NAV opplyser at de jobber med å styrke bemanningen for de som jobber med dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

NAV: Vi jobber med å få på plass løsninger

Nav sier de jobber med å få på plass nye løsninger for de som er rammet av corona-krisen.

NAV holdt en pressekonferanse mandag ettermiddag hvor de redegjorde for sitt arbeid for å finne løsninger for folk som er rammet av corona-krisen.

Beredskapsleder Yngvar Åsholt sier at de jobber med å få på plass løsninger for å sikre befolkningen en inntekt.

– Men vi kan ikke si hvor raskt vi vil ha løsningene på plass, og vi må be om respekt for at det er for tidlig å si. Men vi bruker alle tilgjengelige mannskaper for å få det på plass så raskt som mulig, sier Åsholt ifølge TV 2.

Arbeidet innebærer blant annet å få på plass IT-systemer for å få i gang utbetalingene i henhold til regjeringens krisepakke.

Åsholt forteller om ventetid på telefonen. Han oppfordrer folk til å sjekke deres nettsider.

Det ble mandag en tverrpolitisk enighet på Stortinget om en krisepakke. Den innebærer blant annet at permitterte får full lønn i 20 dager.

Dette er noen av hovedpunktene:

Lærlinger som mister lærlingsplassen skal ha inntekt på nivå med lærlinglønnen. Permitterte får lønn i 20 dager, mot 15 tidligere. Arbeidsgiver betaler de to første dagene og staten de resterende 18. Etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendig næringsdrivende få 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter, opp til 600.000 kroner. De har også rett på sykepenger fra den tredje dagen og omsorgspenger fra dag fire. Flere med lav inntekt kan få dagpenger. Grensen for å få dagpenger senkes til 74.894 kroner fra 150.000 kroner.

Publisert: 16.03.20 kl. 16:03

