ALSTAHAUG: 7500 mennesker bor i øykommunen, som også huser Petter Dass-museet (bildet). Foto: Sørensen, Hans Petter / NTB scanpix

Alstahaug kommune sender alle som har vært i Oslo eller Viken i karantene

Alstahaug kommune i Nordland krever at alle som har besøkt Oslo eller Viken i mer enn et døgn etter mandag 9. mars, skal i hjemmekarantene.

Nå nettopp

Det var TV2.no som først meldte om tiltaket, som kommunen informerer om på sine nettsider fredag.

De innskjerpede karantenebestemmelsene gjelder med umiddelbar virkning. Karantenen er satt til i 14 dager. Dersom personer i karantene viser symptomer på coronavirus, skal karantenen utvides med ytterligere syv dager etter symptomfrihet.

Hardt grep

Ordfører Peter Talseth sier til VG at dette er et strengt, men viktig tiltak for å lette presset på området.

– Skal dette bli kortvarig, må vi ta harde grep. Vi har så langt ingen registrerte smittetilfeller. Legger vi oss på en tøff linje nå, kan vi kanskje lette litt på tiltakene senere, sier han.

– Hvor mange mennesker i deres kommune gjelder dette?

– Det vet vi ikke ennå, men vi får nok et større bilde over antallet og i hvilken grad den nye karantenebestemmelsen vil påvirke lokalsamfunnet.

les også Samfunnets sanne helter

Mange studenter

Alstahaug er en øykommune på Helgelandskysten med rundt 7500 innbyggere. Ordføreren opplyser om at svært mange fra kommunen studerer i Oslo-området.

– De vil naturlig nok vende nesen hjemover, og da innfører vi denne regelen for å lette det lokale smittepresset. Kanskje har disse studentene familie i kritiske jobber i helsesektoren, som gjør at de blir ekstra utsatt. Vi vet at smittepresset er mye større i det sentrale østlandsområdet, sier han.

– Betyr det at dere helst ser at studentene ikke reiser hjem i disse dager?

– Vi vil gjerne ha folkene våre hjem, og det ser jo ut som det blir såpass langvarig, det her. Men går de med på å være litt forsiktige i en periode, så vil vi gjerne at de kommer hjem, svarer Talseth.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Smittevernoverlege: – Vi har ikke god oversikt over smittede

Stenger restauranter

Kommunen stenger i tillegg all ordinær restaurantdrift, bortsett fra takeaway. Butikker oppfordres også til å innføre skjerpede hygienerutiner og tiltak for å unngå ansamling av mennesker.

– Hvordan reagerer folk på de innskjerpede karantenereglene?

– Nå er jo dette veldig ferskt, men vi føler jevnt over at vi møter stor forståelse i nærområdet. Tiltakene er i stor grad basert på tillit og velvillighet.

Lest denne? Slik forsvarer de Norges høyeste eiendomsskatt

Skeptisk til nye testkriterier

Ordføreren er svært kritisk til Folkehelseinstituttets nye bestemmelse om at mennesker som er i hjemmekarantene, ikke lenger vil bli testet, og at de også oppfordres til ikke å kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp.

– Man legger nå opp til mer restriktive rutiner når det gjelder prøvetaking, men i stedet burde den kapasiteten vært økt betraktelig. Det er viktig å ha oversikt over tilfellene. Sånn det legges opp nå, blir beslutningsgrunnlaget dårligere, og man får ikke et reelt bilde over hvert enkelt område, mener Talseth.

Publisert: 13.03.20 kl. 16:35

Les også

Mer om Coronaviruset Nordland

Fra andre aviser