, ifølge betjentene. Foto: TOLLVESENET

Partyfikser tiltalt

Co-piloten (27) i flyet, en tysk statsborger med bakgrunn fra Algerie, har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Passasjeren (40), en spansk partyfikser med bostedsadresse i Tyskland, la kortene raskt på bordet i møte med norsk politi og erkjente narkotikaforbrytelsene.

I tiltalen har statsadvokaten lagt ned forbehold om inndragning av 3395 euro fra partyfikseren.

– Det er penger som han hadde på seg og som ble beslaglagt, sier Irgens.

40-åringens forsvarer, advokat Truls Haldorsen, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Om bord i flyet var også en tysk familiefar (45). 45-åringen, som var piloten som satt bak spakene, ble også pågrepet og siktet i den alvorlige straffesaken – men statsadvokaten har fulgt politiets råd om å henlegge forholdet mot ham.

Politiet: Pågrep bakmann i Tyskland

Påtalemyndigheten mener imidlertid å ha sporet opp bakmannen for narkotikaforbrytelsene:

En familiefar (40) fra Berlin med bakgrunn fra Colombia. 40-åringen ble pågrepet og siktet av tysk politi i vår. I september ble han pågrepet og utlevert til Norge, ifølge VGs opplysninger.

Colombianeren har så langt vært i minst ett politiavhør, men det er foreløpig uklart om hvordan den antatte oppdragsgiveren stiller seg til skyldspørsmålet.

Ifølge tiltalen, var det 40-åringen som organiserte narkotikainnførselen og han skal blant ha kjørt sine to medtiltalte til Nienburg-Holzbalge flyplass der narkotikaen ble lastet om bord i flyet.

40-åringens forsvarer, advokat Tor Even Gjendem, har ikke besvart VGs henvendelser så langt Det er derfor ukjent om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet.

BESLAG: De narkotiske tablettene fra småflyet var merket med navnet «Moncler». Foto: TOLLVESENET

En eller flere av mennene som tidligere var siktet i saken vil trolig vitne under hovedforhandlingen som starter i Nedre Romerike tingrett i november.

Publisert: 30.10.19 kl. 12:36







