LETER: Her er politiet på plass mellom Oslo City og Galleri Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Ung mann alvorlig skadet etter slagsmål på Oslo S

Politiet har kontroll på fem personer.

Oppdatert nå nettopp







Oslo politidistrikt melder om et slagsmål på Oslo S, hvor en ung mann ble liggende igjen på gulvet. Mannen, som er i slutten av tenårene, ble sendt til sykehus med alvorlige hodeskader. Meldingen om slagsmålet kom rundt klokken 17.

– Vi jobber på stedet med vitner og sikring av spor, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til VG.

Operasjonslederen opplyser at de har fått melding om rundt syv til åtte personer som skal ha vært involvert i slagsmålet. Politiet har en viss formening om hvem de involverte er.

– Vi søker nå etter unge menn av utenlandsk opprinnelse mellom 16 til 20 år, sier Gulbrandsen.

Det er foreløpig usikkert hvilke relasjon fornærmede hadde til mennene. Politiet opplyser at de har kontroll på en ung mann etter hendelsen, som nå er pågrepet for vold mot fornærmede.

– Pågripelsen gikk rolig for seg, sier han.

Det er ingenting som tyder på at det er brukt våpen eller andre gjenstander under slagsmålet, opplyser operasjonslederen.

– Det kan ha vært slag og spark, men kan også komme fra et fall. Vi har ikke noe kontroll på våpen, sier operasjonslederen.

Ved 19-tiden opplyser politiet at de har kontroll på fem personer. Politiet meldte først at hendelsen skjedde på Oslo City, men melder nå i ettertid at det skjedde ved hovedinngangen til Oslo S.

– Vi har tatt kontakt med flere av de som er involverte. Det virker som det er to parter i en form for konflikt. Det har blitt utdelt slag både den ene veien og den andre, hvor flere har blitt utsatt for vold, men det var kun denne mannen som fikk alvorlige skader, sier Gulbrandsen ved 19-tiden.

Publisert: 03.10.19 kl. 17:49 Oppdatert: 03.10.19 kl. 19:13







Mer om