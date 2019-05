arrow-left









expand-left arrow-right ANKOMMER RETTEN: I en voldsom fart ble de tiltalte kjørt til en garasje ved rettssalen.

Her ankommer de terrortiltalte retten i Marokko

RABAT (VG) I dag møter 24 menn i retten, tiltalt etter dobbeltdrapet i fjor. Svært mange av dem har tidligere nektet for at de visste om terrorplaner.

I dag fortsetter rettssaken etter dobbeltdrapet i Marokkos hovedstad Rabat.

Fire selverklærte IS-tilhengere er tiltalt for terrorvirksomhet og drapene på norske Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen (24).

De to kvinnene var på fjelltur i Atlas-fjellene da tre menn drepte dem på «IS-måten». Drapene ble filmet, og videoen ble spredt på internett.

Etter en klappjakt ble fire menn arrestert, og Abdesamad El Joud ble utpekt som hovedmann.

ADVOKAT: Hafida Makssaui representerer de hovedtiltalte. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Deretter ble en rekke andre menn arrestert. En sveitsisk-spansk mann anklages for å ha trent de fire mennene opp. De 19 andre er tiltalt for å ha gitt sin tilslutning til en terrororganisasjon.

De tiltalte ble fraktet til rettssalen i en hvit bil, og kjørt rett til en kjeller. I forrige runde av rettssaken ble mennene vist frem til pressen, men det var ikke tilfellet denne gangen.

En rekke pressefolk, hovedsakelig fra marokkanske medier, og en stor mengde politi har møtt opp utenfor rettssalen. Rettssaken ventes å starte klokken 12 lokal tid.

ÅSTEDET: Ved veggen på denne steinbua sto teltet der Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept under en fjelltur i Imlil. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nekter skyld

Nesten alle de 19 mennene har tidligere nektet skyld og bestridt anklagene mot seg, går det frem av rettsdokumenter VG har fått tilgang på.

– Jeg ville slutte meg til IS, men jeg hadde ikke råd. Jeg visste ikke at de andre faktisk planla et terrorangrep i Marokko. Jeg er ikke tilknyttet terrorcellen og jeg var ikke klar over planene deres, sa en av dem i mars.

– Jeg benekter alt som står om meg i avhørsrapporten, sa en annen, som hevder han aldri har sverget troskap til IS sammen med de fire hovedtiltalte.

PÅGREPET PÅ BUSS: Younes Ouzyad, Abdesamad El Joud og Rachid Afati ble pågrepet i en buss ved bussholdeplassen Place Al Mourabitine i sentrum av Marrakech. Foto: Marokkansk politi

– Jeg innrømmer at El Joud viste meg videoer om jihad og IS, men jeg hørte aldri om hans planer om å ha begå terrorangrep i Marokko, sa en.

– Jeg kjenner Abdesamad El Joud siden han bor i nabolaget mitt. Jeg følte at han forsøkte å rekruttere meg til IS, men han sluttet å forsøke da han forsto at jeg ikke delte hans syn. Jeg var ikke klar over planene deres, sa en av de tiltalte.

– Angrer

VG har tidligere skrevet at de drapstiltalte mennene ville reise til Syria for å slutte seg til den såkalte islamske stat, men at de ikke hadde råd. Da bestemte de seg for å drepe utenlandske turister i terrorgruppens navn, på marokkansk jord.

– Jeg ønsker å uttrykke anger for det jeg har gjort, og jeg ber Allah om å tilgi meg for drapet, sa den utpekte hovedmannen Abdesamad El Joud i en rettslig høring, ifølge rettsdokumenter VG har fått tilgang på.

Advokat Hafida Makssaui, som representerer de hovedtiltalte har sagt til VG at hennes klienter vil erkjenne terrorhandlingene foran dommeren torsdag.

– Ingen vil benekte anklagene, sier hun.

– Hva slags forsvar har du planlagt?

– Jeg vil be dommeren ta formildende omstendigheter i betraktning, ettersom de har samarbeid med politiet, sa hun.

