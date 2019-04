MED BUKSA PÅ: Russen på dette illustrasjonsfotoet har på seg de karakteristiske røde russebuksene. Foto: Mona Byrkjedal, VG

Russen forarget over russeklærforbud: – Helt idiotisk

Boksershorts i timen, utvisning fra tentamen og protest: Avgangselevene på Olav Duun videregående skole setter ned foten mot nytt forbud.

Det har vært dårlig stemning blant årets russekull på skolen i Namsos etter at skolen besluttet å forby russetøy på skolens område i skoletiden fram til 1. mai. Det har ført til at flere av elevene har tatt av seg russebuksen og sittet gjennom skoletimer i undertøyet, og at to av dem har måttet gå ut av klasserommet under tentamen på grunn av antrekket.

Mandag ble følgende melding sendt fra skolens ledelse til elevene:

– Vi minner om at reglementet rundt russeklær gjelder også i morgen på trafikksikkerhetsdagen, og vi forventer at dere kommer i vanlige klær. Vi møter dere i morgen og vil håndheve reglementet.

Saken er også omtalt av Namdalsavisa.

Trosset forbudet

Tirsdag stilte elevene derimot hardt mot hardt og møtte opp i russetøyet. Da ble det avholdt trafikkdag for russen i skolens amfi. Først ble elevene som hadde iført seg russetøyet bortvist, men etter hvert ble det for mange av dem, forteller elever ved skolen.

– Så prøvde de å holde igjen, men til slutt ga de etter. Flertallet hadde på russetøy, forteller russepresident på skolen, Mattis Hildrum til VG.

Rektor Steinar Lio bekrefter at de har hatt noen brudd på reglementet de siste dagene.

– Mange russ valgte å komme og markere i dag. Over hundre elever møtte i russeklær. I dag hadde vi et trafikksikkerhetsarrangement for russen. Vi besluttet å ikke håndheve reglementet av hensyn til arrangementet.

Opplever mindre styr med russen

Rektoren forklarer at reglementet er et tillegg til lokalt skolereglement som innebærer at elevene ikke får bruke russeklær på skolen i skoletiden før 1. Mai.

– Det gir faglærer anledning til å bortvise elever i inntil to timer hvis de har klær som bryter med ordenreglementet. Med bakgrunn i russeaktivitet over flere år prøver vi å få russefeiringen inn i formater som vil forbedre læringsmiljø og skolemiljø generelt.

Han sier at de har sett tidligere år at eskalerende russefeiring har ført til uheldige gruppedannelser og utenforskap, samt at det går utover prestasjoner på skolen.

– Reglementet har gitt effekt i den forstand at vi har hatt mindre styr med russen i år enn i fjor, sier Lio.

expand-left arrow-right UTEN BUKSE: En av avgangselevene ved Olav Duun VGS satt bukseløs da han ikke fikk ha på seg russebuksen. Russen på bildet har gitt VG tillatelse til å bruke det.

Men avgangselevene applauderer ikke det nye reglementet.

– Dette er en regel skolen selv har funnet på for å dempe fokus på russetiden, sier Einar Bergslid, som er elev ved skolen, til VG.

Han og en kamerat ble sendt ut fra tentamen mandag fordi de hadde på russebukse. De er nødt til å ta tentamenene på nytt senere.

– I forrige uke endte flere som møtte opp i russebukse med å sitte i timen i boksershorts.

VG har sett video fra den aktuelle timen, der fire gutter sitter i boksershorts og t-skjorte.

– Vi syns det er helt idiotisk. Som sagt har vi ikke fått noen begrunnelse. Vi har lest oss opp på lovene, der står det at klær som bannlyses skal være krenkende eller forstyrrende. Det er ikke russeklær, mener Bergslid.

– Vil evaluere

VG har rettet en forespørsel til Utdanningsdirektoratet med spørsmål om hvorvidt det er lov å innføre et slikt regelverk. Etter å ha forhørt seg med direktoratets jurister, svarer kommunikasjonsrådgiver Stine Grimsrud følgende:

– Det finnes ingen bestemmelser i opplæringsloven som regulerer klesbruk i skolen. Det vil være opp til den enkelte skole/fylkeskommune hvordan de vil følge opp bruk av russeklær på skolen.

Rektor Lio sier at de også har forståelse for at lovverket på området åpner for tolkninger.

– Vi er klar over at lovverket i forbindelse med dette kan diskuteres. Vi vil evaluere tiltaket og vurdere det lokal tillegget til skolereglementet for neste år.

Publisert: 30.04.19 kl. 23:23 Oppdatert: 30.04.19 kl. 23:43