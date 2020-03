I RETTEN: Mulla Krekar. Foto: Odin Jæger, VG

Mulla Krekar er utlevert til Italia

Regjeringen har ventet på klarsignal fra Italia for å utlevere Krekar. Torsdag ble han sendt ut av Norge.

Oppdatert nå nettopp

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter til VG at de bisto med å uttransportere Krekar tidlig torsdag morgen. 63-åringen befinner seg nå i Italia, der han er dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging.

– De har ikke anstendighet til å la ham ta farvel med familien, sier Mulla Krekars advokat Brynjar Meling til VG.







– Dette er en skammens dag for alle de som ikke har hindret utlevering av en åpenbart uskyldig mann. En skammens dag for PST, for Riksadvokaten, for Oslo tingrett, for Borgarting lagmannsrett, for Høyesterett, for regjeringen, for Høyre, for Venstre, for KrF, for regjeringen, for opposisjonen, tordner advokaten.

Krekar har sittet varetektsfengslet i påvente av utlevering til Italia. Den seneste tiden har coronaviruset, som har rammet Italia hardt, gjort at utleveringen har latt vente på seg. Krekar ble så sent som onsdag fremstilt for refengsling i Oslo tingrett.

«PST er i dialog med Italia om dette og utlevering vil skje så snart det er tilrådelig for begge parter», står det i kjennelsen fra i går, 25. mars.

– Har fått nødvendige forsikringer

Under en pressekonferanse torsdag ettermiddag sier justisminister Monica Mæland (H) at regjeringen har avventet til det var mulig og forsvarlig å gjennomføre utleveringen.

– Vi har fått nødvendige og oppdaterte forsikringer fra italienske myndigheter, om at han vil bli godt og forsvarlig ivaretatt.

På spørsmål om hvorvidt norske myndigheter har blitt forsikret om at Krekar vil få en fullverdig ankebehandling i Italia, svarer Mæland:

– Italia er en rettsstat, et demokrati, som er underlagt de samme juridiske internasjonale forpliktelser som oss, blant annet knyttet til menneskerettighetskonvensjonen.

Justisministeren tilføyer at de er trygge på at Krekar får behandlingen han skal ha, etter de lover og regler som gjelder.

Mullah Krekar løslates fra Ila Landsfengsel i november 2016. Foto: Trond Solberg, VG

Mæland om Melings kritikk: – Selvsagt uenig

I skrivende stund har flere enn 7503 mennesker dødd som følge av coronaviruset i Italia. På spørsmål om hvorfor Krekar utleveres akkurat nå, svarer justisministeren:

– Vi har avventet til Italia har ment at dette var forsvarlig å gjennomføre, og det var i dag.

– I fengslingskjennelsen står det at han er i risikogruppen. Har det vært med i vurderingen?

– Vi har fått forsikringer fra italienske myndigheter om at han vil bli behandlet forsvarlig, både knyttet til de medisinske utfordringene han har og knyttet til smitte.

– Meling reagerer på at Krekar ikke fikk ta farvel til familien, og kaller det en skammens dag. Hva er din reaksjon på det?

– Det er Melings vurdering, den får stå for hans regning. Jeg er selvsagt uenig.

– Fikk han ta farvel med familien sin?

– Jeg kommer ikke til å kommentere noen omstendigheter. Det er politiet i Norge og Italia som har gjennomført utleveringen, sier justisministeren.

– Krekar er dømt til 12 års fengsel. Hva skjer etter det, vil han kunne komme tilbake?

– Han har i mange år vært utvist fra Norge og vi har ikke gitt ham en forsikring om at han kan returnere. Så det blir opp til italienske myndigheter, og hvis han vil tilbake må han søke om det på vanlig måte.

FORNØYD: Per-Willy Amundsen, her med justisminister Monica Mæland i forgrunnen da justisdepartementet vedtok at Krekar kunne sendes til Italia. Foto: Gisle Oddstad

Per-Willy Amundsen: - Et lyspunkt

Frps Per-Willy Amundsen, som var justisminister fra desember 2016 til januar 2018, sier til VG at han setter stor pris på at regjeringen har effektuert vedtaket.

– Dette har vært jobbet mot lenge. Det har vært en årelang politisk og juridisk farse som rettsstaten nå endelig har satt punktum for, sier han.

– Jeg konstaterer at midt oppi at landet står i krise er dette et lyspunkt som viser at samfunnet fungerer og at man også er i stand til å håndtere så viktige saker.

Han er ikke bekymret for at Krekar nå sendes til Italia som er det landet i verden med flest corona-dødsfall og omfattende smitte.

– Overhode ikke. Jeg legger til grunn at rettsstaten Italia ivaretar Krekar på egnet måte. Det tror jeg er en helt uaktuell problemstilling. Det er to rettsstater med velfungerende demokrati som har blitt enige om denne utleveringen.

Publisert: 26.03.20 kl. 12:44 Oppdatert: 26.03.20 kl. 13:23

Les også

Fra andre aviser