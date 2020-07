FEST: Bryllupsfeiringen i Moss skal ha funnet sted fire forskjellige datoer. Den 19. juli ble det avholdt en fest i Folkets Hus på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Foto: Gisle Oddstad

Smitteutbrudd i Moss: Gjestelistene fra bryllupsfeiringen har ett navn per familie

Kommuneoverlegen i Moss sier at de ikke har fått fullstendige gjestelister fra bryllupsfestene. Forklaringen er at listene inneholder ett navn per familie.

18 av 23 nye smittetilfeller i Moss kommune knyttes til bryllupsfesten som ble arrangert 19. juli i Sarpsborg.

Tre av disse har vært gjester på festen, mens de øvrige er nærkontakter av gjestene. I tillegg er én gjest fra Lillestrøm bekreftet smittet.

Festen var del av en større bryllupsfeiring, som skal ha funnet sted fire forskjellige datoer; 15. juli i Fredrikstad og 24. og 26. juli i Oslo – i tillegg til festen i Sarpsborg.

Onsdag bekreftet kommuneoverlege Kristian Krogshus overfor VG at kommunen ikke har oversikt over alle som var til stede på de ulike selskapene. Årsaken var mangelfulle gjestelister.

Fredag morgen får VG opplyst følgende:

– Vi kan bekrefte at det er ett navn per familie på disse listene, sier kommunikasjonsrådgiver Vibeke Weibell Eliassen i Moss kommune, som ikke vil kommentere noe ytterligere.

DETEKTIVARBEID: Moss kommune jobber fortsatt med å kartlegge alle gjestene som skal ha vært til stede på de ulike bryllupsfestene. Her fra pressekonferanse i Moss Rådhus med ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus på tirsdag. Foto: Gisle Oddstad

Brudgommen: – Vi har fulgt trinnene

VG har snakket med brudgommen som sammen med bruden ble feiret gjennom disse fire selskapene. Han ønsker å være anonym. Ifølge ham var de bare ansvarlige for selve bryllupsfesten, og at de ikke var ansvarlig for festen 19. juli.

Brudgommen sier de har sendt alt de ble bedt om å sende.

– Vi har snakket med Helsedirektoratet og kommunen. Vi har fulgt trinnene som vi har blitt bedt om å følge og sendt inn listene fra selskapene.

Kommuneoverlege Krogshus har sagt at detektivarbeidet blir komplisert på grunn av mangelfulle lister, men at de regner med å få oversikt over alle gjennom de navnene som står der.

– Det er ikke min mening å kritisere noen, men det kan virke som om noen har misforstått kravene til skriftlig oversikt over deltakere, sa han.

Alle som arrangerer bryllup og andre tilstelninger under coronapandemien er ansvarlige for å ha oversikt over hvem som er til stede.

GREÅKER: Folkets Hus på Greåker mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Foto: Gisle Oddstad

Kommuneoverlegen opplyste at det sto 25 navn på gjestelisten som gjelder 19. juli. Det skal ha vært flere gjester til stede, noe også utleier av festlokalet bekreftet til VG på torsdag.

Inge Fjærvik er ansvarlig utleier av Folkets Hus Greåker i Sarpsborg kommune, hvor festen ble arrangert.

– Jeg har snakket med den som er ansvarlig og som står som leietager. Hen innrømmer at det har vært flere enn 50 deltagere, men ikke så mange som 100. Vedkommende er fortvilet fordi det har kommet flere enn beregnet og folk ikke har regnet med barna sine da de kom, sa Fjærvik til VG tidligere på torsdag.

Kommuneoverlegen i Moss sa onsdag at de er helt avhengige av at folk tør å fortelle dem sannheten uten at de er redde for konsekvensene.

Vi forstår at dette er veldig vanskelig for dem som er involvert. Det er i seg selv vanskelig å få vite at noen har blitt smittet i et selskap man selv har arrangert, og jeg skjønner at det er veldig vondt at dette kommer ut i media, sa kommuneoverlegen.

KROGSHUS: Pressekonferanse i Moss Rådhus med ordfører Hanne Tollerud og kommuneoverlege Kristian Krogshus. Foto: Gisle Oddstad

Siste status

Moss kommune har per fredag morgen klokken 07.00 ingen nye smittede. De ventet på resultatene av 105 coronaprøver.

Kommunen fortalte på pressebriefen torsdag at det har vært gjester fra fem kommuner: Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Råde. Asker ble også nevnt som en berørt kommune, men det viste seg at vedkommende skal ha meldt avbud til festen, ifølge kommuneoverlege Meera Grepp.

Råde kommune opplyser til VG torsdag kveld at de har fått beskjed om sine nærkontakter og at de blir testet fredag. Fredrikstad har testet 36 personer i kommunen som skal ha vært på festen den 19. juli. De har foreløpig ikke fått noen positive testresultater knyttet til bryllupet og venter de siste resultatene på fredag.

Sarpsborg har ikke fått noen positive tester på noen av de 17 gjestene de har testet.

Moss har testet 105 personer det siste døgnet og forventer svar fredag morgen.

Oslo kommune forteller at situasjonen er uendret fra i går, og har ingen positive testresultater.

