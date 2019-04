STANSET: Denne bussen ble stanset og avskiltet natt til søndag. Foto: Privat

Russebuss fikk bruksforbud – sjåføren reagerer

Det blir trolig russetid uten buss for en gjeng fra Haugesund etter at de ble stanset av politiet natt til søndag.

Politiet mener samtlige passasjerer i bussen sto på dansegulvet i 80-sonen. Sjåføren sier det er feil og at han var i ferd med å stanse for å be folk sette seg. Bussen er avskiltet og sjåføren fratatt førerkortet.

Sjåføren, en mann i 40-årene, mener politiet har slått altfor kraftig til mot russegjengen, som han selv hevder oppfører seg skikkelig.

– Det er viktig at russebussene forholder seg til de lover og regler som gjelder for alle. Dette gjelder selvsagt også vegtrafikkloven. Vi stanser alle russebusser vi kommer over. Erfaringsmessig er det mange ulykker med disse bussene, sier jourhavende jurist Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Sjåføren er uenig i politiets beskrivelse av hendelsesforløpet.

– Politiet var aldri inne i bussen. Det var bekmørkt. Hvordan kan de da påstå at alle passasjerene var ute av setene og på dansegulvet? De hevder at alle var på «dansegulvet.» Bussen har ikke dansegulv. Og det er ikke mulig å få plass til alle i midtgangen, sier han.

DANSEGULV: Sjåføren avviser at alle passasjerene var på dansegulvet da de ble stanset av politiet. Det er ikke fysisk mulig, mener han. Foto: Privat

Han sier at han før han kjørte med full buss, gikk gjennom bussen og snakket om hvordan de skulle oppføre seg.

– Da vi kjørte, var det etter hvert noen som reiste seg og gikk bak i en sittegruppe. Jeg prøvde å få alle til å sette seg og kjørte i 20–30 km/t mens jeg så etter et sted å stanse. Det var så mørkt at jeg ikke ville stanse langs veien i en 80-sone. Jeg så en annen buss som hadde stoppet i en lomme litt foran oss og skulle kjøre inn bak den. Da sto politiet plutselig der med kraftige lykter.

– Dette er usannsynlig trist for guttene. De er høflige og hyggelig ungdom. Jeg tok selv initiativ til å fortelle politiet at fire busser skulle kjøre sammen natt til søndag. Det burde jeg latt være. Dialogen med politiet er viktig, men de må ikke ta folk så hardt at det smaker vondt, sier sjåføren.

Han forteller om gråtende russ og ungdom som har jobbet lenge og hardt for en russetid i en buss han selv leier ut.

– Bussen hadde 24 passasjerer og det var bekmørkt da den ble stoppet? Hvordan kan politiet være sikre på at «Samtlige av passasjerene var uten setebelte og oppholdt seg på dansegulvet bak i bussen før de ble stanset»?

– Politiet observerte bussen før den ble stanset. Det ble lyst med kraftige lykter inn i bussen og da så politiet det. Det var også lys på inne i bussen, sier politiadvokat Sveinung Andersen.

SKULLE STOPPE: Sjåføren sier at flere av passasjerene flyttet seg bakover til denne sofaen. Han ville stanse og få dem tilbake til setene, sier han. Foto: Privat

– Denne bussen ble kjørt på en uforsvarlig måte. Etter vegtrafikkloven kan det da ilegges bruksforbud. Av trafikksikkerhetsmessige hensyn mener politiet at dette er påkrevd i denne saken. Det er selvfølgelig synd at de ikke får bruke bussen mer i russetiden, men beruset ungdom som beveger seg rundt i en buss i høy hastighet er farlig, sier politiadvokat Sveinung Andersen.

– Er du sikker på at politiet var inne i bussen?

– Det er det som står i rapporten fra politiet som var på stedet. Det legger jeg til grunn. Poenget er at de var bak i bussen, uten setebelter på.

– På hvilket grunnlag tok politiet førerkortet til sjåføren? Bussjåføren er ansvarlig for at passasjerene fra 15 år og yngre bruker beltet. Han sier at det ikke var noen så unge som ikke brukte belte.

– Dette er ikke en sak om bruk av verneutstyr. Dette handler om vegtrafikkloven paragraf 3. De som var inne i bussen ble satt i fare da bussjåføren ikke stanset, sier politiadvokaten.

