DREPT: 13 år gamle Sunniva Ødegård ble drept den 29 juni i fjor på Varhaug. Her søker politiet med hund dagen etter drapet. Foto: Trond Solberg

Psykiater om tilregnelighetsvurdering: – Noe av det vanskeligste vi gjør

Mandag skal de sakkyndige i Varhaug-saken vitne om hvorvidt de mener den tiltalte 18-åringen var psykotisk da Sunniva Ødegård (13) ble drept.

Nå nettopp







Både i Varhaug-saken og Vinstra-saken står to gutter som var mindreårige på drapstidspunktet tiltalt.

I begge sakene er spørsmålet om tilregnelighet – og dermed om de kan dømmes til fengselsstraff – helt sentralt.

Mandag skal de to sakkyndige i Varhaug-saken, Tor Ketil Larsen og Dan Tungland, gi sin vurdering av 18-åringen som står tiltalt for å ha drept 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i juli i fjor. Tiltalte var 17 år da drapet skjedde.

SAKKYNDIGE: Dan Tungland (t.v.) og Tor Ketil Larsen skal mandag forklare seg om tiltalte i Varhaug-saken. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Det å skulle avgjøre psykose hos mindreårige er noe av det vanskeligste vi gjør, sier Jannike Snoek, lege med spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri, til VG.

Hun har selv sittet i Den rettsmedisinske kommisjon, som kvalitetssikrer rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker.

les også Varhaug-tiltalte: Ba fastlegen om hjelp like før drapet

– Kan ikke være sikker

– Mange unge er usikre i realitetstesting. Det er vanskelig å vurdere dem blant annet fordi mange kan være på et stadium før symptomene bryter ut og der symptomene ikke er vedvarende, sier Snoek.

Psykiateren forteller videre at det blir ekstra vanskelig når man som fagperson skal gjøre en vurdering av hvordan personen var på gjerningstidspunktet, da personen ikke var under observasjon.

Det er retten som avgjør hvorvidt en person var utilregnelig på gjerningstidspunktet eller ikke. De sakkyndige skal gi sitt beste faglige råd.

– I noen saker er dette lettere enn andre, men man kan ikke være 100 prosent sikker, sier Jannike Snoek.

Tilregnlighet Tilregnelighet er en forutsetning for straff. Dersom en tiltalt var psykotisk i gjerningsøyeblikket, kan han eller hun ikke straffes, fordi personen ikke anses for å ha hatt såkalt skyldevne da den straffbare handlingen ble begått. Personen vil da kunne dømmes til såkalt tvungent psykisk helsevern, som ikke anses som straff, men som en reaksjon for å verne samfunnet mot farlige utilregnelige mennesker. Vis mer vg-expand-down

Usikker diagnose

Tidligere i mai vitnet behandlere som har hatt kontakt med Varhaug-tiltalte om hans helsesituasjon. Overlege ved avdeling sikkerhet ved Stavanger Universitetssykehus Kristin Jørstad Fredriksen fortalte da at de synes det er vanskelig å diagnostisere han.

I mars konkluderte behandlerne med at tiltalte oppfyller deler av kriteriene for schizofreni, men at de også tenker på Asperger syndrom med psykiske gjennombrudd. Jørstad Fredriksen fortalte at de fortsatt er usikre på diagnose.

RYSTET LOKALSAMFUNNET: 16 år gamle Laura Iris Haugen ble funnet drept i sitt eget nabolag på Vinstra i fjor høst. Drapet rystet det lille lokalsamfunnet. Foto: Trond Solberg

Schizofreni

31. oktober i fjor ble 16 år gamle Laura Iris Haugen drept på Vinstra, en nå 17 år gammel gutt er tiltalt for drapet. Rettssaken mot ham starter 17. juni.

En tilleggserklæring fra de rettsoppnevnte sakkyndige i Vinstra-saken konkluderer med at den 17 år gamle gutten ikke var psykotisk under drapet.

I en fengslingskjennelse kommer det frem «at siktedes diagnose er endret fra udifferensiert schizofreni til enkel schizofreni og at det legges til grunn at han ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket».

les også Varhaug-drapet: Tiltalt 18-åring nekter straffskyld for drap

Drap med mindreårig gjerningsperson siden 2014:

2014: 28. Oktober ble miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) drept mens hun var på jobb på en privat barnevernsinstitusjon i Asker. En 15 år gammel jente ble dømt til forvaring i ni år.

28. Oktober ble miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) drept mens hun var på jobb på en privat barnevernsinstitusjon i Asker. En 15 år gammel jente ble dømt til forvaring i ni år. 2015 : 29. August ble Alma Gabriela Knutsen (14) funnet død i en elv i Søgne. En 14 år gammel gutt erkjente drapet, men var under kriminell lavalder og dermed overført til barnevernet.

: 29. August ble Alma Gabriela Knutsen (14) funnet død i en elv i Søgne. En 14 år gammel gutt erkjente drapet, men var under kriminell lavalder og dermed overført til barnevernet. 2016 : 5. Desember ble Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) drept ved en skole i Kristiansand. En 15 år gammel gutt ble dømt til 11 års fengsel.

: 5. Desember ble Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) drept ved en skole i Kristiansand. En 15 år gammel gutt ble dømt til 11 års fengsel. 2017: 26. juli ble Marie Skuland (17) drept på jobb på Sørlandssenteret i Kristiansand. En 15 år gammel jente ble dømt til 12 års fengsel.

26. juli ble Marie Skuland (17) drept på jobb på Sørlandssenteret i Kristiansand. En 15 år gammel jente ble dømt til 12 års fengsel. 2018: 29. juli ble 13 år gamle Sunniva Ødegård drept på Varhaug i Rogaland av en 17 år gammel gutt.

29. juli ble 13 år gamle Sunniva Ødegård drept på Varhaug i Rogaland av en 17 år gammel gutt. 2018: 31. Oktober ble Laura Iris Haugen (16) drept utenfor hjemmet sitt på Vinstra. En 17 år gammel gutt står tiltalt for drapet, han var 16 da det ble begått.

Publisert: 03.06.19 kl. 07:57