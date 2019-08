Alberts (15) instastunt tok av

Uten å knapt gjøre noe samlet Albert Sjåvåg (15) inn en kjempesum til et veldedig skoleprosjekt - på sjefens regning. – Neste gang tenker jeg meg kanskje om en gang til, sier sjefen Christian Hagen.

De 900 elevene ved Kristelig Gymnasium i Oslo har årlig sin egen innsamling til et veldedig formål. På selve aksjonsdagen gjør elevene alt fra å selge vafler til å gå med bøsse.

Men Albert Sjåvåg (15) fra Drøbak fikk en lur idé allerede første skoleuken. Det er nemlig enda noen uker til selve aksjonsdagen:

– Jeg fikk en idé. Så jeg spurte sjefen min om jeg kunne legge ut en video på Instagram, og at han betalte en krone for hver like jeg fikk, forklarer Albert.

Christian Hagen, Alberts sjef på Meny Drøbak, sa ja.

Det ante han ikke omfanget av.

Eksploderte

– Albert fortalte at han hadde rundt 500 følgere. Vi så for oss kanskje 2–3000 likes, maks. Vi hadde ikke noen avtale om når vi skulle stoppe dette, forteller Hagen.

På tirsdag eksploderte det.

– Jeg måtte ringe Meny sentralt for å undersøke litt hvor langt jeg kunne dra det. Så ble vi enige om å stoppe på 100.000, sier han.

– Men jeg sa ja. Så nå må jeg bare fullføre. Kanskje jeg tenker meg om en gang til neste gang noen spør om det samme, sier Hagen, men han er glad for at pengene tross alt går til et godt formål.

– Kraften av sosiale medier er jo helt syk. Responsen har vært enorm. Det har vært veldig gøy, sier Albert selv om resultatet.

De 100.000 kronene han har samlet inn på Instagram blir et godt bidrag inn i det totale beløpet Kristelig Gymnasium samler inn. Årets formål er ulike prosjekter i Bangladesh som hovedsakelig skal hjelpe kvinner og barn.

– Det er helt utrolig hva elevene finner på, og det er veldig gledelig å se hvordan de engasjerer seg i saker som handler om andre enn seg selv. Jeg er veldig imponert over hva de får til, sier rektor Nils Tore Sagen Mosvold.

I fjor samlet skolen inn 2,3 millioner kroner.

– Har noen samlet inn så mye som Albert før?

– Vi har nok hatt elever som har samlet inn oppimot det samme, men det hører sjeldenhetene til. Men elevene er veldig kreative både enkeltvis og i grupper. Å bruke sosiale medier har jo virkelig slått til, sier rektoren.

