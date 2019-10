NYTT FYLKE: Viken Venstre består av det gamle Buskerud, Akershus og Østfold – og er dermed partiets største. De har ikke Trine Skei Grande med på sin forslagsliste til ny ledelse. Foto: Frode Hansen

Viken vil ha ny Venstre-ledelse – nevner ikke Trine Skei Grande

Venstres største fylkeslag har levert ei liste med navn til ny partiledelse. Trine Skei Grande står ikke på den.

Lederstriden i Venstre raser videre, frem mot vårens landsmøte. Nestlederen i Viken, Trond Svandal, bekrefter overfor VG at de ønsker nye navn inn i Venstre-ledelsen.

– Vi har spilt inn et ønske om fornyelse til valgkomiteen, sier Svandal til VG.

Nestlederen i Viken forteller at fylkeslaget har sendt en lite med ti navn til valgkomiteen i partiet. Den er sortert alfabetisk og på den står blant annet Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Partileder Skei Grande står ikke på listen.

– Det er innspill til navn vi mener kan gjøre en jobb i Venstres ledelse. Også sitter det mange ressurspersoner der allerede i dag. Og vi tenker at det er helt naturlig at valgkomiteen gjør en vurdering på dem som sitter der, sier Viken-nestlederen.

– Det er ikke snakk om å kaste eller vrake noen her. Det vi har spilt inn, er at vi ønsker en fornyelse i ledelsen, men vi tar ikke stilling til noen posisjoner her. Vi har en liste over navn, og det er kandidater som vi mener kan gjøre en god jobb i ledelsen, sier Svandal.

Nevner ikke Trine Skei Grande

NRK meldte tidligere i ettermiddag at fylkeslaget Viken vraker hele den nåværende partiledelsen i sin innstilling til partiets valgkomité, basert på anonyme kilder. VG skrev også det samme, basert på et tidligere intervju med Svandal. Siden gikk han ut i Dagbladet og sa det ikke stemmer at de vil «vrake» Trine Skei Grande

– Hva er grunnen til at Trine Skei Grande ikke står på deres liste?

– Vi sier jo at vi ønsker en fornyelse, uten å eksplisitt si leder. Også nevner vi en del navn – noen fra Viken og noen utenfra Viken. Men det er klart at Trine er en ressursperson i Venstre som fortsatt kan gjøre en god jobb for partiet. Når hun tar gjenvalg, kan hun fortsatt gjøre en god jobb. Og det tror jeg mange i Viken mener, svarer Svandal.

Klar beskjed fra fylkene: Venstre-ledelsen må fornyes

– Men det er ikke et hurrarop for Skei Grande heller i den innstillingen, for dere kunne jo skrevet at dere vil at hun fortsetter?

– Det vi sier er at vi ønsker en fornyelse i ledelsen. Det er et innspill til valgkomiteen, sier Svandal.

– Tar ikke stilling til dagens ledelse

Både Venstre-leder Trine Skei Grande og de to nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen vil fortsette i sine verv. Flere fylkeslag vil imidlertid ha nye krefter inn.

– Er innstillingen et signal til den ledertrioen dere har i dag om at dere egentlig ønsker en ny trio?

– Det tar vi egentlig ikke stilling til. Og jeg kan skjønne at det oppfattes litt merkelig. Vi sier til komiteen at vi ønsker en fornyelse og synes det er naturlig, sier Svandal i Viken.

VG har den siste uken gått opp hvordan lederstriden ser ut for ulike fylker:

Troms og Finnmark vil vrake Trine Skei Grande som partileder til fordel for Abid Raja, vil vrake Trine Skei Grande som partileder til fordel for Abid Raja, sier kilder i partiet.

Oslo Venstre åpner for å bytte ut Grande, Venstre åpner for å bytte ut Grande, ifølge VGs kilder. Oslo Venstre forslår ikke å vrake Skei Grande, men freder henne heller ikke, ifølge kilder tett på prosessen

Bergen Venstre har ifølge kilder nominert Sveinung Rotevatn på topp. Hordaland Venstre har imidlertid ikke spilt inn Rotevatn til ledelsen, men har gått for Abid Raja, Iselin Nybø og Trine Noodt. De vil beholde Terje Breivik som nestleder, Venstre har ifølge kilder nominert Sveinung Rotevatn på topp.Venstre har imidlertid ikke spilt inn Rotevatn til ledelsen, men har gått for Abid Raja, Iselin Nybø og Trine Noodt. De vil beholde Terje Breivik som nestleder, ifølge VGs kilder

fylkestopper. Sveinung Rotevatn har samtidig støtte fra flere

Til helgen skal Venstre ha landskonferanse, hvor valgkomiteen skal starte intervjuer med kandidatene. Valgkomiteen skal komme med sin innstilling før landsmøtet i 2020 – hvor den nye ledelsen skal velges.

Rettelse: Denne saken ble først publisert 15.06 den 21. oktober med tittelen «Viken Venstre vraker Trine Skei Grande. Nestlederen i Viken Venstre var intervjuet i saken. Da VG snakket med ham igjen samme kveld, sier han at innstillingen ikke vraker noen. Tittel ble endret 21. oktober klokken 21.51.

