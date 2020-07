BLOMSTER: En slektning legger ned blomster på parkeringsplassen hvor kvinnen i 50-årene ble drept. Foto: Frode Hansen

Slektning av drapsoffer: – Et varmt menneske

SARPSBORG (VG) Lokalbefolkningen minnes i dag kvinnen i 50-årene som ble knivdrept i Sarpsborg sentrum natt til onsdag.

De fargerike blomstene står i sterk kontrast til den grå asfalten på parkeringsplassen i Sarpsborg, der en kvinne i 50-årene ble drept natt til onsdag.

I løpet av dagen har noen lagt ned en hjerteformet stein med ordene «Elsket og savnet». Flere forbipasserende stopper og lar blikket hvile på det provisoriske minnestedet.

Sjokket etter trippelknivstikkingen, der ytterligere en kvinne ble hardt skadet og en annen lettere skadet, har fortsatt ikke lagt seg. En slektning av den avdøde kvinnen, har tårer i øynene mens han legger ned en stor bukett roser.

– Hun var et varmt menneske som brant for datteren sin. Hun levde et stille og rolig liv, sier slektningen til VG.

Ingen relasjon med siktede

Ifølge politiet satt avdøde i en bil på parkeringsplassen utenfor Storbyen kjøpesenter og ventet på en slektning da hun ble angrepet med kniv. Hun døde senere av skadene.

En 31 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk. Det er ingen kjent relasjon mellom den avdøde og drapssiktede, men det skal være en relasjon mellom den siktede og de to skadde.

Den pågrepne mannen er norsk statsborger av somalisk opprinnelse. Ifølge opplysninger VG har tilgang til skal han ha bodd i Norge i flere år. Politiet har i dag gjennomført avhør av mannen.

I 2016 ble den siktede tiltalt for grov vold etter en voldshendelse i Sarpsborg. Han ble frikjent for forholdet.

Mannen tidligere fått psykiatrisk behandling.

ÅSTEDET: Kvinnen i 50-årene ventet på et familiemedlem da hun ble knivdrept natt til onsdag. Foto: Gisle Oddstad

Kjørte fra sted til sted

Omtrent klokken 23.30 tirsdag kveld fikk politiet de første meldingene om knivstikking på parkeringsplassen ved bussholdeplassen i Sarpsborg. Politiet slo full alarm om sendte patruljer fra hele Østfold samt noen patruljer fra Oslo.

Bare noen minutter senere får politiet nye meldinger om knivstikking. Denne gangen er det en hendelse i St. Nikolas-gate. En kvinne blir alvorlig skadet. VG har snakket med vitner som sparket opp døren da de hørte ropene fra den skadde kvinnen. Gjerningsmannen hadde da dratt videre.

Tove Olaussen (70) bor rett i nærheten. Hun forteller at hun våknet av et redselsskrik.

Da det er gått ca. ti minutter fra første melding får politiet meldinger om en tredje knivstukket kvinne på en adresse i Oscars gate.

Omtrent en time etter at politiet fikk de første meldingene, pågripes den 31 år gamle mannen.

