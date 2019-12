SKAL HA MISTET DEL: En bil skal ha blitt truffet da deler av kapellet på vogntoget løsnet. Foto: Jan Kåre Ness

Gjenstand fra vogntog skal ha truffet bil - én døde

Vogntoget kjørte videre etter ulykken på Stord, men ble ved 07.30-tiden stanset etter at politiet søkte med flere patruljer.

– Det er umulig å si om føreren har stukket av. Det er ikke sikkert vedkommende har lagt merke til det en gang, så per nå holder vi det helt åpent, sier operasjonsleder Brit Randulff til VG rundt klokken 7.15.

Politiet opplyser til VG at de er i gang med avhør av føreren av vogntoget. Ifølge vitner på stedet skal vogntoget ha mistet en gjenstand som traff en bil som kjørte i motsatt retning.

– Lastebilen mangler en stor bit av kapellet, og det kan hende det er denne delen som har truffet bilen, sier operasjonslederen.

KØ: Det er lange køer i området etter ulykken. Politiet jobber med omkjøring. Foto: Tipser

Politiet ble varslet om ulykken på Stordbrua klokken 06.45. Pårørende er ikke varslet.

Stordbrua på E39 er klokken 09.30 fremdeles. I tillegg er også Bømlafjordtunnelen og Bømlabrua stengt.

Politiet melder at de antar at begge broene og tunnelen vil være stengt til rundt klokken 12. Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via E134, Rv13 og Fv 49.

– Reisende fra Bømlo som skal sørover kan ta ferje fra Langevåg til Buavåg all den tid Bømlafjordtunnelen er stengt, skriver politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via E134, Rv13 og Fv 49.

Det var to personer i bilen som skal ha blitt truffet av gjenstanden. En person er bekreftet omkommet. Skadeomfanget på den andre personen er foreløpig ukjent, men politiet opplyser at vedkommende er bevisst.

Ulykkesgruppen og krimteknikere gjennomfører undersøkelser på stedet.

