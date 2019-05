Listhaug i Drammen: – Det finnes ingen tilgivelse for IS-kvinner

DRAMMEN (VG) - Det finnes ingen tilgivelse for IS-kvinnene, sa FrPs nestleder Sylvi Listhaug under sin tale på Strømsø torg i Drammen 1. mai.

Listhaug viste til at hun tirsdag ble spurt av en journalist om det ikke var tilgivelse for IS-kvinner. Dette ble møtt med høye nei-rop fra tilhørerne på Strømsø torg.

– Halshugget lemlestet og drept

– Nei, det gjør ikke det. Folk som hater Norge, hater våre verdier, som har reist til et land og tilsluttet seg en organisasjon som har halshugget, lemlestet og drept uskyldige og påført så mange så mye smerte, det finnes ikke tilgivelse for sånt, sa Listhaug til applaus.

Innbygger nei Norge sin trygghet er det viktigste. Vi skal ikke ta imot noen IS-kvinner, ikke noen IS-krigere, vi skal passe på den norske befolkningen, sa Listhaug.

1. MAI-TALER: FrPs nestleder Sylvi Listhaug tok opp bompenger, oljenæringen, innvandring og IS-kvinnenes skjebne under sin tale i Drammen. Foto: Frode Hansen

1. mai-duell

1. mai er det duell i Drammen . Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Frp-nestleder Sylvi Listhaug holder tale på hvert sitt torg.

– Listhaug burde holdt seg unna og raket i hagen i stedet, har Moxnes uttalt til VG.

Frp-nestlederen benytter dagen til å slå getto-alarm. Hun foreslår at syv kommuner får flyktningtopp på grunn av for høy andel ikke-vestlige innvandrere.

Da Listhaug talte i Drammen i 2017 ble stemningen så amper at politiet måtte gripe inn, ifølge Drammens Tidende.

I Oslo skal Oslo Frp ha bompengeaksjon 1. mai.

«Ytterliggående krefter»

– Det er viktig at vi forklarer barna hvorfor oljenæringen er viktig, sa Listhaug fra scenen på Strømsø torg.

– Dere som arbeider i oljeindustrien – ikke bry dere om mobbingen fra venstresida som vil legge ned den viktigste industrien i landet, sa FrPs nestleder Sylvi Listhaug i Drammen 1. mai.

Listhaug sier at oljenæringen er under angrep, på grunn av «ytterliggående krefter på venstresida».

– Barn kommer hjem fra skolen og forteller at vi må legge ned oljenæringen. Men vi må forklare dem at om Norge stenger oljekranen, vil det ikke bli produsert en dråpe olje mindre i verden, sa hun, og pekte på at andre land da vil produsere olje med helt andre utslipp under produksjonen.

– Derfor vil det tjene klimaet at vi fortsetter å produsere olje i Norge, hevdet hun.

– Ikke Ap eller LOs dag

I et intervju med NTB i forkant av arrangementet i Drammen i fjor, slo Sylvi Listhaug fast at 1. mai ikke er Aps eller LOs dag.

– Dagen tilhører arbeiderne i Norge, og mange av dem er hverken medlem av Ap eller LO, sa Listhaug.

– Mine foreldre er bønder, og 1. mai var en fin dag å gjøre gårdsarbeid på.

Uttalelsen fikk sterke reaksjoner.

Publisert: 01.05.19 kl. 14:04