FHI: 147 personer er bekreftet smittet i Norge

34 nye personer er bekreftet smittet det siste døgnet. Helsedirektoratet skjerper tiltakene for å hindre smitte.

Oppdatert nå nettopp

147 personer er nå bekreftet smittet med coronaviruset i Norge. Ingen av dem som er smittet er alvorlig syke eller innlagt på sykehus.

Siden forrige oppdatering har 34 nye personer fått påvist coronaviruset, opplyser områdedirektør for smittevern i FHI Geir Bukholm.

Smitteutbruddet i Nord-Italia er fortsatt den største kilden til smitte i Norge. I tillegg er flere personer blitt smittet hjemme i Norge.

Helsedirektoratet skjerper nå tiltak for å hindre smitte i Norge, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen.

Alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte må nå holde seg hjemme i 14 dager, uavhengig av om de har symptomer.

Helsedirektoratet fraråder også håndhilsing som et tiltak for å begrense smittespredning.

– Jeg anbefaler alle aktører i helse og omsorgstjenesten nå søker å finne alternative løsninger til håndhilsing. Jeg mener også det er klokt i alle sammenhenger at vi utviser forsiktighet med håndhilsing og klemming, sier Guldvog og legger til:

– Dette er et føre var-tiltak. Det er gjort en vurdering der vi sier at per nå så utgjør ikke dette en stor risiko, men fordi det er kommet opp som tema og vi har nølt, har jeg behov for å si at jeg er helt enig og at vi må bare kjøre igang.

Helsedirektøren sier at de har undersøkt med kommuner og hørt med hvordan rådene til FHI fungerer i forhold til avholding av arrangementer.

– Tilbakemeldingen er per i dag at de tilfreds med rådene som er gitt, og det gir dem handlingsrommene de trenger for å vurdere arrangement og møter på en god måte, sier Guldvog.

Italia er den største smittekilden

Arrangementer og større folkeansamlinger vurderes fortløpende av FHI og direktoratet.

VG kjente lørdag ettermiddag til 136 tilfeller.

Ifølge VGs kartlegging har minst 88 av de 136 smittede personene tatt med seg smitte hjem fra Italia. Minst 22 personer er blitt smittet hjemme i Norge.

Tidligere lørdag sa FHI at de nå forbereder seg på en ny fase der uoppdagede smittede personer kan smitte videre. Da vil helsemyndighetene ikke lenger ha kontroll på viruset.

FHI har nå også utvidet listen over områder med vedvarende utbredt smitte til å gjelde alle regioner nord for Roma.

– Dette betyr at de som kommer hjem fra disse områdene skal være oppmerksomme på symptomer som hoste, luftveisproblemer og feber 14 dager etter hjemkomst. Videre må helsepersonell som har vært på reise i disse områdene holde seg borte fra arbeidet i 14 dager etter hjemkomst, sier områdedirektør Geir Bukholm.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til regionene Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna og Veneto som ikke er strengt nødvendige, står det i reiserådene som ble oppdatert fredag.

Tidligere fredag ble det kjent at flere barnehager og skoler holder helt eller delvis stengt, som følge av coronasmitte blant ansatte.

Men foreløpig er ikke dette aktuelt å komme med en nasjonal tilråding om å stenge skoler.

– Det er tiltak vi vurderer fortløpende, men foreløpig er det ingen grunn. Det er ikke smittespredning nok i det norske samfunnet til at det ville være noe effektivt tiltak. Det ville bare holde veldig mange friske unger hjemme fra skolen, sav overlege ved FHI Are Stuwitz Berg til VG fredag.

Publisert: 07.03.20 kl. 17:59 Oppdatert: 07.03.20 kl. 18:22

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser