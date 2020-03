MYE SNØ PÅ TAKET: Forsikringsselskapene mener at det å måke snø av hyttetaket er strengt nødvendig og kundens plikt å sørge for. Dette bildet er tatt på Sjusjøen tidligere denne uken. Foto: Jørn Pettersen/VG

Forsikringsbransjen: Dette er «strengt nødvendig vedlikehold»

Du har fortsatt lov til å dra på hytta for å utføre «strengt nødvendig vedlikehold». Men hva betyr det? VG sjekket hva forsikringsbransjen mener.

Nå nettopp

Torsdag innførte regjeringen det omstridte hytteforbudet. Det blir forbudt å overnatte på hytta dersom den ikke ligger i din hjemkommune. Men ifølge forskriften har du lov til å reise på hytta for å utføre «strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn». Og bare på dagstur.

Dette mener forsikringsselskapene er «strengt nødvendig» for at du ikke skal risikere avkorting i forsikringsutbetalingen dersom skade oppstår:

– Mange hytter står nå i fare for å få unødvendige skader, ved at det ligger store mengder snø på takene. Vi oppfordrer hytteeiere til å ta en dagstur til hytta og måke av snø, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

les også Norsk Hyttelag ut mot ny lov: Krever endring til påske

– Hvert år opplever flere hytteeiere at taket kollapser eller at vannet fryser, så det er viktig å følge opp dette, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring til VG.

I forskriften står det at «personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates».

les også Raser mot hytteunntak: – Høie forstår ikke alvoret

– Jeg hadde håpet at akkurat dette punktet ikke skulle stått i forskriften. Vi mener at det er ikke bare å reise opp og måke hyttetaket. Hvor lang tid skal man for eksempel bruke på å måke hyttetaket? Jeg frykter at noen kan bruke som en mulighet til omgå forbudet, sier ordfører i Hol kommune, Petter Rukke, til VG.

– Vi mener at snømåking av hyttetak er strengt nødvendig for å avverge materielle skader. Det er også noe våre kunder plikter å gjøre, sier Therese Nielsen i Fremtind.

STRENGT NØDVENDIG: – Vi mener at snømåking av hyttetak er strengt nødvendig for å avverge materielle skader. Det er også noe våre kunder plikter å gjøre, sier skadeforebygger Therese Nielsen I Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Snø – hytteeiers ansvar

Mange hytter er ikke dimensjonert for å tåle store snømengder. Det gjelder spesielt de eldste hyttene og uthus. Det er hytteeiers ansvar å sørge for at snømengden ikke tar knekken på hyttetaket.

– Det er eiers ansvar å følge med på økning i snømengde på hyttetaket og sørge for snørydding før hytta skades av tyngden, sier Nielsen.

– Om du ikke kan måke taket selv, for eksempel fordi du er syk, i karantene eller at det er et lokalt forbud mot i det hele tatt å ta seg frem til hytta, bør du undersøke om andre kan bistå deg, sier Rysstad og foreslår følgende:

Hytteservice, de fleste store hyttefelt har tilbydere av slike tjenester

Facebook, mange hyttefelt har Facebook-grupper som man kan bruke til å få hjelp

Om du har festetomt kan det være at grunneier kan bistå

Hyttenaboer

Ta direkte kontakt med entreprenører i området. De kan kanskje bistå eller kjenner til noen som kan bistå.

Råd: Ta med verdisaker hjem

Kommunikasjonssjef i Fremtind, Simen Rudi, påpeker at i tillegg til å unngå store snømengder på taket, er det også viktig å ha varme rommene og sørge for at rør ikke fryser.

– Vi må også være bevisst på at det kan være de som ønsker å utnytte situasjonen med tomme hyttefelt. Jeg vil derfor anbefale folk å ta med seg verdisaker som ski, kunst og andre ting man måtte ha på hytta med hjem. Vi ønsker ikke å bruke en situasjon som denne til å selge forsikringer, men jeg vil likevel minne om at det er viktig å ha en egen innbo forsikring i tillegg den vanlige hytteforsikringen, sier Simen Rudi.

OVERNATTING FORBUDT: Etter en endring i forskriften er det nå tillatt å reise på hytta på dagstur og måke snø av taket og foreta annet nødvendig vedlikehold. Dette bildet er fra Sjusjøen tidligere i uken. Foto: Jørn Pettersen/VG

– Når kan kundene risikere en avkorting i forsikringsutbetalingen?

– Det kan variere fra sak til sak. Vi har ingen fasit for det. Det kan være mange omstendigheter som jobb, man kan være i karantene, man ønsker ikke å utsette seg for å reise opp på hytta. Vi kan ikke tvingen noen til å reise opp, men vi råder folk til på gjøre det. Men er uhellet ute, vil vi uansett hjelpe til så godt det lar seg gjøre, sier Rudi.

les også Ordfører i hyttekommune om forskriftsendring: – Oppriktig bekymret

– Om du har gjort alt i din makt for å få taket måket så er det heller ikke åpning i loven til å få avkorting på forsikringen. Vi er opptatt av å trygge de som har gjort alt de kan, samtidig er det viktig at dette ikke blir en hvilepute for dem som fra før denne situasjonen lot taket stå på bristepunktet av sin bæreevne, sier Bjarne Rysstad i Gjensidige Forsikring.

Publisert: 20.03.20 kl. 12:24

Les også

Fra andre aviser