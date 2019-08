GRØNT KUPP: – For oss er det gull å få Erik Solheim med på laget, sier talsperson Arild Hermstad (t.v.) i De Grønne. Foto: Tore Kristiansen

Tidligere SV-leder Erik Solheim hopper fra SV til De Grønne

SVs tidligere partileder, Erik Solheim (64), har meldt seg inn i Miljøpartiet De Grønne. – Jeg tror MDG kan bli Norges nye folkeparti, sier Solheim.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Klima blir den viktigste saken vår generasjon vil bli målt på. Blant unge i Norge er kampen for et bedre miljø, avgjørende. Jeg opplever at Miljøpartiet De Grønne kan lede an i å gripe den utfordringen: Jeg tror MDG kan være med å skape en bred grønn folkebevegelse à la det arbeiderbevegelsen var i det forrige århundre, sier Solheim til VG.

les også Ny Oslo-måling: Bompengepartiet inn i bystyret

– Vi er veldig glad

Vi sitter sammen med ham i den nye mathallen i Torggata Bad i Oslo. MDGs talsperson Arild Hermstad, som trolig vil le hele veien til stemmelokalene, er strålende fornøyd med kuppet de har gjort.

– Det er klart vi er veldig glad for å få Erik med på laget. Jeg håper han kan bli en verdifull rådgiver for oss, sier Hermstad.

Solheim var SV-leder i ti år fra 1987 til 1997 og utviklings- og miljøvernminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 2005 til 2012.

Han har også vært leder for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN, men måtte trekke seg i fjor, etter et at en revisjonsrapport kritiserte hans reiser og pengebruk.

Nå jobber han for Kjell Inge Røkkes REV Ocean.

les også Dramatisk måling for Ap i Trondheim: Mister hvert tredje mandat

Ga råd til Raymond i 2015

– Du har vært SV-er siden ungdommen og ble leder i Sosialistisk Ungdom da du var 22 år. Du har ledet SV i ti år. Hva sier du til SV-erne som nå føler at du svikter dem?

– Jeg har bestemt seg for ikke å snakke SV ned, nå som jeg melder meg inn i MDG. Jeg har mange venner i SV, som jeg håper å beholde, og jeg ønsker dem alt vel.

– Gjør du det med tungt hjerte: Partiet har vært den politiske basen i hele ditt liv?

– Jeg er ikke følelseskald og jeg medgir at det er en vanskelig ting å gjøre.

Han sier han over flere år har glidd sakte, men sikkert, fra SV til MDG:

Han ga råd til MDG i Oslo da de gikk inn i Raymond Johansen-byrådet i 2015.

les også Rødgrønn frykt for «krig mot byene» i regjeringens bomløsning

– Mer pågående enn noen andre

– Jeg har ikke betalt kontingenten til SV de siste årene, da jeg har jobbet i utlandet. Jeg ga forhåpentlig gode råd til MDG i Oslo i 2015 og det er svært gledelig å se hvordan de har lyktes i hovedstaden. De har greid å skape en grønn by og en klimavennlig stemning fordi de har stått knallhardt på at miljø er viktigst.

– Det er viktig for andre partier også?

– Ja, men det er De Grønne som har stått på de grønne kravene, mer heftig og mer pågående enn noen andre. Og etter fire år har vi virkelig sett gode resultater. Det hadde aldri skjedd uten De Grønne. Forskjellen er at MDG setter det grønne først i alle sammenhenger. Det gjør ingen andre.

– Du kommer fra et parti som har en helhetlig politikk på de fleste felter, mens De Grønne i sterkere grad er et ensaksparti?

– Det er feil utgangspunkt. Klimatenkning må gjennomsyre alle sektorer i samfunnet. Vi skal utvikle en bedre grønn helsepolitikk og grønn skolepolitikk.

– Hva skal du gjøre i MDG?

– Jeg skal gi råd og vink. Det er et ungt parti, hvor jeg håper å bidra med erfaringer om hvordan det er å stå i stormer. Det andre er at jeg ønsker å bidra til at MDG blir næringslivsorientert.

les også Dale avslår Stavangers ønske om veiprising: Kaller det «taksameter i bilen»

– Uaktuelt med stortingsplass

les også Vil gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby

– Det er nye toner?

– Miljøbevegelsen har ofte skremt med at miljøkatastrofer venter. Jeg mener vi skal innta en mer moderne rolle, hvor vi skal finne miljøløsninger sammen med næringslivet. Vi må bedre klimaet og skape nye jobber. Jeg vet at næringslivet er offensive, sier han og fremmer følgende påstand:

– De 15 viktigste lederne i næringslivet er mer grønne enn de 15 mest sentrale politikerne i Norge. De tenker langsiktig, er opptatt av miljøet og ser for seg at de skal skape mange jobber i fremtiden. Jeg ønsker å bidra til å bygge bro til norsk næringsliv, sier Solheim.

– Det er mange andre partier som kjemper om miljøvelgerne?

– Ja, men det er bare ett parti som gjør miljøet til det altoverskyggende, som må prege alle politiske valg vi foretar oss.

– Er det aktuelt å stille til stortingsvalget om to år?

– Nei, det er helt uaktuelt. Jeg er nå menig medlem som skal bidra med råd til hvordan partiet kan løfte seg videre – og bli det brede folkepartiet jeg mener det kan bli. Det er et relativt nytt parti, med masse unge og engasjerte mennesker.

– En rolle SV ikke kan ta?

– Jeg opplever at det bare er ett parti som prioriterer miljø over alt annet og som derfor har mulighet til å bli den sterkeste politiske kraften i miljøbevegelsen. Det blåser en grønn vind over Europa.

les også Ragna Mai (3 md.) er Lan Maries nye grunn til å kjempe

– Gull

Han sier partiskiftet på sett og vis er en naturlig utvikling.

– Det har gått en grønn tråd i mitt politiske liv; det var min viktigste sak gjennom hele min tid i SV og senere. Det er dette jeg brenner for.

Hermstad sitter og nikker.

– Vi har forhenværende stortingspolitikere i partiet, men ikke så mange tidligere statsråder eller partiledere – eller klimasjefer i FN: Han har kunnskap og erfaring som en relativt ungt parti trenger. For oss er det gull å få inn Erik som rådgiver og medspiller.

les også Oslo kommune flyttet internasjonal bilfri dag til valgkampen

SV-lederen takker Solheim

SV-leder Audun Lysbakken gir en raus klapp på skulderen til Solheim på vei ut:

– Jeg vil takke Erik for innsatsen han gjennom mange år la ned i SV. Når han har funnet ut at han er mer enig med et annet parti er det naturlig å gå dit. Jeg ønsker ham lykke til i MDG, et parti vi kan samarbeide med om mye. Vi deler engasjementet mot klimakrisen, som vi i SV er overbevist om at bare kan løses sammen med en politikk for sosial rettferdighet.

PS: Solheim skal være ubetalt rådgiver i sitt nye parti.

Publisert: 20.08.19 kl. 15:24