Kvinne med barnevogn angrepet - etterforskes som overfallsvoldtekt

Politiet leter fortsatt etter den mistenkte etter at en kvinne med barnevogn ble overfalt og truet i Sem i Vestfold søndag kveld.

Kvinnen i 30-årene, som trillet på en barnevogn, ble truet med skrujern. Politiet omtaler nå angrepet, som skjedde mellom 21.30 og 21.45 søndag kveld, som en overfallsvoldtekt.

– Vi har fått avhørt fornærmede, og vurderer det som at hun ble utsatt for et overgrep. Vi etterforsker med full styrke, men det er ikke noe mer konkret informasjon vi kan gå ut med nå, sier politiadvokat Lise Dalhaug til VG.

Politiet har bedt om taktisk bistand fra Kripos.

– Det er en alvorlig sak, og da må vi bruke de ressursene vi har tilgjengelig, sier Dalhaug.

Politiet leter etter en mann som beskrives som 20-40 år, normal kroppsbygning, med mørkt hår som er kort på siden og mulig opprinnelse fra Midtøsten. Han skal ha vært ikledd mørke klær og refleksvest.

– Vi ber om at de som alle har gjort observasjoner i området rundt Langerød og gamle E18 og ved Semsbyen i tiden mellom klokka 21.15 og 22.00 tar kontakt med oss. Vi ønsker også å presisere at alle observasjoner i det aktuelle området er interessante og kan være med på å legge det store puslespillet, sier Dalhaug.

