SVENSKEGRENSEN: Mandag morgen kl 08.00 innførte Norge strengere kontroll ved grensene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Slik er den nye virushverdagen

Matbutikker er åpne, og barna går på skole – bare hjemme. Dette er den nye virkeligheten for deg og dine.

Oppdatert nå nettopp

Det norske samfunnet har gått gjennom enorme endringer de siste dagene - endringer som går rett inn i folks hverdag. Vi lever et helt annet liv enn for bare noen dager siden.

Norges grenser er stengt for innreise. Men det betyr ikke hermetisk stengte grenser. De som er bosatt i Norge, vil fortsatt få slippe inn, men politiet skjerper grensekontrollen. Mat og varer vil også gå over grensene.

Det blir mat

Kine Søyland i Norgesgruppen bekrefter til VG at varestrømmen til landet ikke blir stoppet av de nye reglene.

– Varer kommer inn fra utlandet. Noen befinner seg på store containerskip ute på havet. Og vi har mye varer på lager. Det kommer varer inn, det forteller de store leverandørene til oss, sier hun.

Søyland understreker at det vil være mat i butikkene når de åpner mandag.

– 300 lastebiler har kjørt natt og dag i helgen for å fylle opp butikkhyllene. Målet er at butikkene skal ha varer når de åpner mandag. Vi følger utviklingen på alle varegrupper fra time til time, og ser hvor det er risiko for å kunne gå tomt på et tidspunkt, sier hun.

les også Flyplassene stenger ikke













LAGER: Litt av varelageret på Coop Mega Bislett, lørdag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg sa at hun vet de neste ukene blir krevende, for oss alle.

– Jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta. Men dette gjør vi for besteforeldre og for folk med underliggende sykdommer som ikke vil klare dette viruset. For dem tar vi en ekstra dugnad for samfunnet.

Her er oversikten over hva som er stengt, åpent, og hvilke regler du og barna dine bør kjenne til.

Dette er stengt

Barnehager*, skoler*, universiteter og høyskoler

Treningssentre, svømmehaller, badeland

Frisører, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering og lignende



(* Har du en jobb som defineres som samfunnskritisk, Teatre og konsertlokaler(* Har du en jobb som defineres som samfunnskritisk, har du rett på til å ha barnet i kommunal barnehage eller skole opp til 4. klasse.)

les også Nå må du vise pass på grensen

Dette er åpent

Matbutikker

Apoteker

Bensinstasjoner

Banker: DNB og flere andre banker stenger kundemottakene, men vil likevel jobbe som vanlig med pengene dine. Alle oppfordres til å kontakte banken via nettbank eller telefon.

Alle andre butikker (som klesbutikker, skobutikker, jernvare, byggevare, sportsutstyr).

Kollektivtransport

Flere kafeer og restauranter

Noen ting stenger likevel tidligere enn vanlig. Søndag kveld bestemte Oslo at alle serveringssteder må stenge klokken 21.

Dette er åpent, men hold deg helst unna

Hytta

Stadig flere kommuner ber folk hyttefolk om å reise hjem, for å ikke belaste det lokale helsevesenet ved eventuell sykdom.

– At noen beveger seg fra lokalsamfunn til lokalsamfunn kunne gi en voldsom belastning på de stedene som får besøk, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG lørdag.

Søndag vedtok regjeringen en forskrift som gjør at kommuner kan forby folk å være på hytta i en annen kommune enn der de bor.

Andre kommuner

Flere kommuner, som Lofoten, vurderer å stenge for innreise for folk fra andre regioner i Norge. Allerede har de innført karantene for alle innreisende fra Sør-Norge. Per mandag morgen er det ennå ikke skjedd.

les også Slik takler du hverdagen med barna hjemme

Dette er åpent, men ikke for deg som er frisk

Sykehus

Sykehjem

Fengsel

Psykiatriske institusjoner

Disse er åpne for dem som er syke og trenger hjelp. Men de ønsker ikke at noen skal besøke mennesker som er disse stedene.

Men hold kontakten med dem som er der, oppfordrer Erna Solberg:

– Selv om vi ikke kan besøke eldre slektninger og besteforeldre, så må vi ta vare på hverandre. Ring til hverandre. Snakk med besteforeldre og eldre naboer. Men respekter at sykehjemsbesøk bør begrenses, sa hun.

les også Innfører kontroll av besøk på sykehjem

Skal jeg i karantene?

Har du vært i nærheten av en corona-smittet, eller har du vært i utlandet (bortsett fra Sverige og Finland) før 27. februar?

Da skal du i karantene.

Det samme gjelder Finland og Sverige fra og med tirsdag 17. mars.

Karantene betyr normalt at du skal være hjemme i 14 dager etter siste kontakt med den smittede. Har du vært på reise, skal du være hjemme i 14 dager fra du kom hjem til Norge.

les også Mæland: Kan bli straffet med fengsel for karantene-brudd

Selv om du er hjemme, kan du bevege deg ute. Bare ikke vær i nærkontakt med andre. Hold avstand.

Personer som har en samfunnskritisk funksjon, som for eksempel vare- og passasjertransport, kan slippe karantene – slik assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen fikk. Men dette må avtales på forhånd – ethvert brudd på karantenen er straffbart, presiserte Erna Solberg:

– De som er i karantene, er det ifølge smittevernloven. Det kan straffes med bøter og fengsel for smitteaktivitet, sa statsministeren.

Når skal jeg være i isolering?

