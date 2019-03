EVAKUERT: Ekteparet Danny Bates (72) og kona Judith Bates (72) fra Houston, Texas, USA var ombord i cruiseskipet Viking Sky og ble evakuert sammen i helikopteret. Foto: Erik Hattrem

Judith og Danny var på Viking Sky: – Virkelig skremmende

FRÆNA/OSLO (VG) Judith og Danny Bates klamret seg til sengen mens skipet krenget. Så gikk alarmen.

– Da skipet begynte å krenge, var det ganske skummelt, men vi tenkte at problemet kom til å bli fikset. At skipet ville komme seg inn i en rolig fjord hvor vi var beskyttet mot bølgene. Slik ble det ikke. Det ble virkelig skremmende mot slutten, sier Judith Bates (72) fra Houston i USA til VG.

VG møter henne og ektemannen Danny (72) på et hotell i Molde lørdag kveld. De har hverken pass, mobiltelefon eller penger. Alt ligger igjen på Viking Sky.

Tre alvorlig skadet

I 14-tiden lørdag fikk politiet i Møre og Romsdal og Hovedredningssentralen meldingen om at et cruiseskip hadde problemer ved Hustadvika i Møre og Romsdal-kommunen Fræna .

MAYDAY: Viking Sky sendte ut nødsignalet lørdag i 14-tiden. Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix

«Ekstrem sjø», «høye bølger» og «uvær», var ordene Redningsselskapet brukte overfor VG da de forklarte hvorfor redningsskøytene deres måtte snu. Ifølge politiet blåste det 38 knop vind i området.

1373 mennesker befant seg om bord i cruiseskipet, av disse var 915 gjester. Hovedredningssentralen sendte flere helikoptre og fartøy mot stedet, og et evakueringssenter ble opprettet i Brynhallen i kommunen.

Helse Møre og Romsdal bekreftet lørdag kveld overfor VG at de har fått inn ni pasienter etter evakueringen av cruiseskipet Viking Sky. Tre av dem er alvorlig skadet.

– Da ble jeg virkelig redd

Danny og Judith forteller at de allerede to timer før skipet fikk problemer, la merke til at bølgene var høye og at båten hadde dårlig fremdrift.

Ekteparet gjennom 49 år klamret seg til sengene på lugaren sin. Det begynte å krenge mer og mer, forteller de, og glass føk gjennom lugaren og knuste. Så gikk alarmen.

De to 72-åringene gikk til møtepunktet. Krengingen ble verre.

– Skipet tippet, en dør slo opp, og vann fra en bølge kom inn på dekket, sier Danny.

– Det var da vi skjønte at skipet virkelig var i fare. Frem til da trodde vi at problemet ville bli løst og at vi kunne gå tilbake til rommene våre. Vi innså at det ikke kom til å gå bra, sier kona Judith.

Kapteinen og mannskapet forklarte dem at motorene ikke fungerte.

– Da ble jeg virkelig redd. Vi var veldig nære kaien, sier Danny.

Etter hvert fikk de beskjed om at skipet hadde fått ankerfeste og at de hadde fått i gang en motor, slik at skipet lå stabilt.

Sa «jeg elsker deg»

Ekteparet ble heist opp i redningshelikopteret sammen.

– Det var veldig skremmende. Jeg tror vi sa «jeg elsker deg» til hverandre noen ganger, sier Danny henvendt til kona.

– Det var en lettelse å bli dratt inn i helikopteret. Kystvakten var veldig snille med oss, og det samme var de hundrevis av menneskene som møtte oss på evakueringssenteret.

VIKING SKY: Evakueringen skal pågå utover natten. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Hva følte dere da dere kom i land? Var dere lykkelige? Nervøse?

– Vi vet fremdeles ikke. Adrenalinet er på vei ned, sier Danny.

– Men vi er lettet over at det er over, supplerer kona.

