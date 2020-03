VIL UNNGÅ SMITTE: Fastlegene har ikke smittevernutstyr til å ta imot pasientene sine ved fastlegekontoret. F.v.: Rebekka Johnsen Wangensteen, Eivind Kamøy og Nina Irene Wiggen. Foto: Privat

Fastleger frykter kollaps: Legekontor kan spre coronasmitten

De er førstelinjen i helsevesenet, men mange fastleger har ikke annet enn plasthansker til å beskytte seg mot virus og står i fare for å spre smitte.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg er redd smitte vil spre seg via helsepersonell på grunn av manglende smittevern. I det øyeblikket det skjer, blir det en kollaps av fastlegesystemet i Oslo, advarer Nina Irene Wiggen.

Hun er hovedtillitsvalgt for fastlegene i Oslo og jobber ved Gransdalen legesenter. Da mulige coronasmittede begynte å dukke opp på legesentrene landet over, så flere fastleger seg nødt til å stenge dørene på grunn av smittefaren.

De fleste legekonsultasjoner er nå blitt flyttet over til video, telefon og e-konsultasjon, med mindre klinisk undersøkelse er strengt nødvendig.

TILLITSVALGT: Nina Irene Wiggen er hovedtillitsvalgt for fastlegene i Oslo. Foto: Privat

Hele legekontorer i karantene

Men viruset var allerede ute av kontroll.

– Flere legesentre i Oslo har stengt. Hele kontoret er i karantene, sier Wiggen.

Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange fastleger det gjelder.

Over hele helsevesenet settes ansatte ut av spill – nesten 6200 sykehusansatte er i karantene.

– Det er helt uunngåelig at det skjer så lenge virussmittede kommer inn på fastlegesentrene. De er ikke rigget for å overholde smittevern, med sine små lokaler, venterom og kontorer, påpeker Wiggen.

Flere legesentre i Oslo har opptil 15.000 pasienter på listene sine. Wiggen advarer mot hva som kan skje dersom legene ikke kan gjøre jobben sin.

– Det skal ikke så mange fastlegesentre til som stenger ned før systemet kollapser.

– Vi står i fare for å miste primærhelsetjenestetilbudet til alle de som ikke er virussyke. Folk vil fortsatt få hjertesvikt og ha diabetes som de trenger behandling for.

Ber om smittevernutstyr – nå

Den største utfordringen de står overfor er mangelen på utstyr, sier Wiggen.

– Mangelen på smittevernutstyr hos oss er helt prekær. Mange fastleger har ikke annet enn engangshansker. Vi har ingenting å beskytte oss med!

les også Slår alarm om mangel på åndedrettsvern: – Ikke godt nok

Rebekka Johnsen Wangensteen, spesialist i allmennmedisin og fastlege, og hennes kolleger på Majorstuen i Oslo jobber for tiden 12–14 timers dager. Pågangen er enorm.

De har 7500 pasienter, men bare seks smittevernpakker igjen. Det bekymrer henne.

– Vi mangler både munnbind, visir og smittevernpakker. Vi opplever at det offentlige ikke gir oss noen støtte for å fremskaffe dette helt nødvendige utstyret i denne svært krevende situasjonen, sier hun til VG.

UNDER PRESS: Fastlege Rebekka Johnsen Wangensteen jobber opptil 14 timer i døgnet for å ta unna alle konsultasjoner. Foto: Privat

Hun har mange pasienter som er alvorlig syke, flere av dem er eldre. Ikke alle mestrer elektronisk kommunikasjon med legen. Hun frykter de kan bli smittet hvis de møter opp på legekontoret.

– Nå etterlyser jeg at både politikere og helsemyndigheter vier oss som jobber i førstelinjetjenesten mer oppmerksomhet og større ressurser. Det er oss pasientene kommer til først.

Sett denne? Slik skiller du mellom corona og forkjølelse

Utstyr på vei – men fortsatt kritisk

Nå lover Oslo kommune at smittevernutstyr er på vei.

– De neste dagene vil kommunen motta smittevernutstyr som gjør at vi skal klare å sikre forsvarlige tjenester både for ansatte og innbyggere, sier Johan Ludvig Torper, medisinsk fagsjef i Oslo kommune, til VG.

SJEF I OSLO: Johan Ludvig Torper er medisinsk fagsjef i Oslo kommune. Foto: Privat

– Men byrådsleder Raymond Johansen gikk onsdag ut og ba alle med smittevernutstyr ta kontakt?

– Vi har mottatt et mindre parti smittevernutstyr som fordeles til våre virksomheter etter behov i dag, torsdag. Det er fremdeles kritisk på kort sikt og behovet for mer er absolutt til stede, svarer Torper.

les også Nå slipper det svenske tollvesenet smittevernutstyr gjennom til Norge

Skal opprette «coronaklinikker»

Oslo kommune håper på å få på plass egne klinikker som skal ta imot personer med luftveissymptomer i neste uke.

Her skal helsepersonellet ha helt særskilte smitteverntiltak. Men tiltakene er under debatt.

Fastlegene er blitt forespeilet at de skal gå turnus ved luftveisklinikkene, og deretter gå tilbake til legekontoret uten karantenetid. Tillitsvalgt Nina Irene Wiggen frykter dette vil medføre smitteoverføring til annet helsepersonell og pasienter.

OSLO-LEGE: Eivind Kamøy er fastlege på Frogner i Oslo. Foto: Privat

Fastlege Eivind Kamøy, tillitsvalgt for fastlegene i bydel Frogner i Oslo, sier de gjerne stiller opp ved klinikkene, men stiller spørsmål ved smittevernet:

– Jeg er bekymret for at vi må risikere våre pasienters helse ved at vi jobber ved disse klinikkene og må tilbake i vanlig praksis. Da vil risikoen for at vi må stenge fastlegekontor øke. Det vil bety at primærhelsetilbudet blir bygget ned for våre syke pasienter.

Fagsjef Torper i Oslo kommune forsikrer om at luftveisklinikkene ikke vil åpne før alt av smittevernutstyr er på plass, og mener at forholdene ved klinikkene vil bli tryggere for pasienter og fastleger enn dagens situasjon.

«Dette er definitivt måten å gjøre det på»

I Nord-Jæren finnes det allerede to luftveisklinikker. Ivar Halvorsen, nestleder i Allmennlegeforeningen, fastlege og kommuneoverlege i Stavanger, sier dette er veien å gå.

– Dette er definitivt den rette måten å gjøre det på. Og det haster veldig å få på plass klinikkene over hele Norge.

CORONA-KLINIKK: Kommuneoverlege Ivar Halvorsen viser frem den nyopprettede luftveisklinikken i Stavanger. Foto: Privat

– Oslo har vært sent ute og ikke tenkt så mye på dette, de har tenkt at det er den enkelte fastlege sitt ansvar. Det er det ikke, mener Halvorsen.

Han sier at det er helt avgjørende at helsepersonell føler seg trygge når de jobber.

– Det går an å kombinere luftveisklinikk og legekontorpraksis så lenge det er skikkelig brukt av smittevernutstyr, forsikrer Halvorsen.

Publisert: 20.03.20 kl. 05:53 Oppdatert: 20.03.20 kl. 07:53

Mer om Coronaviruset Helse

Fra andre aviser