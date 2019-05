Går av som direktør for Mattilsynet etter pelsdyrsaken

VG har fått tilgang til begge rapportene, også rapporten fra 2. juli som Mattilsynet har slettet. Disse gir vidt forskjellige beskrivelser av gårdsdriften.

Hovedinntrykket:

2. juli: «Hovedinntrykk: Dyrehold med dårlig dyrevelferd.»

21. juli: «Mattilsynet har et godt inntrykk av ditt dyrehold. Tilsyn over flere år har vist at du bruker mye tid i dyreholdet.»

Små valper:

2. juli: «Valpene var så små og tilbakesatt i utvikling at de så ut som mye yngre dyr og hadde dårligere livsvilkår.»

I tillegg ble det fattet vedtak om at alle valpene skulle skilles fra mor og settes sammen fire og fire med ekstra tilgang til vann.

21. juli: «Ved inspeksjonen ble det kommentert at valpene var små. Dette forklarte du skyldtes svært sen valping i år. De minste dyra var tatt ut og satt for seg selv (barnehage) for ekstra tilsyn og oppfølging.»

Journalføring:

2. juli: «Du har ingen oversiktlig journal og vet ikke hvor mange valper du har mistet, men dere antar det er rundt 150 stykker.»

21. juli: «Du har et svært godt journalhold, og fører daglig inn alle type hendelser i dyreholdet. Du kan fremvise journaler fra flere år tilbake, og har gode rutiner på dette.»

Syke dyr:

2. juli: «I mange bur hadde valpene væskende sår på ørene på grunn av sutting, noe som tyder på at de får for lite væske».

«De tre dyra som ble observert med større skader skal avlives straks. Du må innføre rutiner som sikrer at dyr med skader/sår ivaretas med nødvendig behandling/isolering eller avliving straks skaden oppstår.»

«Dyra beskrevet over hadde større sår som ikke var ferske. For å hindre videre unødig lidelse fattet vi hastevedtak om avvikling».

21. juli: «Du hadde selv sett disse dyra, og gjort nødvendige tiltak.»

Bygningens stand:

2. juli: «Det var svært varmt i hallen under tilsynet. På grunn av at det var svært skittent under taket ble de små åpningene i nettet der tettet.»

21. juli: «Ved inspeksjon denne gang ble det observert at driftsbygningen er godt vedlikeholdt og det var rent og fint ved begge tilsyn. Du har en god smittesluseløsning».

Fôrtype:

2. juli: «Du fôrer minken med hundefôr fra Felleskjøpet og tilsetter bindemiddel fra Tau Mølle.»

I den første rapporten blir det fattet hastevedtak om å endre fôr til «pelsdyrfôr fra Pelsdyrfôrlaget, eller avvikle driften straks».

21. juli: «Du bruker ikke fôr fra pelsdyrforlaget. Mattilsynet vurderer at valg av fôr prinsipielt er et privat anliggende, såfremt dyra får det næringsopptaket de trenger, og har god tilvekst.»