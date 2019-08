SKUFFET: Advokat Kjetil Edvardsen som representerer saksøkerne forteller at dommen er kompleks. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fagforbundet om dommen: – Bidrar ikke til et ryddig arbeidsliv

Omsorgsselskapet vinner fram mot 11 av 24 saksøkere.

Dommen fra Oslo tingrett er klar i rettsaken der 24 omsorgsarbeidere gikk til søksmål mot det private helse- og omsorgsselskapet Aleris, som senere har byttet navn til Stendi.

Saksøkerne krevde i snitt 1,3 millioner tilbakebetalt av det private omsorgsselskapet fordi de har vært konsulenter, men mener de burde vært ansett som vanlig ansatte. De har dermed ikke fått goder som ansatte får, som feriepenger, pensjon og tillegg.

Dette er noen av punktene fra avgjørelsen fra Oslo tingrett:

Aleris frifinnes helt i elleve av sakene

Fire av saksøkerne skal anses som fast ansatte

Seks får erstatning for økonomisk tap (fra 15.000–447.938 kroner)

To får etterbetalt feriepenger

Ti får økonomisk oppreisning (opptil 50.000 kroner)

Sprikende dom

– Dommen har gitt oss rett i de prinsipielt viktige spørsmålene, sier advokat Eirik Edvardsen i SANDS på vegne av Aleris/Stendi i en pressemelding.

– Vi vil nå sette oss grundig inn i tingrettens konklusjon, sier han.

FORNØYD: Eirik Edvardsen, advokat for Aleris/Stendi, sier at dommen gir selskapet rett i de prinsipielt viktige spørsmålene. De må betale økonomisk kompensasjon til flere, men ikke på langt nær som mye som saksøkerne krevde.

Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen representerer omsorgsarbeiderne og er ikke fornøyd med dommen:

– Dommen er nedslående. Jeg er veldig skuffet over at tingretten har kommet fram til at ikke alle omsorgsarbeiderne er omfattet av vernet i arbeidsmiljøloven. Dessuten mener jeg det er feil fortolkning av loven.

Han forklarer at det er en kompleks dom.

– Derfor må vi sette oss grundig inn i den. Jeg trenger nå tid til å fordøye dommen sammen med klientene. Men i hovedsak vinner Stendi mer frem enn mine klienter, sier han.

Fagforbundets leder Mette Nord er også skuffet over dommen:

– Vi er skuffet over at retten ikke har vært tydelig på arbeidstakerbegrepet og arbeidsgivers ansvar. Denne dommen bidrar ikke til et ryddig arbeidsliv, sier Nord.

Fagforbundet mener at de 24 saksøkerne er arbeidstakere, selv om retten har kommet fram til at flere av dem ikke er det.

– Vi vil nå gå grundig inn i dommen og ta stilling til hvordan vi skal følge opp denne saken, både juridisk og politisk, slår Nord fast.

Dette er saken * 24 omsorgsarbeidere har saksøkt Aleris Ungplan og Boi, som er et selskap i Aleris Omsorg Norge. * De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstagere. *De har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. * De krever dom på at de hele tiden har vært arbeidstagere og krever etterbetalt overtidstillegg, tarifftillegg, etterinnmelding i tjenestepensjonsordning og andre ytelser for årene de har jobbet for selskapet. *I snitt krever hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1,3 millioner kroner, stil sammen rundt 35 millioner kroner. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og ble avsluttet i april. Kilde: NTB Vis mer

IKKE FORNØYD: Leder i Fagforbundet Mette Nord.

Krevde rundt 35 millioner kroner

Rettsaken der 24 omsorgsarbeidere gikk til søksmål mot det private helse- og omsorgsselskapet Aleris, som senere har byttet navn til Stendi, ble avsluttet i april.

Arbeiderne hevder de skulle vært ansatt, ikke innleid som selvstendig næringsdrivende. Isteden har de blitt ansett som konsulenter, og dermed gått glipp av rettighetene en ordinær ansatt har, som ferie, pensjon, overtidsbetaling og kvelds- og helgetillegg.

Derfor krever de i snitt 1,3 millioner tilbakebetalt av det private omsorgsselskapet, til sammen rundt 35 millioner kroner.

Aleris har avvist kravene og hevdet arbeiderne selv har ønsket å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Dessuten hevder de at konsulentene gjennom sitt konsulenthonorar har tjent mer enn de ville gjort som fast ansatte.

Totalt er det 37 Fagforbund-medlemmer som har saksøkt Aleris med samme krav og argumentasjon.

– Aleris-saken er en av de største og viktigste arbeidslivssakene i norsk rett på årevis, sa leder Mette Nord i Fagforbundet til NTB da rettsaken startet i vinter.

Publisert: 21.08.19 kl. 21:07

