IKKE BLID: Trygve Slagsvold Vedum mener Polen må overholde EØS-regelverket - eller bli fratatt støtten fra Norge. Foto: Fredrik Solstad

Sp-Vedum vil ta milliard-støtte fra Polen etter sprit-nekt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil nå ta fra Polen de rundt 1,3 milliarder kroner i EØS-midler landet mottar fra Norge hvert år - fordi polske myndigheter skal ha stoppet all eksport av håndsprit til Norge.

– Nå stopper Polen og polske myndigheter eksport av håndsprit til Norge. Håndsprit er et helt nødvendig del smitteverntiltakene i landet vårt. Det viser for det første hvor sårbart det er at vi ikke har hatt nok tenkning rundt det å ha nasjonal produksjon av en del viktige produkter. Så når dette er over bør vi ha en nasjonal diskusjon om kapasiteten på endel sårbare ting. Nå har aktører som Arcus sagt at de kan produsere håndsprit, sier Vedum til VG.

Hundretusener av flasker

Det var NRK som onsdag morgen brakte historien om at hundretusener av flasker med håndsprit kan leveres til Norge, men blir stoppet av Polen. Myndighetene sier landet trenger dem selv i kampen mot koronaviruset.

Vedum arbeider fortsatt fra sitt kontor på Stortinget, der VG møtte ham onsdag.

FORSTÅR: Vedum forstår at Polen tenker på egen befolkning først, men mener dette må få konsekvenser for hvordan Norge tenker beredskap framover. Foto: Fredrik Solstad

– Poenget er at vi gir i overkant av 100 millioner kroner til Polen hver eneste måned. Den største mottakeren av EØS-midler fra Norge er Polen. Begrunnelsen for det er markedstilgang. Når markedstilgangen blir tatt bort, så bør den norske regjeringen si til Polen at da stopper vi de pengene. Og så bruker vi heller de pengene til øke produksjonskapasiteten på Arcus eller andre aktører som kan produsere håndsprit i Norge, sier han.

1,3 milliarder

Med dagens valutakurs gir vi rundt 1,3 milliarder i året til Polen, ifølge Senterpartiets leder.

– Jeg regner med at Polen også vil lytte til det. Da må de ta et valg. Enten åpne eksporten eller så får man gjøre unntak for de utbetalingene i den tiden de stopper eksporten.

– Men kan ikke Polen uansett ha gode grunner til å stoppe eksporten?

– Jo, ethvert land vil sikre sin egen befolkning. Det har jeg forståelse for. Og det viser nettopp vår sårbart det er når vi i Norge for eksempel ikke har et eget medisinaldepot, som er stoppet på grunn av EU-regler. At vi ikke har et eget beredskapslager når det gjelder grunnleggende matvarer, det er det regjeringen selv som ikke har ønsket. I den situasjonen vi nå står i bør Norge si at vi vil bruke disse ressursene på å bygge ut egen kapasitet. Vi betaler også mer til Polen i forhold til folketall enn de andre EØS-landene, noe Regjeringen selv gikk inn for, sier han.

Kritiske produkter

Polen vedtok i begynnelsen av mars en ny lov i forbindelse med koronautbruddet. Der åpnes det for «særlige tiltak» for å forebygge og bekjempe smitte, skriver NRK.

– Det Polen gjør nå, viser at når det gjelder kritiske produkter som mat og medisiner så slutter raskt markeder å fungere. Men vi er en så tett samarbeidspartner med Polen, og har gitt dem så store midler, at Polen selv bør se at de bør fortsette samarbeidet. Det blir blant annet brukt mye midler på polske kulturprosjekt og oppussing av museum i Polen, sier Vedum.

– Dømt til å mislykkes

– Vi er kjent med saken om håndspriten og er i dialog med polske myndigheter for å avklare situasjonen. Hvis jeg skal være ærlig må jeg si at Slagsvold Vedums strategi er dømt til å mislykkes. Hans forslag vil polarisere, gjøre det vanskeligere å finne løsninger og skade forholdet vårt til både Polen og EU. Og det i en tid hvor vi trenger mer internasjonalt samarbeid for å bekjempe pandemien, sier statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet.

Han sier regjeringen har invitert norsk næringsliv til dugnad for å øke Norges produksjonskapasitet på smittvernutstyr.

– Dette er vi godt i gang med. EØS-midlene kan ikke omdisponeres til bruk for innenlandsk produksjon, det ville stride både mot avtalen Norge har med EU og mot avtalen med Polen, sier Holte.

Han sier det stemmer at det er satt 10 millioner euro til Polin-museet.

– Museet ligger der hvor Warszawagettoen lå. Med disse pengene bidrar vi til å ta vare på jødisk kulturarv og motarbeide antisemittisme. Jeg synes det er rimelig trist og historieløst at Slagsvold Vedum harselerer med dette. Støtten utgjør for øvrig en liten del av EØS-midlene, sier han.

Publisert: 25.03.20 kl. 17:49 Oppdatert: 25.03.20 kl. 18:03

