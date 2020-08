SLUTT: I Tromsø vil de ikke ha arrangementer i regi av de fadderuke-ansvarlige. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere fadderarrangementer avlyses

Fadderuken «Debutuka» i Tromsø avlyser flere planlagte arrangementer. Flere andre fadderuker ved universiteter og høyskoler gjør det samme.

I Tromsø vil ikke arrangørene åpne for fysisk oppmøte på noen av sine arrangementer. Det melder arrangøren selv i en pressemelding tirsdag kveld.

Holder seg til streaming

– Det er naturligvis veldig trist og noe vi beklager på vegne av, spesielt de nye, studentene i Tromsø. Samtidig er det viktig for oss å skape en god og trygg fadderuke for studentene i Tromsø, hvor fokuset ligger på å forhindre et smitteutbrudd. Per nå holder vi oss, fra og med morgendagen, kun til streaming av arrangementer og faddergrupper som ikke overstiger 20 mennesker, sier leder av «DebutUKA» Tobias Hjermann i pressemeldingen.

På grunn av fadderuken samlet hundrevis av studenter seg i parker landet rundt. Det fikk mange til å reagere. Tirsdag sa helseminister Bent Høie (H) at smittespredningen er stor blant personer i 20-årene og advarte mot å ta lett på situasjonen vi er oppe i.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sa også at han var bekymret for smittespredning under fadderuken.

– Men vi ser også for mange eksempler på at smittevernseglene brytes både i organiserte fadderaktiviteter og i private sammenhenger, sa Asheim.

TRONDHEIM AVLYSER: Som i Tromsø har NTNU i Trondheim valgt å avlyse fadderarrangementer i år. Foto: Ole Martin Wold

Avlyst i Trondheim og Førde

Også NTNU i Trondheim har de avlyst fadderarrangementer etter en student i et av fadderutvalgene har fått påvist coronasmitte.

Hverken den smittede studenten eller andre foreningen har vært i kontakt med nye studenter eller faddere. Det opplyser konstituert dekan Tine Arntzen Hestbek ved NTNUs Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap til Adressa.

Fadderutvalget har ifølge Hestbek fulgt alle retningslinjer, og Trondheim kommune jobber nå med smittesporing.

Førdes Studentsamfunn velger å avlyse alle alkoholrelaterte arrangementer i fadderuka, til tross for at ingen studenter har testet positivt der.

– Grunnen til at vi gjør dette, er at vi ser hva som skjer på andre campuser. Vi vil være føre var og stenge ned, slik at vi er med på dugnaden, sier Astrid Kippersund, nestleder i Studentsamfunnet i Førde, til lokalavisen Firda.

Vurderer i Oslo og Bergen

– Vi har landet på at vi har en tydelig forventning til at studenter tar ansvar for seg selv og andre. Ser vi ikke en vesentlig forbedring etter i kveld må vi revurdere om hele fadderuken skal avlyses, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til Bergens Tidende etter et møte med alle utdanningsinstitusjonene for å diskutere situasjonen tirsdag.

Det samme kan skje i Oslo, varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse tirsdag.

– Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr. Dersom det ikke blir bedre i løpet av kort tid, må jeg be dem som organiserer fadderukene om å avlyse dem, sa Johansen.

Publisert: 11.08.20 kl. 20:59 Oppdatert: 11.08.20 kl. 21:32

