OVER ETT ÅR I VARETEKT: Den 32 år gamle mannen har sittet i varetekt over ett år. Nå har statsadvokaten varslet en gjennomgang av en saken. Foto: Trond Solberg, VG

Satt i varetekt i Spania i nesten ett år: Nå er saken henlagt

Etter over ett år i varetekt ble overgrepssaken mot en 32 år gammel filippiner henlagt på bevisets stilling. Han vil nå kreve erstatning, og statsadvokaten har varslet en gjennomgang.

Nå nettopp

VG møtte den filippinske mannen på Gardermoen for drøye to uker. Han skulle da reise hjem til sin kone og to små barn i Madrid.

Han la ikke skjul på at han er svært skuffet over politiets håndtering av saken.

– De tok ett år av livet mitt. Du stoler på myndighetene, du sitter over ett år i fengsel også er du plutselig bare fri – uten noen forklaring. Det er det verste som noensinne har skjedd meg, sier han.

Det hele startet i 2015 da mannen jobbet som au pair hos en norsk familie i tre måneder. Ett år senere fortalte en ung jente i familien at mannen i denne perioden hadde forgrepet seg på henne seksuelt.

Norsk politi startet å etterforske saken, og i november 2018 ble mannen pågrepet i Spania. Der satt han elleve måneder i varetekt før han ble tvangsutlevert og plassert i varetekt i Norge.

Nå har statsadvokat Kristian Jarland henlagt saken på bevisets stilling, og samtidig varslet en gjennomgang av politiets arbeid.

– Jeg har innkalt politiet til et møte og påkrevd en evaluering av saken for å se om det hadde vært mulig å ta andre vurderinger underveis, sier han til VG.

Motsa seg utlevering

Filippinerens forsvarer Audun Beckstrøm sier han raskt så at bevisvurderingen og etterforskningen til politiet var kritikkverdig.

– Saken for min klient har vært en voldsom påkjenning. Når han først kommer til Norge etter elleve måneder i varetekt i Spania, så ser politiet at bevisene ikke holder, sier han til VG.

Mannen fikk ikke oppnevnt en norsk forsvarer mens han satt i varetekt i Spania, og det ble heller ikke tatt avhør av han. Et avhør i Spania kunne bidratt til å sjekke mannen ut av saken på et mye tidligere tidspunkt, mener Beckstrøm.

– Det var en fastlåst situasjon for ham. Han satt i varetekt ganske hjelpeløs og uten noe særlig bistand, sier han.

Politiadvokat Henrik Rådal sier det var vanskelig å gjennomføre ytterligere etterforskning uten siktedes egen forklaring i saken.

– Siktede motsatte seg utlevering til Norge, hvilket medfører at utlevering tar lengre tid, sier han.

Siden mannen ikke hadde direkte kontakt med politiet i Norge var han usikker på hva som kom til å skje dersom han samtykket til utlevering. Han motsa seg derfor utlevering fordi han ønsket å være i nærheten av familien sin.

KREVER ERSTATNING: Forsvarer Audun Beckstrøm sier det vil bli fremmet krav om erstatning for mannen som satt i varetekt over ett år. Foto: Frode Hansen

Hevder politiet stilte ledende spørsmål

Mannen har hele tiden nektet straffskyld. Han sier at han og kona flyttet til Madrid med sitt nyfødte barn fordi det var lettere å skaffe seg jobb der. Uten forvarsel ble han pågrepet av sivilkledde politibetjenter utenfor hjemmet sitt, foran kone og barn.

Bakgrunnen for pågripelsen var to tilrettelagte avhør politiet hadde tatt av jenta. Det er disse avhørene forsvarer Audun Beckstrøm stiller seg kritisk til.

– I de tilrettelagte avhørene av barnet blir det stilt mange ledende spørsmål, sier han.

Statsadvokat Kristian Jarland bekrefter at det er visse sider ved avhørene som er uheldige. Politiadvokat Henrik Rådal ønsker på sin side ikke å kommentere hva gjelder avhørene.

Jentas bistandsadvokat Halldis Winje deler ikke forsvarers kritikk. Hun opplyser at jenta tar henleggelsen av saken svært tungt.

– Hun opplever at hun ikke blir trodd, sier hun.

Hun er uenig i den vurderingen som er gjort av statsadvokaten, og har påklaget henleggelsen av saken til Riksadvokaten.

– Burde vært unngått

Både statsadvokaten og politiadvokaten har forståelse for at det har vært en belastning for mannen å sitte i varetekt så lenge.

– Det er alltid uheldig om noen har utholdt varetekt uten å senere bli domfelt. Politiet søker alltid at slike tilfeller unngås, sier politiadvokat Henrik Rådal.

Forsvarer Audun Beckstrøm sier det hele burde vært unngått, men at han mener det er en god vurdering fra politiadvokaten og statsadvokaten om at bevisene ikke holder til tiltale.

– Jeg er også fornøyd med at statsadvokaten har beordret gjennomgang av saken med politiet, sier Beckstrøm.

Han sier det vil bli fremmet krav om erstatning for uberettiget straffeforfølging og tapt arbeidsfortjeneste.

Publisert: 14.12.19 kl. 23:04

Mer om