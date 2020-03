SMITTET: Åshild Bruun-Gundersen har i flere år vært Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frp-Åshild coronasmittet – merket muskelsmerter

Helsepolitiker og vaksineforkjemper Åshild Bruun-Gundersen (Frp) ble den første corona-smittede stortingsrepresentanten.

33-åringen som i flere år har vært helsepolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, tror hun ble smittet i Oslo forrige tirsdag.

Nå holder Bruun-Gundersen seg i ro hjemme i Arendal etter at hun for sikkerhets skyld gikk i karantene sist torsdag.

– Jeg ble trolig smittet på et arrangement i Oslo forrige tirsdag. Alle jeg har vært i kontakt med er varslet, men jeg ønsker ikke å gi detaljer om dette til andre, sier hun til VG.

– Symptomene vil jeg beskrive som en helt vanlig influensa. Det går etter forholdene fint med meg. Jeg lever i isolat hjemme i Arendal, utdyper stortingsrepresentanten fra Agder.

– Hvordan merket du at du kunne være smittet?

– Jeg følte meg litt slapp og merket at jeg hadde vondt i musklene i begynnelsen. Torsdag gikk jeg i karantene for sikkerhets skyld, svarer Bruun-Gundersen.

Hun ser det smått pussige i alvoret – at hun som kanskje snakker mest om betydningen av vaksinasjon blant norske politikere, ble den første coronasmittede på Stortinget.

Ikke bekymret for egen helse

– Jeg skulle selvsagt ønske at det hadde fantes en vaksine mot denne sykdommen også. Når den ennå ikke finnes, har jeg tiltro til at helsemyndighetene håndterer epidemien på beste måte. Jeg er ikke særlig bekymret for meg selv, sier Åshild Bruun-Gundersen til VG.

Hun er i likhet med mange andre skremt over tempoet i utbredelsen av epidemien.

– I mitt tilfelle har jeg nok veldig lette symptomer, og det kjennes nok som en vanlig influensa. Men ettersom jeg har tatt influensavaksine, så fattet jeg mistanke om at detkunne være coronasmitte. Nå har jeg fått bekreftet at det er corona, sier Bruun-Gundersen.

Hoksrud ute av karantene

Hennes forgjenger som helsepolitisk talsperson i Frps stortingsgruppe, Bård Hoksrud, ønsker stortingskollegaen og partifellen god bedring.

PÅ STORTINGET: Bård Hoksrud var onsdag tilbake på Stortinget etter å ha vært i karantene. Bildet er fra Stortingets høytidelige åpning i fjor. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Jeg håper virkelig det går bra med henne, og at Åshild snart er tilbake i fullt arbeid, sier Hoksrud.

Selv er han akkurat ferdig med karantene etter at han var noen dager i London for en tid siden.

– Det har nok vært litt kjedelige dager hjemme i Bamble for en som er vant til å være på farten og reise mye, sier Hoksrud til VG.

Han har heller ikke fått trimmet så mye som ønskelig i karantenetiden. Men dette skal ta seg opp i tiden fremover, lover Frp-representanten som tidligere har latt VGs lesere få innblikk i egen livsstilsendring og trening.

Publisert: 18.03.20 kl. 15:28

