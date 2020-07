VISTE STØTTE: Bamser, lys og blomster ble lagt ned på plenen foran blokken der de to barna ble funnet. Bildet er tatt tirsdag. Foto: Harald Henden

Har fortalt mor om drapssiktelsen: – Klarer ikke å forholde seg til dette

De to barna som søndag ble funnet døde i en leilighet i Lørenskog, blir fredag begravet. Forsvarer Gunhild Lærum sier at moren ikke klarer å forholde seg til drapssiktelsen.

Moren ble siktet for drap etter at de to barna ble funnet døde, men det har på grunn av hennes helsetilstand foreløpig ikke vært mulig for politiet å avhøre henne.

Kvinnens forsvarer Gunhild Lærum sier til VG at hun fredag har snakket med sin klient.

– Hun er helt knust og har det helt forferdelig. Jeg har informert henne om siktelsen og hun har full kjennskap til den, men hun klarer ikke å forholde seg til dette. Det er for tidlig for henne å snakke om det som har skjedd, sier hun.

Lærum tilføyer at kvinnen blir ivaretatt av helsepersonell og at de må følge rådene som fortløpende gis av dem.

– Det er ikke snakk om noe avhør denne uken. Hun må jo være kapabel til det, sier hun.

Forsvareren ønsker på nåværende tidspunkt ikke å gi ytterligere kommentarer.

NABOER SAMLET SEG: Naboer har fortalt til VG at de mandag kveld gikk sammen for å legge ned blomster. Foto: Harald Henden

– Har rammet familier og et lokalsamfunn

Det vil fredag bli avholdt begravelse for de to barna.

– Dette er en tragedie som har rammet familier og et lokalsamfunn. Mange barn i nærmiljøet er også dypt berørt, og vil være tilstede, sier barnas familie i en uttalelse gitt via politiet.

Barna ble onsdag obdusert, men politiet ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å gi informasjon om dødsårsaken. De ønsker heller ikke å si noe om hvilke etterforskningsskritt som nå gjøres.

Barnefarens bistandsadvokat Henning Bjercke sa samme dag til VG at det er vanskelig å sette ord på hvordan hans klient har det.

– Det er en ekstrem situasjon. Han gjør det han må i situasjonen og holder seg oppe ved hjelp av familie og gode venner. Dette er en tragedie som har rammet hele familien, sa han.

Nabo: Kvinnen hadde kutt på kneet

Det var brannfolk fra Nedre Romerike brann- og redningstjeneste som søndag morgen kom først til leiligheten, etter melding om mulig branntilløp. På stedet fant de to døde barn og moren hardt skadet.

Nærmeste nabo Thomas Grimestrand har fortalt at han banket på hos kvinnen da sprinkleranlegget ble skrudd på. Hun skal ifølge naboen ha vært klissvåt og hatt et kutt på kneet da hun åpnet.