Føler du deg forkjølet, sjaber, hoster, er tungpustet eller har feber?

Da må du holde deg hjemme til du er frisk – og ytterligere i syv dager etter det.

I motsetning til de som er i karantene, har du ikke lov til å bevege deg ute. Folkehelseinstituttet ber deg også om å begrense kontakten med andre du bor med: Vær i et eget rom, bruk eget bad og toalett hvis mulig. Bruk egne håndklær. Alle må vaske hendene ofte.

les også Ekspertenes råd: Reglene som gjelder for corona-karantene

Trenger du hjelp?

Fortvil ikke, men få hjelp. I flere kommuner og byer har folk opprettet Facebook-grupper for å hjelpe folk som er hjemme. Oslo har gruppen «Oslo hjelper Oslo», Bergen har «Corona-hjelp Bergen». Andre lokale grupper er «Corona-hjelp Eidsvold», «Corona-hjelp Fredrikstad», «Corona-hjelp Tønsberg» og lignende.

Hvordan skal barna gå på skole?

Selv om skolebyggene er stengt, er det likevel skole. Det fikk både foreldre, barn og lærere en forsmak på i forrige uke, da skoler over hele landet brått måtte bli digitale og virtuelle.

Barnet ditt har likevel rett på undervisning, og lærerne skal ennå jobbe – bare hjemmefra.

Men det er bare en rettighet som barnet ditt har. Plikten til å sørge for at barnet får opplæring er det du som forelder som har, ifølge opplæringsloven.

les også Corona-stengte skoler: Slik hjelper du barna med skolearbeidet

Flere digitale undervisningstjenester har de siste dagene åpnet opp tilgangen. Salaby, Gyldendals app for barnehagebarn, er nå åpen for alle. Det samme er Kahoot Premium for lærere, skriver Utdanningsnytt.

Hvem får barnepass og skole?

Har du en jobb som defineres som samfunnskritisk, har du rett på til å ha barnet i kommunal barnehage eller skole opp til 4. klasse. Noen kommuner krever at begge foreldre skal ha jobber som er samfunnskritiske.

Noen slipper heller ikke inne barn til foreldre som er i karantene.

Men om barnet ditt har rett på barnehage eller skole, er det likevel siste mulighet, sa Erna Solberg lørdag:

– Selv om du har en samfunnskritisk jobb, må du lete etter andre muligheter før du sender barnet til kommunal barnehage. Har du hjemmekontor, er det du som må ta ansvaret for barnet, sa hun.

les også Flere får barnehage- og skoleplasser under corona-krisen

Har jeg en samfunnskritisk funksjon?

Har du det, så vet du det nok allerede. Mange yrkesgrupper er definert som samfunnskritiske, men ikke alle som jobber i disse yrkene, har den rollen. Myndighetene har pekt ut funksjoner som er kritiske for samfunnet. Noen av disse er:

Matforsyning (matbutikker, fôrindustrien, bønder, fiskere, havbruksansatte, distribusjons- og lagerarbeidere, sjåfører)

Drivstofforsyning (bensinstasjoner, drivstoffterminaler, sjåfører)

Forsvar, politi, redningstjeneste

Helsevesenet, omsorg og apoteker

IKT-sikkerhet og telekommunikasjon

Vann og avløp

Kraftforsyning

Finanstjenester

Natur og miljø

Hvor lenge vil dette vare?

Skolene er i første omgang stengt i to uker, men om tre små uker er det påskeferie, så foreldre og barn kan uansett regne med å se mye til hverandre denne våren. Reiserådene som anbefaler ingen utenlandsreiser varer foreløpig til påske, men lørdag antydet Erna Solberg at tiltakene kunne forlenges.

Hun viste til Shanghai, og fem uker.

– Shanghai sa at de på fem uker klarte å få en annen utvikling av smittekurven. Vårt problem er at det er ulike strategier i ulike europeiske land. Det betyr at vi ikke kan åpne opp umiddelbart. Vi vil vurdere dette etter hvert. Vil vi få flere som er syke, men klarer vi å brekke kurven, så vil vi måtte holde på tiltakene en stund likevel, sa Solberg lørdag.

les også Coronaviruset: Slik rammes ferien

Disse tiltakene kommer neppe

Torsdag ble de første tiltakene innført. Lørdag kom nye. Og Erna Solberg utelukker ikke nye.

– Det vil være ubesvarte spørsmål, praktiske løsninger som ikke er helt på plass, og justeringer underveis, sa hun lørdag.

Det er likevel noen tiltak som neppe vil komme med det første, ifølge Solberg og Folkehelseinstituttet (FHI).

Portforbud som Italia og Spania

«Tiltaket går ut på å pålegge folk til å holde seg hjemme. Effekten er potensielt stor», skriver FHI i risikovurderingen forrige uke. Likevel konkluderer de at det neppe vil bli innført:

«Tiltaket vil neppe bli akseptert av befolkningen, og det er knapt gjennomførbart. Tiltaket har store etiske utfordringer.»

Erna Solberg sa lørdag at regjeringen ikke har planer om å innføre portforbud.

– Folk som kan jobbe, bør få jobbe, og portforbud er ikke svaret.

Innesperring av smittede i egne bygg eller områder

«Effekten er usikker. Dette er neppe et tjenlig virkemiddel. Tiltaket utfordrer menneskerettighetene», skriver FHI i risikovurderingen.

Publisert: 17.03.20 kl. 11:10 Oppdatert: 17.03.20 kl. 11:45

Fra andre aviser