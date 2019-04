POLITIAKSJON: Bildet viser pågripelsen av en av de to siktede. Foto: VG-TIPSER

To siktet for drap etter at mann (40) døde i Mehamn

To menn er pågrepet og siktet for drap etter at en 40 år gammel mann døde i Mehamn natt til lørdag. Alle de tre involverte er utenlandske statsborgere.

Det opplyser politiet i en pressemelding klokken 16.45.

Tidligere i dag opplyste politiet at en av de pågrepne er en mann i 30-årene som er siktet for drap. Nå er også den andre mannen siktet for drap.

– Vi har ikke god nok kjennskap til sakskomplekset ennå. De to vil bli forsøkt avhørt i dag og eventuelt i morgen. Da håper man å få nok kunnskap til å eventuelt justere eller bekrefte siktelsen, sier lensmann Tarjei Leinan Mathiesen i Porsanger lensmannsdistrikt til VG lørdag ettermiddag.

– De to har såpass nær tilknytning til saken at det er det beste løsningen for øyeblikket.

En av de siktede postet lørdag morgen en tekst på sin Facebook-side der han ba om tilgivelse.

iFinnmark har oversatt teksten som mannen skrev på Facebook-siden på et fremmedspråk. I teksten publisert lørdag morgen skriver mannen at han ikke mente å løsne skudd.

Relasjon mellom avdød og siktet

Ifølge politiet er det en relasjon mellom den avdøde og den ene siktede, men politiet ønsker ikke å opplyse hvilken relasjon det er snakk om.

– De to har god kjennskap til hverandre. Alle tre kjenner hverandre, sier lensmannen.

Den 40 år gamle mannen ble funnet hardt skadet i et bolighus i sentrum av Mehamn etter at politiet klokken 05.27 lørdag morgen hadde fått melding om at en mann var skutt.

«Det ble gitt førstehjelp og forsøkt gjenoppliving på stedet. Men mannens liv sto ikke til å redde og han ble erklært død» skriver politiet i en pressemelding lørdag formiddag.

Pågrepet av bevæpnet politi

I løpet av lørdag formiddag ble de to pågrepet.

– Det skjedde i et bolighus i Gamvik. De pågrepne oppholdt seg i huset. Da bevæpnet politi kom gikk de to ut og la seg på bakken frivillig, sier lensmannen.

POLITIAKSJON: En 40 år gammel mann døde lørdag morgen etter å ha blitt funnet hardt skadet i sentrum av Mehamn i Finnmark. Foto: Tipser

Politiet ønsker å fremstille de for varetektsfengsling mandag.

Politiets kriminalteknikere er i gang med tekniske undersøkelser. Det vurderes om det er aktuelt å be Kripos om bistand til de tekniske undersøkelsene av åstedet, står det i pressemeldingen.

Det gjenstår fortsatt mange avhør og andre taktiske etterforskningsskritt før politiet kan danne seg et inntrykk av hendelsesforløpet, opplyser politiet.

Det vil bli oppnevnt forsvarer for de siktede, men det er ikke gjort ennå.

Tidligere lørdag var kun én av mennene siktet for drap.

– Det var naturlig ut ifra opplysningene vi hadde. Vi vil jobbe med å få klargjøre rollene deres, sier lensmannen.

Kjørte i grøfta

Politiet tror det var de to pågrepne som kjørte i grøften med en bil i nærheten av tettstedet Gamvik i 06-tiden lørdag morgen.

Politiet har iverksatt en omfattende etterforskning med tekniske og taktiske undersøkelser. Åstedet er sikret og det vil bli iverksatt kriminaltekniske undersøkelser på stedet.

Politiet arbeider med varsling av pårørende i utlandet via Kripos. Inntil pårørende er formelt varslet ønsker politiet ikke å bekrefte hvilket land de involverte kommer fra.

Det er også bedt om informasjon om de involverte fra utenlandske politimyndigheter.

Avdøde vil bli sendt til obduksjon i Tromsø.

Publisert: 27.04.19 kl. 17:02 Oppdatert: 27.04.19 kl. 17:26