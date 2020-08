STRØMMER TIL: Hvert år strømmer mange tusen turister til det populære fjellet Reinebringen i Lofoten. I fjor var det over 22.000 besøkende på under én måned. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Ett smittetilfelle i Lofoten i sommer: – Overraskende

LOFOTEN (VG) Til tross for en sommer med veldig mange besøkende, både utenlandske og norske, har det blitt påvist kun ett nytt smittetilfelle i øygruppen i nord.

– Det er veldig overraskende, sier kommuneoverlege og smittevernlege Jan Håkon Juul i Vågan kommune til VG.

– Vi tester mange, opp mot 20 per dag. Flere har hatt symptomer, men dette har vist seg å være vanlig forkjølelse og ikke corona.

Helt siden corona-pandemien brøt ut har det blitt påvist totalt 24 smittetilfeller i Lofoten, ifølge VGs oversikt.

Det siste tilfellet ble påvist 3. juli i Vestvågøy, som er den største kommunen i øygruppen. Dette var første tilfelle siden 15. april.

I Vågan, Moskenes og Flakstad har det ikke blitt påvist noen nye tilfeller siden henholdsvis 28. mars, 15. april og 23. april. Enn så lenge har coronasmitten ikke nådd øykommunene Røst og Værøy.

Tester mange

Vågan-ordfører Frank Johnsen forteller at det har vært veldig mange besøkende i sommer.

– Vi forventet at smitten kunne komme hit, men siden vi har vært aktiv med testing har vi følt oss trygge på at eventuelle smittetilfeller vil være sporbare.

Tidligere i sommer etterlyste kommunen økt politiberedskap i sommermånedene, på grunn av uro flere steder – spesielt i Henningsvær, hvor det var mye festing.

– På enkelte tider av døgnet og i festlige lag har noen glemt seg litt, men i det store og hele virker det som at de fleste følger smitteverntiltakene, sier Juul.

– GLEDELIG: – Det er veldig gledelig at det ikke har blitt økt smitte i sommer, for da kan vi fortsette å holde åpent og at næringslivet blir driftet tilnærmet som normalt, sier Jan Håkon Juul. Bildet er tatt tidligere. Foto: Jørgen Braastad, VG

I tillegg til mange nordmenn har det også vært en del finner som har tilbrakt sommeren i Lofoten. I Finland er smittetallet også lavt, så det har vært lite bekymringer knyttet til det, ifølge Juul.

I august pleier ofte tyskere og italienere å feriere i nord. Kommuneoverlegen frykter ikke at smitten skal øke som følge av det.

– Men vi håper selvfølgelig at vi klarer å fange fort opp eventuell smitte, slik at vi får begrenset omfanget. Det er naivt å tro at vi ikke skal få flere tilfeller, men vi er ikke redde for det, for vi er godt rigget. Et utbrudd av større karakter hvor vi mister kontroll på smitteveiene er bekymringsfullt, men tror ikke det vil skje som følge at tyskere og italienere kommer hit.

Forberedt på ny bølge

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy sier at de har vært spente på sommeren.

– Jeg vil ikke si at vi har vært bekymret, men vi forventet en sommersesong med mange gjester, så det har vært en viss spenning rundt det. Så langt har det gått veldig bra. Smittetiltakene virker selv om du snakker østlandsk, nordnorsk eller finsk. Vi har sett at noen glemmer seg, men jevnt over vært de vært flinke.

– Pandemien er ikke over. Vi er forberedt på å få en ny bølge, men håper selvfølgelig ikke at vi får det.

MOSKENES-ORDFØRER: Lillian Rasmussen. Bildet er tatt tidligere. Foto: Helge Mikalsen, VG

Moskenes-Ordfører Lillian Rasmussen synes det er vanskelig å spå hvordan siste del av sommeren blir.

– Vi har jo sett at nå som reiselivet åpner opp så kan det fort bli mer smitte. Vi har utenlandske og norske turister, samt en egen lokalbefolkning som har vært på ferie, men foreløpig har vi ikke registrert ny smitte.

– Vi er forberedt på at det kan komme og beredskapsrådet vil i så fall ta tak i det med en gang. Men vi håper i det lengste at vi slipper unna.

Ikke bekymret

Flakstad kommune fikk seks smittetilfeller påvist i påsken, og ble på det tidspunktet den femte mest rammede kommunen i Norge.

Etter dette har det ikke blitt påvist noen nye smittetilfeller.

– Jeg er ikke bekymret for smittesituasjonen. Det har vært høy aktivitet i kommunen i sommer, både på turistattraksjonene, campingplassene, rorbuene og serveringsstedene. Vi håper dette fortsetter når ferien i Norge er over og de utenlandske turistene kommer, sier ordfører Trond Kroken.

Han opplever at de besøkende er godt opplyst og forstår viktigheten med å holde avstand og ha god hygiene.

– Jeg tror det kommer til å gå fint. Det kan plutselig komme smitte, så vi må så klart være på vakt. Men turistnæringen har informert og tilrettelagt slik at det skal være mulig å oppholde seg her uten å bli smittet eller være en smitterisiko.

