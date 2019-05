MATSVINN: Det er ikke all maten som blir spist opp på 17. mai, og mye går dessverre i søppelkassen. Foto: Eivind Griffith Brænde

I dag kastes tonnevis av mat

17. mai er høytid for matsvinn. Her er ekspertene sine tips for å unngå at festmaten havner i søpla. Og hva gjør du egentlig med eggeplommene som ikke blir brukt i pavlovaen?

– Det er ingen hemmelighet at høytider er forbundet med matsvinn, opplyser Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

I Norge kaster vi forbrukere i gjennomsnitt 42 kg mat som burde vært spist hver i året. På 17. mai vil mange dekke til buffé, men det er langt ifra alt som havner i magen.

Bakervarer, rester fra middag/tallerken og frukt og grønnsaker er de varegruppene som utpeker seg med tanke på omfang. Med andre ord, klassiske ting å finne på et koldtbord.

Gode tips for å redde maten

Schrøder tror det er viktig å holde hodet kaldt for å unngå matsvinn, og forteller at vi ofte kjøper mer mat enn man trenger.

– Du trenger ikke å bekymre deg, det blir alltid nok mat, sier Schrøder.

Videre har Schrøder følgende tips for å unngå at man kaster mat på 17. mai:

Ikke la maten stå altfor lenge ute, spesielt ikke i solen. Kjøl ned maten så fort anledningen byr seg i tette bokser og sett kaldt.

Bruk ingredienser som du bruker til vanlig, slik at du ikke ender opp med ingredienser du ikke vet hvordan du skal bruke. Ta eventuelt høyde for å bruke dem i en annen rett i løpet av helgen.

Prioriter å rydde maten vekk før du tar oppvasken.

Skal du ta med deg noe til frokosten du er invitert på, så ta med noe som du vet faller i smak.

Hva om man ikke klarer å spise opp alt?

– Frys det ned! Nesten all mat kan fryses. Et ekstra tips er å skrive hva du skal bruke maten til.

Hva gjør jeg med eggeplommene?

Mette Nygård Havre er kvinnen bak Instagram-kontoen «Spisoppmaten» med nesten 45.000 følgere. I morgen inviterer hun hele familien til frokost, men ingenting på buffeen kommer til å ende opp i søpla.

Hun har notert hvor mye familien har spist de tidligere årene, og er ikke bekymret for å handle for mye mat.

– Det virker som folk går «bananas» før 17. mai, og fyller opp kjøleskapet mer enn nødvendig.

DELER TIPS: Mette Nygård Havre deler matredder-tips på sin Instagram-konto «Spisoppmaten». Foto: Privat

Pavlova er for mange obligatorisk på 17. mai. Havre forteller at det er mange som har spurt henne om tips til hva man kan gjøre med eggeplommene som ikke blir brukt.

– Her er det bare å være kreativ. Man kan for eksempel lage majones, eller så kan man lage en deilig lemon curd som man kan ha på pavlovaen, sier hun.

Havre oppfordrer alle å fryse ned restene, men har du derimot liten fryser, har hun et utradisjonelt tips.

– Det går faktisk an å spørre naboen om de har lyst på litt restemat selv om det ikke er så vanlig her i Norge.

Og sist men ikke minst har hun en oppfordring til alle.

– Ta en prat om matsvinn rundt frokostbordet, og del erfaringer med hverandre. Kanskje lærer du noen nye triks?

Publisert: 17.05.19 kl. 06:19