Frp-forslag før landsmøtet: Vaksinér alle!

Ingen bør slippe unna vaksiner, foreslår Frps helsepolitiker Åshild Bruun-Gundersen og Trøndelag Frp før landsmøtet.

– For å minimere sjansene for nye utbrudd av meslinger og andre alvorlige sykdommer, ber landsmøtet stortingsgruppen og regjeringen jobbe for å gjøre vaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn og helsepersonell, foreslår Trøndelag Frp.

Landsstyret i Frp har allerede stilt seg bak forslaget, som også innebærer at alle flyktninger, asylsøkere og nyankomne til Norge skal tilbys vaksinasjon ved første

mulige anledning. De skal også sjekkes innen tre dager etter ankomst Norge.

– Det holder ikke å vente til vedkommende er bosatt i en kommune, heter det i forslaget.

Krever samarbeid

– Hvordan praktisere at flyktninger og asylsøkere skal ha helsesjekk innen tre dager etter ankomst?

– Politiet og helsemyndighetene må her samarbeide. Staten har fullstendig kontroll når det gjelder kvoteflyktninger, og alle asylsøkere må registreres hos politiet , så det burde ikke by på noen praktiske utfordringer. Frp foreslår obligatorisk helsesjekk med absolutt frist på tre dager etter ankomst for å unngå spredning av smitte, svarer Åshild Bruun-Gundersen.

Vaksine-forslaget Stille krav om at flyktninger og asylsøkere som ankommer Norge skal la seg undersøke for smittsomme sykdommer, som meslinger og tuberkulose. Helsesjekk skal skje innen tre dager etter ankomst. Endre utlendingsforskriften slik at gjennomført tuberkulose- og MMR-vaksinasjon er et krav for å få oppholdstillatelse i Norge. Utrede mulighet for å stille krav om nødvendig vaksinasjon ved innreise til Norge fra land med høy forekomst av smittsomme sykdommer, som eksempelvis tuberkulose. La kommune stille krav om deltakelse i barnevaksinasjonsprogrammet ved opptak i offentlige barnehager. Det må gjøres unntak for barn som av medisinske grunner ikke kan vaksineres, slik at de skal få lov å gå i en barnehage hvor alle er vaksinert. Private barnehager må få lov å stille krav om vaksinasjon ved inntak og som løpende krav for barna i barnehagen. Utrede krav om at ansatte som jobber med sårbare grupper må ha gjennomført og kan dokumentere nødvendig vaksinasjon. Dette for å beskytte sårbare grupper mot smittsomme sykdommer. Gi arbeidsgiver rett og plikt til å kartlegge vaksinasjonsstatus for alle helsepersonell. Sikre at alle vaksinasjonsdata lagres i vaksinasjonsregisteret, for å gjøre det mulig å følge vaksinasjonsdekningen i befolkningen. (Kilde: Fremskrittspartiet) Vis mer vg-expand-down

Hun sier til VG at det ikke er problemfritt for et «frihetsparti» som Frp å kreve obligatorisk vaksinering.

– Vi skal ikke bruke tvang, men det skal ha konsekvenser å la være. Når foreldre lar et barn gå i barnehagen eller skolen uten å være vaksinert, så setter man også andre barn i fare. Ingen bør ha frihet til å smitte uskyldige mennesker med alvorlige sykdommer, sier Bruun-Gundersen som er Frps helsetalsperson på Stortinget til VG.

– Dumt å la være

– Kan man kalle det obligatorisk vaksinering når det ikke innebærer noen form for tvang?

– Nei, men vi vil vise hvor dumt det er å la være. Ingen har rett til å utsette andre mennesker for smittefare ved å la være å vaksinere seg. Derfor mener vi at kommunale barnehager skal kunne kreve at barn i disse barnehagene følger vaksinasjonsprogrammet., svarer Bruun-Gundersen.

– I noen land er det aktuelt med bøtelegging dersom foreldre sende ikke-vaksinerte barn sendes til skolen. Bør Norge ta etter?

– Vi har ikke funnet det som et aktuelt tiltak i denne omgang. Men forslaget på landsmøtet kan bli utvidet senere. Det er et skritt på veien.

Bruun-Gundersen kjører vaksinesaken frem mot landsmøtebehandlingen sammen med stortingskollega Sivert Bjørnstad og Trøndelag Frp.

Barns rett til ikke å bli smittet

– I Norge er vaksinasjonsprogrammet for barn frivillig og et gratis tilbud til alle våre innbyggere. Frp må få stoppet vaksinemotstandernes mulighet til å smitte uskyldige barn med potensielt dødelige sykdommer, sier Bjørnstad.

Han mener barn må ha rett til å gå i en barnehage hvor alle er vaksinert.

– Det er spesielt viktig for dem som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen, og som heller ikke tåler å bli smittet av de alvorlige sykdommene. Derfor foreslår vi at deltakelse i vaksinasjonsprogrammet for barn skal stilles som opptakskrav i alle offentlige barnehager. De private barnehagene må gjerne gjøre det samme, sier Sivert Bjørnstad.

Bruun-Gundersen lover at hvis landsmøtet vedtar forslaget til resolusjon, så vil dette bli fulgt tett opp av regjeringspartiet i regjeringen.

Selv skal hun reise sammen med familien på ferie til fjerntliggende land til sommeren.

– Da er det selvsagt at vi sjekker ut behovet for vaksiner der - og vaksinerer oss deretter, forsikrer Bruun-Gundersen.

Tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK viser at 96 prosent av toåringene i Norge er vaksinert mot meslinger. Blant 16-åringer er 97 prosent vaksinert, og 92 prosent har fått to doser som anbefalt.

Folkehelseseinstituttets (FHI) ledelse påpekte tidligere i vår at obligatorisk vaksinering ikke gir noen garanti for høyere vaksinedekning.

– I Norge har vi tradisjon for et frivillig helsetilbud. Tar vi bort frivilligheten ved vaksinasjon, svekkes innbyggernes mulighet til å stille spørsmål og medvirke. Mindre åpenhet kan så tvil om kunnskapsgrunnlaget, svekke tilliten og dermed øke vaksinemotstanden, skrev direktør Camilla Stoltenberg og avdelingsdirektør Didrik F. Vestrheim i FHI i en kronikk i Aftenposten 11. april.

