Meningsmålinger: Velgere og folkevalgte tror Skei Grande er på vei ut

Venstre-leder Trine Skei Grande levnes liten sjanse til å overleve som Venstre-leder, og oppfattes som den som gjør dårligst jobb blant partilederne. Det viser en undersøkelse blant velgere og lokalpolitikere.

Det er Respons analyse og NorgesBarometeret som har spurt 1029 velgere og 1351 folkevalgte i norske kommunestyrer om hvilke partiledere de tror blir sittende frem til stortingsvalget i 2021 – og om de mener de ulike partilederne gjør en god eller dårlig jobb.

Undersøkelsene ble gjennomført mellom 12. og 22. juli, før den siste bomfeiden i regjeringen tok av.

Hovedfunn

Her er noen hovedfunn:

Bare 16 prosent av de folkevalgte tror Grande blir sittende som partileder frem til stortingsvalget i 2021. 19 prosent av velgerne svarer det samme.

I samme kategori er talsperson Arild Hermstad (52 år) i Miljøpartiet De Grønne, som scorer mye dårligere enn sin noe yngre kollega, talsperson Une Aina Bastholm (33 år).

I andre enden er statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. 81 prosent av lokalpolitikerne tror hun fortsetter etter 2021-valget. 70 prosent av velgerne tror det samme.

Hun følges ikke overraskende av han som ligger an til å bli kommunevalgets store seierherre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. 80 prosent av lokalpolitikerne og 58 prosent av velgerne tror han overlever som partileder til 2021.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Siv Jensen anses å ha rundt 50 prosent sjanse til å overleve som partiledere i to år til, mens SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes anses for å ha litt bedre sjanse. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad anses å ha mindre enn 50 prosent sjanse.

I målingen ble det også spurt om partilederne gjør en god eller dårlig jobb. Resultatene gir følgende rangering:

Alene på toppen troner Sp-Vedum. 72 prosent av de folkevalgte og 60 prosent av velgerne mener han gjør en god jobb.

Han følges av Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Høyre-leder Erna Solberg.

I andre enden finne vi Venstre-Grande. Bare 14 prosent av de folkevalgte mener hun gjør en god jobb, 16 prosent av velgerne. 85 prosent av de folkevalgte mener hun gjør en dårlig jobb.

Jonas Gahr Støre ligger midt på treet. 40 prosent av de folkevalgte og 38 prosent av velgere oppgir at de mener han gjør en dårlig jobb.

Noe overraskende er tallene for Frp-leder Siv Jensen, som gjennom sin profilerte posisjon som finansminister, ikke får så mye igjen for det: Bare 35 prosent av de folkevalgte og 34 prosent av velgerne mener hun gjør en god jobb.

– Hovedinntrykket er at Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg har en god posisjon både blant velgerne og blant de folkevalgte. I andre enden er Trine Skei Grande mye mer omstridt, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Han tror Grande har liten mulighet til å bedre sin posisjon.

– Disse målingen ble utført frem til 22. juli. Etter det har Venstre og Grande vært voldsomt i fokus, som følge av bompengesaken. At de der kjemper en klimakamp, kan kanskje bedre inntrykket av henne noe, men det er usikkert, sier Olaussen.

NorgesBarometeret-rådgiver, Jostein H.S. Moen, gir følgende analyse:

– Det spesielle er at en så profilert partileder som Grande, gjør det så dårlig. Det skyldes nok at det har vært mye støy i Venstre og rundt hennes posisjon. Blant annet har det kommet frem at lederen i valgkomiteen skal ha ytret at det enkleste hadde vært om hun går av.

Fakta om undersøkelsen Landsomfattende meningsmåling blant velgere og folkevalgte politikere. Formål: Måle vurdering av partiledere og kandidater. Dato for gjennomføring: 12. – 22. juli 2019 Datainnsamlingsmetode:Web Antall intervjuer:1029 velgere over 18 år 1351 folkevalgte i norske kommunestyrer Utvalg:Det er trukket et representativt utvalg fra webpanelet til Respons Analyse, og et representativt utvalg av folkevalgte fra NorgesBarometerets webpanel over folkevalgte i Norge. Vekting: Datasettet for befolkningen er vektet på kjønn, alder og geografi. Feilmargin:Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2–3.5 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: VG Vis mer

Han har også litt trøst, men den er mager:

– I Venstre er oppslutning om henne større. 41 prosent av Venstre-politikerne mener hun blir sittende og 32 prosent av Venstre-velgerne. Problemet er at de andre partilederne har mye høyere støtte i eget parti.

Begge undersøkelsene er utført via et representantivt utvalg fra webpanel.

– Vår undersøkelse er foretatt i vårt folkevalgbarometer, hvor 8000 av landets rundt 11000 folkevalgt i kommunene er med. 1351 av dem har deltatt i denne undersøkelsen, sier Moen.

Grande tar utfordringen

Grande sier hun tar målingene som en utfordring.

– Dersom det ikke er mange nok som mener jeg gjør en god jobb, er det vel bare en ting å gjøre: Brette opp ermene og gjøre en enda bedre jobb. Det er jeg innstilt på. Og heldigvis treffer jeg mange flinke venstrefolk og interesserte velgere hver eneste dag. Det inspirerer meg.

Hun tror Venstre kan løfte seg etter mye bomfokus.

– Det er åpenbart et potensial for å gjøre det bedre. Men jeg håper folk ser den jobben Venstres stortingsgruppe, jeg og mange av Venstres lokalpolitikere har gjort de siste dagene for å sikre et stort kollektivløft og en grønn transportplan for hele landet, sier hun og legger til:

– Både jeg og resten av Venstre skal gi hundre prosent og vel så det de neste to ukene for å sikre et godt valgresultat. Landet trenger et sterkt grønt og liberalt parti som spiller på lag med næringslivet, både i landets kommunestyrer og i regjering, sier hun.

