TO METER: Major Therese Killi Hansen og oberstløytnant Christian Medby er nå på plass i Afghanistan, sammen med 24 andre norske sanitetssoldater. Her med korrekt avstand før avreise fra Gardermoen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Major Therese drar til corona-utsatte Kabul

GARDERMOEN (VG) Major Therese Killi Hansen (42) i Forsvaret berømmes for å lede en styrke på 26 norske sanitetssoldater. Mandag dro de til Kabul i Afghanistan. I Norges og NATOs tjeneste.

– Jeg er veldig imponert over den pliktfølelsen som major Therese Killi Hansen utviser ved å påta seg å lede dette oppdraget, sier general for Forsvarets sanitet, generalmajor Jon G. Reichelt til VG.

26 sanitetssoldater kom mandag til den militære flyplassen på Gardermoen fra Sessvollmoen leir, for å fly til den afghanske hovedstaden Kabul. Der overtar de driften og ansvaret for feltsykehuset ved Hamid Karzai Internasjonale flyplass, på militærspråket ROLE 2 Feltsykehus.

– Regjeringen har bestemt at vi skal gjøre dette, som en del av den forpliktelsen Norge har overfor NATO-alliansen. Da er det også vår plikt som sanitetssoldater å bidra til å drive dette feltsykehuset, sier major Therese Killi Hansen.

STOLT: Generalmajor Jon G. Reichelt uttrykker stor beundring for major Therese Killi Hansens lojalitet og pliktfølelse overfor oppgaven hun er pålagt av Norge og NATO. Foto: Helge Mikalsen, VG

I tillegg til å ha avansert gjennom det militære systemet med befalsskolen og krigsskolen på CV-en, er også Killi Hansen utdannet spesialsykepleier.

– På alle mulige måter er Therese vel kvalifisert til jobben som feltsykehus-direktør og som militær leder for den norske sanitetsstyrken i Kabul, sier Jon G. Reichelt.

Major Killi Hansen har deltatt i norske militære operasjoner ved flere anledninger, blant annet i Irak. Hun medgir at hun måtte gjennom en tankeprosess før hun gikk med på å påta seg ansvaret for å lede den norske sanitetsstyrken i seks måneder.

– Klart det blir tøft, men familien er godt forberedt og vi har snakket mye sammen, og med syv- og elleveåringen om at mamma blir borte en stund. Men de har en kjempegod far som drar lasset hjemme, dessuten har vi jo telefon og Skype til å kommunisere med. Dette kommer til å gå veldig bra, sier den 42 år gamle majoren, som legger til at permisjon i løpet av de neste seks månedene ikke blir aktuelt.

– I disse corona-tider lar ikke det seg gjøre, sier hun.

Hennes nestkommanderende, oberstløytnant Christian Medby, til daglig kirurg ved St. Olav universitetssykehus i Trondheim, har tenkt en del på corona-smitte og den faren den utgjør i første rekke for sivilbefolkningen i Kabul.

– Med en grense til Iran så ser jeg at det i Afghanistan og i Kabul kan komme rene corona-eksplosjonen. I utgangspunktet skal ikke de påvirke vårt arbeid, som er å sørge for at NATO-alliansens soldater blir behandlet for skader og sykdom, før de eventuelt flys ut og til viderebehandling i Europa og USA, sier oberstløytnant Medby.

Også han måtte gå en runde med samboeren hjemme i Trondheim før han meldte seg klar for Afghanistan.

Generalmajor Reichelt som også er Forsvaret- og forsvarsministerens rådgiver i alle spørsmål omkring militæret sanitetsarbeid, er helt klar på at den norske kontingenten i Afghanistan ikke skal ut av leiren så lenge soldatene er i Kabul.

LYKKE TIL: – Der er de best kvalifiserte sanitetssoldatene jeg vet, erfarne, rolige og usedvanlig godt trent for denne oppgaven, var generalmajor Jon G. Reichelts avskjedshilsen til Kabul-styrken. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Koalisjonsstyrkene består av rundt 6000 soldater, de utgjør pasientgrunnlaget for feltsykehuset. Ved corona-utbrudd kommer sivilbefolkningen til å bli rammet hardt. Det kan vi dessverre ikke gjøre noe med, sier han.

– Og om noen av de norske blir smittet av corona? Hva skjer da?

– Da følger vi samme prosedyre som om det gjøre ved norsk sykehus. Isolasjon fra andre soldater og behandling slik rutinene er hjemme, sier generalmajor Jon G. Reichelt.

KRITISK: Bjørnar Moxness, leder for Rødt, mener Norge aldri burde sendt medisins personell til utlandet i en slik situasjon landet er i. – Men regjeringen ønske alltid å være den flinkeste eleven i NATO-klassen, sier Moxness. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Stortingspolitiker og leder partiet Rødt, Bjørnar Moxness, sier til VG at det er meningsløst at den norske regjeringen sender medisinsk personell til utlandet, slik situasjonen i disse dager er på hjemmebane.

– Når vi står overfor en akuttkrise i Norge, hvor sykehus mangler leger og sykepleiere, og folk rett og slett kan dø fordi vi ikke rår over store og gode nok ressurser, blir det feil at Norge nok en gang opptrer som den lydigste i NATO-klassen. Det fins et fullt kompetent sykehus, et såkalt nivå-3 sykehus som ligger seks minutter med helikopter fra der det norske feltsykehuset ligger i Kabul, sier Moxness.

Til stortingspolitikerens utspill sier generalmajor Jon G. Reichelt at han ikke kan gå inn i en diskusjon med en politiker om dette.

– Men jeg kan si at det norske forsvaret har svart på en anmodning fra NATO om å fylle opp et behov som har oppstått. Dette er utelukkende en operativ vurdering, sier Reichelt.

Publisert: 24.03.20 kl. 18:11

