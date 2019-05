IKKE IMPONERT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er ikke imponert over samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Foto: Fredrik Solstad

Ap-Raymond om Frp-Jon Georgs bompenge-stopp: – Juksemaker pipelort

Fallet i bompengeinntekter i byene skal ikke utlignes ved å øke prisene for bilistene, bestemte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mandag. – De orkestrerer en «krise», svarer Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byene har nemlig kunnet øke bompengesatsene med inntil 20 prosent, og forlenge bompengeperioden med inntil fem år, hvis inntektene svikter eller utgiftene øker.

Nå har statsråden satt bom for dette.

– Utspillet fra Jon Georg Dale, og at man innkaller til krisemøte i regjeringen, viser jo først og fremst at det er krise i Frp. Det er et sikkert vårtegn at når de ikke har innvandring å snakke om, så er det bompenger. De frykter bompengelistene, fastslår Ap-politiker Raymond Johansen overfor VG.

– Urent trav

– Hvordan vil du karakterisere innholdet i utspillet fra Dale?

– Dette er spill for galleriet. «Juksemaker pipelort tar igjen og gir bort», som det het i sangen. Urent trav. Et svarteperspill. De orkestrerer en «krise» for å vise omverdenen at det er de som er mest mot bompenger av alle. Realiteten her er at vi er enige om at smertegrensen nå er nådd for bompenger. Men nå går det mot valg, og så sier han at vi skal kansellere en masse prosjekter. Frp har prioritert skattekutt i disse seks årene i regjering. Hvis de hadde vært mest opptatt av den sosiale fordelingen på bompenger, hadde de ikke behøvd å gi skattelette til de som har mest fra før av, tordner han.

«Juksemaker pipelort» er for øvrig en gammel Grand Prix-slager med Lill-Babs fra 1969, som endte på sisteplass med null poeng.

Men Jon Georg Dale slår tilbake:

HELLER IKKE IMPONERT: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener Raymond Johansen oppfører seg som en struts. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

– Da har ikke Raymond skjønt hva som skjer nå. Oslo og Bergen har hatt tilsynelatende nesten evigvarende bompengeprosjekter. Det eneste som har skjedd fra år til år, er at man har utvidet bompepengeperioden, og økt satsene, for å finansiere de samme prosjektene som har ligget i porteføljen hele tiden. Det er det slutt på nå. Det betyr at hvis en skal bygge alt en har tenkt, så må man kutte kostnader. Den type økninger som Johansen gjennomfører i disse dager, vil i fremtiden bli stoppet av meg, sier Dale.

– Struts

– Raymond Johansen kaller deg «juksemaker pipelort». Er du det?

– Nei. Og Raymond Johansen bør dra hodet opp av sanden, i stedet for å stå der som en struts, og begynne å bidra til å kutte bompengene i stedet for å drive med sin evinnelige bortforklaringer, sier Dale.

Det kan bygge seg opp til bompengekrig mellom disse to frem til kommune- og fylkestingsvalget i september.

– Frp har hatt samferdselsministeren i seks år. Frp har hatt finansministeren i seks år. Da har du makt. I denne perioden har bompengeinnkrevingen økt fra åtte milliarder kroner, til 13 milliarder. Og antall bomstasjoner har økt fra 170 til 309. Frp burde i tilfelle brukt denne makten til å redusere bompenger, i stedet for å skyve lokalpolitikere foran seg, sier Raymond Johansen.

I disse dager settes det opp 53 nye bomstasjoner i Oslo, initiert av byrådet som ledes av Raymond Johansen.

Enig med Dale

– På ene siden skal bompenger få inn mest mulig penger for å finansiere kollektivtrafikk for vårt vedkommende, men samtidig skal det fungere trafikkbegrensende. Når vi nå har hatt både rushtidsavgift og miljødifferensierte takster, så har jo også antall passeringer gjennom bomringen blitt redusert. Det er veldig positivt fordi luftkvaliteten er blitt bedre, men samtidig har inntektene falt. Jeg er helt enig med Dale i at det er helt uaktuelt nå å kreve mer bompenger. Dessuten tror jeg ikke engang at du hadde fått inn mer penger ved å øke satsene, fordi færre ville kjørt bil da, sier Johansen.

Johansen spiller også inn klimapolitikken i denne betente debatten:

– Vi er pålagt fra Regjeringen, som har skrevet under Parisavtalen, at all vekst i Oslo skal tas sykkel, gange og kollektivtrafikk. Og Oslo vokser med 8000 mennesker i året. Sånn at vi er avhengig av å ha tunge infrastrukturinvesteringer som Fornebubanen, sentrumstunnel, nytt signanlegg også videre, for å få dette til, sier Johansen.

Vil droppe arkitekter

Dale ser annerledes på det. Han mener Raymond Johansen ikke er interessert i å kutte.

– Det er mulig å kutte kostnader. Det er for eksempel arkitektkonkurranser på alle T-banestasjoner. Men man må ville det, og hittil har han alltid valgt den eneste løsningen, øke bompengene. Det må være mulig for andre enn rikfolk å ferdes i Oslo sentrum over tid, og da kan ikke dette fortsette, sier Dale.

– Bompengelisten i Bergen har 20 prosent på målingene. Frp i Oslo var helt nede på tre prosent på en måling nylig. Er denne beslutningen et svar på en Frp-krise?

– Nei, det er det ikke. Aps troverdighet på dette er omtrent lik null, sier Jon Georg Dale.

