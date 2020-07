ÅSTEDET: De to barna ble funnet døde på en adresse i Lørenskog. Foto: Krister Sørbø

Kilder til VG: Mors opplysninger pekte mot far – så ble siktelsen frafalt

LØRENSKOG (VG) Da politiet kom til åstedet, pekte mors opplysninger i retning av at far kunne være gjerningsmann, får VG opplyst.

Nå er hun selv siktet for drapet på sine to barn, og siktelsen mot far frafalt.

Søndag morgen, klokken 8.30, fikk nødetatene melding om en mulig brann.

På adressen i Lørenskog ble brannvesenet møtt av et forferdelig syn: to døde barn og en tilsynelatende hardt skadd kvinne.

Det ble forsøkt gjenoppliving av barna, men det ble raskt klart at livene ikke sto til å redde.

Ifølge VGs opplysninger uttalte kvinnen seg slik til politiet at eksmannen, barnas far, fremsto som en mulig gjerningsperson.

Moren ble selv funnet med kuttskader, får VG opplyst, og ble sendt til Ullevål sykehus.

– Skulle hente barna

Politiet lette etter faren søndag formiddag, før han selv kom kjørende til adressen, viser bildet fra stedet.

Ifølge VGs opplysninger skal han ha forklart til politiet at han skulle hente barna.

På adressen ble han møtt av politifolk og sperrebånd. Han ble videre pågrepet og siktet for drap.

Mandag ettermiddag uttalte politiet på en pressekonferanse at mor var siktet for drap, og at mistankegrunnlaget mot far var betydelig svekket.

– Mistankegrunnlaget mot far er betydelig svekket. Vi har derfor besluttet å frafalle siktelsen mot ham, sa politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim mandag.

Foto: Harald Henden

– Mor er syk

Faren ble siktet på bakgrunn av de opplysningene politiet hadde på det tidspunktet, opplyste politiet på pressekonferansen. Politiadvokat Sharma-Sundheim ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger i denne saken.

Det gjør heller ikke Henning Bjercke, farens bistandsadvokat. Han sier at barnefaren har det tungt.

– Det er en tragedie og en voldsom påkjennelse, dette her, sier Bjercke.

Advokat Gunhild Lærum forsvarer kvinnen. Hun besøkte henne på sykehuset tirsdag morgen.

– Hun er for syk til å gå i politiavhør, og er ikke informert om siktelsen. Jeg har bedt om en prejudisiell observasjon, sier Lærum til VG.

Hun har ingen kommentarer til VGs opplysninger.

LEGGER NED BLOMSTER: Harald Opsiøn legger ned blomster utenfor leiligheten. Foto: Harald Henden

Så kutt på beinet

Thomas Grimestrand er nærmeste nabo til kvinnen som er siktet for drap på sine to barn. Han våknet av at brannalarmen gikk klokken åtte på morgenen, ifølge NRK.

Grimestrand er elektriker og reagerte raskt da det begynte å lukte brent plast i leiligheten hans. Da han forsto at lukten ikke kom derfra, løp han ut i svalgangen og banket på hos kvinnen i leiligheten ved siden av.

MINNESTED: Folk har lagt ned blomster og kosedyr like ved åstedet. Foto: Harald Henden

Der møtte hun en søkkvåt kvinne, fortalte han til TV 2.

– Hun åpnet døren og bad meg om å skru av sprinkleranlegget, så ikke barna skulle våkne. I ettertid har jeg tenkt at det var noe merkelig, ingen hadde klart å sove gjennom noe sånt, sier han til VG.

Grimestrand la også merke til at kvinnen hadde et kutt på kneet. Grimestrand forteller videre at han sammen med to andre jobbet med å få skrudd av sprinkleranlegget. Han anslår at det sto på i 40 minutter.

Publisert: 21.07.20 kl. 14:26 Oppdatert: 21.07.20 kl. 14:47

