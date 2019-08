ÅSTEDET: Politiet sier at det er en sentral oppgave å finne ut hvem som oppholdt seg på åstedet i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober i fjor, da Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Privat og Terje Pedersen, NTB Scanpix

Politiet trapper opp: Jakter svar om ukjente kjøretøy og personer

I høst har politiet behov for å gå ut med ny informasjon etter Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Sentrale etterforskningsoppgaver er å identifisere ukjente kjøretøy og personer.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det har gått over ni måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i Akershus.

Til tross for at etterforskningen ennå ikke har gitt noen løsning, mener politiet at en rekke etterforskningsprosjekter – som vil trappes opp i høst – kan lede dem i retning av å oppklare forsvinningen.

– Disse prosjektene mener vi er veldig relevante for en mulig oppklaring av saken. Jeg kan derimot ikke kommentere disse nærmere nå, sier Brøske.

Han sier det i høst vil være behov for å gi ny informasjon fra etterforskningen til offentligheten.

ENDRET HOVEDHYPOTESE: Politiinspektør opplyste i sommer om at de står fast ved at deres hovedhypotese er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept. Foto: Harald Henden

Sentrale spor på åstedet

– Fra vår side handler det ikke om uvilje mot å gi informasjon, men det handler om timing og at informasjonen vi går ut med ikke skal skade etterforskningen. Det kommer til å komme ny informasjon i løpet av høsten, sier Brøske.

les også Sikkerhetsekspert om manglende livsbevis i Lørenskog-forsvinningen: – Helt unikt

– Hva kan det bli aktuelt å gå ut med?

– Etter snart ti måneder, så er det jo ting som er mer sentralt enn andre. Dette gjelder for eksempel trusselbrevet, identifisering av kjøretøy og personer og sentrale spor på åstedet. Jeg kan ikke gå nærmere inn på dette nå. Vi legger planer for høsten i disse dager, sier Brøske.

– Er det aktuelt å etterlyse kjøretøy og personer?

– Om det blir aktuelt å gå ut med etterlysninger knyttet til sentrale prosjekter i etterforskningen, er for tidlig å si noe om nå. Det må sees i sammenheng med resten av den nitidige etterforskningen, sier Brøske.

BETALTE: Ektemannen Tom Hagen betalte i sommer over ti millioner til en angivelig motpart, som skal ha krevd dette for å gi livsbevis. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanpix

Jakter brevforfatter

Et annet spørsmål i etterforskningen er hvem som skrev det mystiske trusselbrevet som lå igjen på åstedet i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober, etter at Hagen var forsvunnet.

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – Ti uker ingen skulle vite om

Brevet truet kvinnen på livet, dersom ikke familien betalte ni millioner euro i kryptovalutaen Monero til den angivelige motparten.

les også Kilder til VG: Hagen-familien fikk nytt pengekrav – har betalt millioner for livsbevis

– Det er et sentralt prosjekt å finne ut av hvem som er brevets forfatter, sier Brøske.

Før sommeren opplyste politiet at de ikke kunne utelukke at brevpapiret var solgt i Norge, og de mente å vite hvor det var produsert.

– Nå vet vi mer enn det, sier politiinspektør Brøske.

– Hvordan vurderer dere muligheten til å finne ut hvem som har skrevet dette brevet?

– Mye arbeid er gjort, og vi står foran nye og viktige oppgaver i arbeidet med å identifisere hvem som har skrevet brevet. Vi har fortsatt tro på at vi kan finne en løsning.

– Hvor langt unna er dere å finne den forfatteren nå?

– Det vil jeg ikke si mer om nå, sier Brøske og viser til at planene de nå legger for høsten.

NY INFORMASJON: Politiet varsler at det er aktuelt å gå ut med ny informasjon fra etterforskningen denne høsten. Foto: Tore Kristiansen

Hvem var på åstedet?

Da politiet ble gjort kjent med brevet i oktober i fjor, tydet alt på en økonomisk motivert kidnapping, hvor milliardærektemann Tom Hagen var blitt plukket ut blant Norges rikeste av kyniske kidnappere.

– Det er ingen hemmelighet at det er svært sentralt å identifisere hvem som har vært på åstedet i det aktuelle tidsrommet, sier Brøske.

Før sommeren endret politiet sin hovedhypotese i saken på bakgrunn av manglende livsbevis og liten vilje til reell forhandling fra de angivelige bakmennene.

De mener nå det er mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen har blitt drept, og at de kunne stå overfor en fingert kidnapping. Hvis den teorien stemmer, er det naturlig at også brevet er en del av det fingerte opplegget som skulle skape et inntrykk av at man sto overfor en kidnapping med et økonomisk motiv.

Les også: Fant slepespor i huset

Opplysningene om at kidnappingsteorien var svekket, opprørte bistandsadvokat Holden, som var tydelig på at deres inntrykk var at politiet fortsatt så på forsvinningen som en reell kidnapping.

Siden forsvinningen skal den eller de som angivelig står bak forsvinningen, ha tatt kontakt familien ved minst tre anledninger.

Forstår familiens håp

8. juli skal familien ha fått en ny melding fra den såkalte motparten. I meldingen ble det påstått at kvinnen lever. Motparten skal ha krevd et millionbeløp i euro for å gi livsbevis.

Kort tid etter betalte Tom Hagen over ti millioner norske kroner til det som angivelig skal være motparten. Familien fulgte opp med en rekke meldinger, men hadde frem til pressekonferansen tirsdag 6. august ikke fått noe livsbevis.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden sa da at han forventet at kontakten fra motpart ville få følger for politiets etterforskning av saken. Etterforskningsleder Tommy Brøske sa like etter, at meldingen fra en angivelig motpart ikke endret noe for politiet.

les også Tidligere FBI-etterforsker: – Det er usannsynlig at hun lever

– Hva er grunnen til at det kan synes som om familien og politiet har ulike syn? Familien og Holden holder fast ved tanken om at dette er en kidnapping, mens politiet er mer lunkne. Hvorfor er det slik?

– Det er sikkert flere grunner. Det handler nok blant annet om ulike roller. Vi har forståelse for at en ny henvendelse som dette gir nytt håp til familien. Vi forstår at det gir håp når det står skrevet i henvendelsen at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Fra vår kant må vi ha den mer helhetlig, objektiv og profesjonell tilnærmingen. En ting er de skriftlige utsagn som kommer, en annen ting er hva vi objektivt står overfor sett opp mot annen etterforskning og fortsatt mangel på livsbevis, og da er det ingen endring i de vurderingene vi gjorde før sommeren, sier Brøske.

Publisert: 16.08.19 kl. 23:01 Oppdatert: 16.08.19 kl. 23:13