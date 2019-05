Firmabil i full fyr: – Prøvde å blåse det ut

Thor-Olav Løvaas var på jobb i firmabilen da han hørte et smell. Ikke lenge etter var bilen oppslukt i et flammehav.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

– Jeg hørte et stort smell og så hvit røyk komme fra panseret, så jeg stoppet på en parkering i Gjerstad, sier Løvaas til VG.

Gjerstad ligger ved Risør i Aust-Agder.

Med bilen trygt parkert langs veien ringte han Falken. Deretter ringte en kollega som hadde hørt hva som skjedde. Da skiftet røyken farge.

Fikk panikk

– Jeg så at røyken ble blåaktig, så jeg åpnet panseret. Der så jeg at det hadde begynt å brenne.

– Da fikk jeg panikk, og begynte å prøve å blåse det ut, sier han.

STORE FLAMMER: Kassebilen tok fort full fyr da flammene først oppsto. Foto: Leserbilde

Forståelig nok ga ikke dette mye effekt, så han ringte heller brannvesenet, forteller den uheldige sjåføren.

– I hodet fikk jeg panikk. Jeg har hørt hvor fort biler brenner opp.

Men historien kunne fått et langt mer dramatisk utfall.

– Da røyken kom følte jeg ikke at jeg var i fare. Så hadde det ikke vært for at kollegaen ringte meg hadde jeg lagt meg til å sove i bilen til Falken kom.

Grunnen til at kollegaen ringte var at Løvaas hadde sendt en «snap» av røyken.

– Det var da han ringte jeg oppdaget at røyken endret farge.

TOK DET ROLIG FØRST: Thor-Olav Løvaas fikk ikke panikk da han så røyken først, og skulle til å ta seg en blund da en kollega ringte. Like etter sto bilen i lys lue. Foto: Privat

På vei til legevakten

Fra røyken oppsto til bilen var i fyr og flamme tok det ifølge Løvaas kun ti minutter.

Han aner ikke hvor dyrt dette blir, men det at bilen er firmabil gjør at han skal slippe å betale.

– Det er jo synd, for det går utover firma. Vi står nå med en bil mindre, sier han.

Om yrkessjåføren fikk noen skader vet han ikke. Men han merker ikke noe, kan han opplyse om.

– Jeg er på vei til legevakten for en rutinesjekk, man vet jo ikke hva man har pustet inn.

SLUKKET: Brannvesenet fikk kontroll på flammene, men bilen fikk virkelig kjørt seg. Foto: Leserbilde

