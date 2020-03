STENGER SKOLER: Ordfører Eva Vinje Aurdal og kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund. Foto: Ålesund kommune

Stenger alle skoler i Ålesund: - Har ikke tid til å vente på at myndighetene skal bestemme seg

Ålesund kommune stenger videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler. De vurderer også å stenge barnehager

Nå nettopp

– VI har gått til det skrittet. Vi har allerede måtte stenge tre skoler i dag på grunn av nærkontakt og smitte, og så tenkte vi at det er et forebyggende grep for å hindre videre spredning, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Hun sier grunnskoler, ungdomsskoler og også de videregående skolene de har i kommunen stenges.

– Vi har ikke tid nå til å vente på at myndighetene skal bestemme seg om dette her - vi tar ansvar ved å ta det grepet som vi gjør her i vårt lokalsamfunn, sier Auddal.

Byrådet i Oslo har i dag bestemt at alle skoler og barnehager stenges fra og med mandag 16. mars. Ungdomsskoler og videregående skoler stenges fra og med fredag 13. mars. Alle de offentlige videregående skolene i Nordland vil også bli stengt for klasseromsundervisning fra og med fredag 13.mars.

Foreløpig er det ingen nasjonale anbefalinger om å holde norske skoler stengt, men VG får onsdag kveld opplyst av Helsedirektoratet at det vil bli gjort en ny vurdering torsdag.

– Har dere savnet nasjonale retningslinjer?

– Ja, vi har etterlyst nasjonale retningslinjer lenge - og det er jo forhåpentligvis noe som vil komme. Men i dag tok vi beslutningen rett og slett fordi vi føler at det er det riktige for vår kommune.

Aurdal sier kommunen sitter i kriseberedskap utover dagen, og vil vurdere om det samme også skal gjelde for barnehager.

– Men det viktigste var å få ut beskjed til skolene i dag, sier hun

Hun fortelle også at det var viktig for kommunen å få understreket at familier der man skal vurdere hvem som skal være hjemme med barn, velger å la den som har beredskapsoppgaver få prioritere å gå på jobb.

Kommuneoverlege Olav Mestad mener det er en god vurdering å stenge skolene.

– Grunnen er at vi følger situasjonen i Europa og i Norge og ser at selv om vi har hatt få smittede så langt ser vi at vi har fått en del smitte inn, til dels også ukontrollert smitte inn de siste dagene fra Østerrike, spesielt siden helgen. Det gjør at vi er i ferd med å miste kontroll på smitteveien, og vi har opplevd nå at det er nærkontakter til smittede som har vært inne i flere av skolene i kommunen. Da kan vi ikke la dette gå

Statsminister Erna Solberg har i dag sittet i møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser der også statsminister Erna Solberg var til stede. Etter det, varslet hun at det i dag kan iverksettes tiltak mot coronasmitten som er de mest inngripende vi har hatt i fredstid.

Publisert: 12.03.20 kl. 11:15

Fra andre aviser