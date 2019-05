GANSKE ENIGE: Ap-leder Jonas Gahr Støre og statsminister Erna Solberg under en debatt i januar i år. Foto: Frode Hansen, VG

Slik vil de erstatte bompengene: Ap ber regjeringen utrede veiprising

Ap, KrF og Høyre er langt på vei enige om at veiprising kan erstatte dagens punkt-innkreving av bompenger for bilistene. Men Frp stritter imot, fordi regningen fortsatt vil ende opp hos bilistene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil at statsminister Erna Solberg (H) skal starte en utredning av veiprising som alternativ til bompenger nå.

– Dette er en utfordring og en åpen hånd til Erna Solberg. La oss samles i et forlik om å utrede veiprising som et alternativ til dagens bompenger i Norge. Kan Erna Solberg avklare om Høyre er klar gå inn for et sånt forlik, har de sannsynligvis flertall i Stortinget for å få det gjennom, sier Støre til VG.

KrF er med

Også for KrF er veiprising det foretrukne alternativet til dagens bommer:

– Vi fremmet jo representantforslag om veiprising, så KrF sin løsning har vært å fjerne alle bomstasjonene. Mitt mål er å rive alle sammen og får en bedre, mer rettferdig prising. Vi kan jo fjerne avgiftene på bensin og diesel, parkering, og legge alt inn. Nå er GPS-ene i bilene på et sånt nivå at det ikke vil være personvernutfordringer. Da kan du fremdeles opprettholde en differensiering, så du ikke har veiprising i distriktene og vil kunne avgiftsbelegge noen mer, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til VG.

ER FOR: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Helge Mikalsen, VG

Foreløpig ingen krisemøter

Krisemøtet mellom de fire partilederne i regjeringen, som finansminister og Frp-leder Siv Jensen foreslo i VG i forrige uke, har ennå ikke funnet sted, ifølge VGs opplysninger.

Partilederne fra Høyre, Frp, KrF og Venstre spiste middag sammen hos Erna Solberg i statsministerboligen tirsdag kveld, sammen med lederne for de fire stortingsgruppene, men det var et lenge planlagt uformelt møte.

– Jeg kommenterer ikke interne møter, sier Siv Jensen til VG.

– Er det noen form for enighet mellom partiene i regjeringen om veien videre?

– Jeg kommer ikke til å dele noe om det før vi eventuelt er ferdig, sier Jensen.

Avviste utredning

I mars stemte flertallet i Stortinget ned et forslag fra Ap og KrF om å utrede veiprising. Men to av Høyres komiteledere på Stortinget, Henrik Asheim og Helge Orten, har gjennom det siste året sett på alternativer til dagens bilavgiftssystem.

Svaret er: Veiprising. I en eller annen form.

Erna Solberg svarer slik på utfordringen fra Støre om en utredning av veiprising:

«Vi jobber allerede med å gå gjennom bilavgiftssystemet, og konsekvensene av at elbil-suksessen svekker inntektsgrunnlaget for bomselskapene. Stortinget har allerede vedtatt at regjeringen skal utrede ny teknologi som kan erstatte bompenger, som en del av denne gjennomgangen. Men Jonas må ikke late som om veiprising og ny teknologi er en mirakuløst grep som fjerner regningen for bilistene, skriver Solberg i en epost til VG.

SER PÅ ALTERNATIVER: Henrik Asheim ønsker å gjennomgå hele bilavgiftssystemet. Foto: Tore Kristiansen, VG

Støre sa til VG i forrige uke at han vil rive alle bomstasjonene hvis han får innført veiprising – og få med elbilsjåførene på å betale i et nytt system.

– Stortinget har vedtatt at man skal se på ny teknologi som kan erstatte bompenger. Men det er ikke sikkert at veiprising og den modellen Jonas Gahr Støre har tegnet opp i VG er den riktige modellen, sier Henrik Asheim (H) til VG.

Asheim ønsker å gjennomgå hele bilavgiftssystemet.

– Vi vil ha et bredt forlik og få med så mange partier som mulig. Men vi må fortelle velgerne i god tid før neste valg hva vi mener, sier Asheim.

– I regjeringseerklæringen står det at elbil-fordelene skal vare til 2021 og vi må få et bærekraftig avgiftssystem. Jeg mener at også elbilene må bidra, sier Asheim.

Frp sier nei

Frp har allerede distansert seg fra veiprising. Hans Andreas Limi, Frps gruppeleder i Stortinget, kaller det «taksameter i alle biler».

Den enorme elefanten i rommet er 100 milliarder kroner som bomselskapene allerede har lånt opp og brukt på veier og trafikk-tiltak, og som er ment å skulle dekkes inn av bilistene. Frp har landsmøtevedtak på at all gjeld skal fjernes med penger fra oljefondet. Det står de helt alene om.

– Hva gjør du med de 100 milliardene bompengegjeld, skal den flyttes til staten? Dette er store og kompliserte ting. Høyre sa på landsmøtet i mars at vi er positive til veiprising, men vi har ikke konkludert hvilken modell vi går for. Det skal vi diskutere frem til valget i 2021, sier Asheim.

Ap vil ha pilotprosjekt

Sverre Myrli, Aps talsmann i Stortingets transportkomite, sier imidlertid at påpløpt bompengegjeld er noe bilistene på en eller annen måte må betale for:

– Men vi må finne et mer rettferdig system enn om du tilfeldigvis passerer en bom eller ikke. Derfor trenger vi en utredning for gjøre veiprising treffsikkert, sier han.

Myrli viser til en bilist som kjører fra Furuset til Alna i Oslo må gjennom en bom. Men kjører man fra Majorstua til Ryen, er det ingen bommer.

Han sier at Datatilsynet har åpnet for betalingsformer som ikke utfordrer personvernet, og hvor det ikke er mulig å spore enkelt-biler tilbake til enkelt-strekninger.

Ville legge moms på elbiler

Sivert Bjørnstad, Frps finanspolitiske talsmann, foreslo i Dagbladet tirsdag å legge moms på alle nye elbiler allerede fra 2020, for å finansiere en reduksjon av bompengene.

Det har imidlertid hans egen partileder Siv Jensen langt på vei avvist:

– Vi har forpliktet oss i regjeringsplattformen til at disse fordelene skal vare til 2021 og står ved det inntil det eventuelt er enighet om noe annet, sier Jensen til Dagbladet.

