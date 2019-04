LANGT: Nils Fugelsnes begynte å spare skjegget sitt for fire år siden. Nå gror det fritt. Foto: Privat

Nils (44) har et av Norges beste skjegg – nå skal han til VM

Tobarnsfaren fra Vestre Toten forventer knallhard konkurranse når han snart skal kjempe mot storskjeggede menn fra hele verden.

– Jeg har verken klippet eller trimmet skjegget mitt siden november i 2016, sier Nils Fugelsnes (44) til VG.

Han kan skilte med tre forskjellige titler fra «Norges beste skjegg»-mesterskapet og har over 22.000 følgere på Instagram, der han jevnlig legger ut bilder av sitt store skjegg. I mai debuterer han i VM, som avholdes i Antwerpen i Belgia.

Det hele startet imidlertid helt tilfeldig for fire år siden, da han kom hjem litt skjeggete fra en hyttetur uten innlagt vann.

– Jeg pleide vanligvis å barbere meg med én gang jeg kom tilbake, men denne gangen fikk jeg lyst til å begynne å spare. Nå lar jeg det bare bli større og større, forteller han.

VINNERSKJEGG: Fugelsnes har blant annet vunnet titlene «Norges beste skjegg 2016» og «Norges beste store skjegg 2017». Foto: PRIVAT

Krever mye vedlikehold

Valget om å la skjegget vokse fritt er neppe tilfeldig. Klassen Fugelsnes skal delta i kalles «Natural full beard» – en kategori som krever at skjegget er mest mulig naturlig.

Det betyr imidlertid ikke at skjegget ikke skal vedlikeholdes. Fugelsnes forteller at han selv bruker en mild skjeggvask i stedet for vanlig sjampo, kombinert med både skjeggolje og -børste.

– Har du nådd ønsket lengde ennå?

– Hvis du spør en mann med skjegg er svaret alltid at han vil ha større, he he. Jeg vil se hvor stort det kan bli.

Både kvinner og menn

Fugelsnes forteller at det er et stort miljø i Norge, med både skjegginteresserte, skjeggpleieprodusenter og barbersjapper. Han beskriver miljøet som godt og inkluderende.

– Kona mi har vært med meg på flere av arrangementene i Norge, og hun føler seg veldig inkludert der, så det er ikke bare karer der, sier han.

Kvinner kan dessuten delta i konkurransene selv, og i VM i Antwerpen er fire av konkurranseklassene forbeholdt kvinner.

Mye oppmerksomhet

Gjennom å dele skjegginteressen på sosiale medier har Fugelsnes fått mye internasjonal oppmerksomhet, og mange nye vennskap.

– Jeg har fått besøk av en fotograf som reiste helt fra Tyskland for å fotografere meg og skjegget, og BBC ville intervjue kona mi om hvordan det var å være partner med en «skjeggemann». Jeg har også blitt kjent med folk som også skal delta i Antwerpen nå i mai, så det blir gøy å endelig møte dem i virkeligheten, sier han.

På spørsmål om hva slags forventninger han har til verdensmesterskapet svarer han følgende:

– Det er en knallhard konkurranse, og det er spesielt mange fra Texas-området, hvor de har en litt annen skjeggekultur og lengre historie med storskjegga mannfolk. Så i min klasse kommer det nok noen kjempestore skjegg som blir vanskelige å slå. Men jeg håper jo på det beste, og for meg er det kjempestas bare å reise ned og være en del av det.

